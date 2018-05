Geruchtenmolen draait weer op volle toeren: géén Cristiano Ronaldo bij shirtpresentatie Real Madrid XC

29 mei 2018

17u27 4 Buitenlands Voetbal Real Madrid heeft vandaag de nieuwe shirts voor het volgende seizoen voorgesteld. Opvallend: Cristiano Ronaldo was de grote afwezige bij de presentatie. De geruchtenmolen draait zo weer op volle toeren.

Na afloop van de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool hintte Ronaldo op een vertrek uit de Spaanse hoofdstad. “Ik richt me binnen enkele dagen tot de fans, maar het was erg leuk om voor Real Madrid te spelen”, klonk het.

Nadien had de Portugees wel spijt van z’n uitspraak. "Het doet iets af aan onze prachtige en historische prestatie", aldus Ronaldo in een interview met het Amerikaanse Fox Sports. "De persoonlijke zaken van een speler zijn nu niet van belang. Het is misschien een beetje uit de context gehaald, maar ik had het ook niet zo moeten zeggen."

In elk geval: Ronaldo heeft nog een overeenkomst tot 2021 bij de Koninklijke, maar ‘CR7’ wil meer respect van de club waarvoor hij al sinds 2009 voetbalt. Méér centen. Het is tevens niet de eerste keer dat Ronaldo probeert om een contractverbetering af te dwingen door Real onder druk te zetten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De shirtpresentatie van Real

No eres nadie hasta que creas... 🏆🏆🏆

¡Nuestra nueva primera y segunda equipación @adidasfootball!

👉 https://t.co/oqxy4j0apt#HalaMadrid #HereToCreate pic.twitter.com/0vAm2idDhE #CHAMP13NS 🏆⚽️(@ realmadrid) link

🆕👕 NUEVAS EQUIPACIONES DE PORTERO 18/19.

Exclusivo en @adidasfootball y Tiendas Oficiales del Real Madrid.

👉 https://t.co/8CabSexMo5#NEVERENOUGH #HereToCreate #RMShop pic.twitter.com/V943FQhZ2a #CHAMP13NS 🏆⚽️(@ realmadrid) link