Gerard Piqué kan tranen niet bedwingen wanneer hij het over situatie in Barcelona heeft YP

07u24

Bron: Belga 0 Pique defiende el derecho a voto y llora al recordar las agresiones de la Guardia Civil contra la gente indefensa pic.twitter.com/fItK9up51H — FCBarcelona Live (@VidaBlaugrana2) October 1, 2017 Buitenlands Voetbal Gisteren zijn miljoenen Catalanen naar de stembus gegaan om over hun onafhankelijkheid te stemmen, waaronder Gerard Piqué. "Ik heb al gestemd. Samen zijn we onstuitbaar om de democratie te verdedigen", aldus de Barça-verdediger in het Catalaans voor de wedstrijd.

"Het was een hele moeilijke wedstrijd, de slechtste ervaring uit mijn carrière", zei een zwaar geëmotioneerde Piqué na de match. "We hebben onder Franco lang niet kunnen stemmen in dit land, dus moeten we het stemrecht verdedigen. Ik voel me Catalaan, en vandaag ben ik trotser dan ooit op de Catalanen."





Piqué zei verder dat zijn Catalaanse sympathieën wel degelijk te combineren zijn met het voetballen voor de Spaanse nationale ploeg. "Volgens mij kan ik gewoon doorgaan. Ik denk dat er velen in de selectie totaal niet akkoord zijn met wat er vandaag gebeurt, maar als de bondscoach of iemand anders een probleem met mij heeft, heb ik er geen moeite mee een stap opzij te zetten."

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) 30 september 2017