Gerrard zwaait met lof voor Hagi: “Deze jongen heeft alles” KDZ

06 februari 2020

11u15 0 Buitenlands voetbal Niet goed genoeg voor Genk, maar meteen op handen gedragen door Steven Gerrard. Ianis Hagi heeft zijn start bij de Glasgow Rangers niet gemist. Met een goal tegen Hibernian was hij meteen matchwinnaar. “Deze jongen heeft alles”, zwaait Gerrard met lof.

Lang heeft Ianis Hagi niet nodig gehad om de harten van de Glasgow Rangers fans te veroveren. Met een rake knal bezorgde hij zijn team woensdagavond de zege tegen Hibernian. Na afloop werd hij bedolven onder de complimenten door zijn nieuwe manager, Steven Gerrard. “Hagi gaf ons de vonk die we nodig hadden”, zei ‘Stevie G’. “Wat een manier om je eerste basisplaats voor eigen volk te vieren.” Het was een afgeweerde hoekschop die via een kopbal voor de voeten van Hagi belandde. De perfect tweevoetige Roemeen twijfelde niet en vlamde de bal gekruist in de verste hoek. “Vanaf de zijlijn leek het mij aangewezen om de bal even te controleren”, lachte Gerrard. “Hij had de tijd en er stond geen verdediger in de buurt, maar ach wat ken ik er nu van. Het was a brilliant finish.”

Gerrard beloonde Hagi met een applauswissel, die prompt een staande ovatie van Ibrox kreeg. Het zal vader Gheorghe Hagi geplezierd hebben, hij vierde uitgerekend gisteren zijn 55ste verjaardag. Een mooier verjaardagsgeschenk kon hij zich niet indenken. “Als je hem bezig ziet dan lijkt alles zo simpel te gaan voor hem”, voegde Gerrard er nog aan toe. “Hij is intelligent, heeft karakter en persoonlijkheid. Hij moet de league nog leren kennen, maar ik kijk enorm uit naar het vervolg.” Rangers staat in de Schotse Premier League op de tweede plaats, op zeven punten van leider Celtic. Racing Genk leent Hagi tot het einde van het seizoen uit aan de Rangers. De Schotten hebben ook een aankoopoptie, die bedraagt van vijf miljoen. Genk telde afgelopen zomer zelf vier miljoen neer om Hagi Jr. weg te plukken bij Viitorul.