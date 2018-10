Georges Leekens wordt trainer in Tunesië, ondanks ambitie om schepen in Oostkamp te worden Siebe De Voogt

09u34 0 Buitenlands Voetbal Ondanks zijn ambitie om schepen van Sport te worden in z’n thuisgemeente Oostkamp, gaat Georges Leekens toch aan de slag als trainer bij de Tunesische topploeg Etoile Sportive du Sahel. Hij blijft komende zondag wel lijstduwer voor de lokale CD&V.

“Ik kreeg de vraag zeer recent en ga per direct aan de slag in het buitenland”, zegt de voormalige bondscoach. “Toch blijft m’n rol als lijstduwer van de gedreven CD&V-ploeg overeind. Ik ben ontzettend fier op de strafste gemeente van Vlaanderen en stel graag m’n (sportieve) ervaring ten dienste. Omdat ik ervan overtuigd ben dat deze sterk vernieuwde CD&V-ploeg – onder aanvoering van gedreven burgemeester Jan de Keyser - de beste garantie is om de gemeente te besturen, blijf ik hun grootste sympathisant en duwer. Mijn engagement om in de volgende legislatuur het sportieve beleid in Oostkamp te ondersteunen blijft overeind. In welke rol, dat zullen de verkiezingen en m’n beroepsbezigheden bepalen.”

Leekens had begin deze maand aangegeven dat het nog steeds jeukte om trainer te worden van een voetbalploeg. “Mijn politieke ambities betekenen niet per se het einde van mijn trainerscarrière”, zei hij toen. Amper tien dagen later heeft de Hertsbergenaar al een nieuwe job op zak.

De Oostkampse burgemeester Jan de Keyser was naar eigen zeggen op de hoogte van de aanbieding uit Tunesië. “De lijnen tussen ons beiden zijn zeer direct en zo wist ik dat hij al door meerdere ploegen gevraagd werd om te komen coachen. Hij hield de boot wat af tot de recente vraag uit Tunesië kwam. Hij belde me direct en we zaten samen rond tafel. Tijdens dat overleg was het zeer duidelijk : Georges wil in de komende legislatuur zeker het sportieve beleid in onze gemeente verder helpen uitbouwen én blijft ook onze grootste duwer. Georges heeft quasi alle voorbereidende vergaderingen meegemaakt én vond echt z’n draai in onze sterk vernieuwde ploeg. Steevast kon je hem vinden tussen onze jonge kandidaten. Hij gaf mee dat hij zondag voor onze partij zal supporteren vanuit Tunesië.”