Gepoker om 100 miljoen: Real Madrid pusht voor Eden Hazard Kristof Terreur in Engeland

05 april 2019

23u17

Bron: HLNinEngeland/Marca 7 Buitenlands voetbal Real Madrid voert de forcing voor Eden Hazard. De Spaanse club hoopt de transfer zo snel mogelijk af te handelen, maar stuit voorlopig nog op Chelsea. Gepoker over 100 miljoen euro.

Er hangt iets in de lucht. Marca, Madrileense huiskrant, zegt dat een akkoord op clubniveau in de pijplijn zit. Of dat is toch wat Real de komende dagen hoopt te bereiken. Of dat is toch wat in Londen te horen valt. Wishful thinking, want de onderhandelingen lopen nog. En de Koninklijke zet in ieder geval serieus druk - ook via Marca. Alleen wil Chelsea voorlopig niet buigen, zo valt te horen. Gepoker met weinig troefkaarten in handen. De club wil immers meer dan 100 miljoen euro vangen voor een speler die nog een jaar onder contract ligt.

As far as I know Chelsea and Real Madrid still haven’t reached an agreement over Eden Hazard. There have been contacts between the clubs, but #CFC are still haggling over the price - wanting more than €100m for a player who has only one year left on his contract. https://t.co/fEvPhffHE8 Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

De Rode Duivel (28) is de eerste prioriteit van Real Madrid. En dus zette zelfs zijn trainer, Zinedine Zidane, vrijdag nog wat extra druk. Op zijn persconferentie ging hij gretig in op een vraag over Hazard. Er wordt nu openlijk over hem gepraat. “Ik ga mijn mening niet zeggen over wat er kan gebeuren, omdat het seizoen nog niet is afgelopen, maar Hazard is een speler die ik altijd heb geapprecieerd”, zei Zizou. “Iedereen weet dat. Hij speelde in Frankrijk, dus heb ik hem vaak zien spelen. En ik ken Eden ook persoonlijk. Hij is een fantastische speler.”

Real Madrid bracht al een bod uit op Hazard en is bereid een aanzienlijke som te betalen, maar niet meer dan die 100 miljoen euro. Hazard zelf heeft al twee jaar zijn zinnen gezet op een overgang naar Madrid, club waarvan als hij kind droomde. Na zeven seizoenen heeft hij alles gezien bij Chelsea en hij wil niet bijtekenen.