Georges Leekens nieuwe bondscoach van Hongarije: "Hoofddoel is WK 2022" Redactie

14u05 145 AFP Buitenlands Voetbal De Hongaarse voetbalbond stelt Georges Leekens aan als nieuwe bondscoach. Voor de 69-jarige Leekens is het, na België (2x), Algerije (2x) en Tunesië al het vierde land dat hij onder zijn hoede neemt. Op 9 november speelt Hongarije een eerste oefenwedstrijd in Luxemburg.

Georges Leekens wordt vandaag voorgesteld als bondscoach van Hongarije. Hij volgt de Duitser Bernd Storck op, die twee weken geleden opstapte. Sinds januari zat Leekens zonder job, toen hij bij Algerije opstapte na een teleurstellende Afrika Cup. Voor de 69-jarige Limburger wordt het zijn 24ste opdracht in 33 jaar als trainer.

Het hoofddoel voor Leekens zou het WK 2022 moeten worden, maar ook de kwalificatie voor het EK 2020.

Georges Leekens: ''Our main dream is the 2022 World Cup. In life when you don't have a dream don't start it.'' pic.twitter.com/03AJHCdwen Football 24/7(@ foetball247) link

Hongarije is al uitgeschakeld voor het WK 2018 in Rusland. Het eindigde derde in een zware poule met Zwitserland en Portugal. In juni gingen de (ooit Magische) Magyaren met 1-0 onderuit bij dwergstaatje Andorra. De meest bekende speler bij de Hongaren is kapitein Balazs Dzsudzsak is. Op het EK 2016 haalde Hongarije nog de achtste finales, waarin het kansloos onderuit ging tegen de Rode Duivels (4-0).

(Lees hieronder verder)

Georges Leekens lett a férfi A-válogatott szövetségi kapitánya. #csakegyutt ⚽️ pic.twitter.com/P9eslOUcj3 MLSZ(@ MLSZhivatalos) link

Na eerder in twee periodes bondscoach te zijn geweest van de Rode Duivels (1997-1999 en 2010-2012) en Algerije (2003 en 2016-2017) en één keer Tunesië (2014-2015) te hebben geleid, is het voor de 69-jarige Meeuwenaar zijn zesde job als bondscoach. Verder stond Leekens in België aan het roer van topclubs als Club Brugge (1989-1991 en 2012), Anderlecht (1987-1988) en AA Gent (2004-2007) en was hij meermaals aan de slag bij Lokeren (1999-2001, 2007-2009 en 2015-2016) en KV Kortrijk (1988-1989 en 2009-2010). Bij de Kortrijkzanen was hij de voorbije weken nog in beeld om huidig coach Yannis Anastasiou te vervangen.

Hongarije was in het verleden een absolute grootmacht in het internationale voetbal. Met spelers als Ferenc Puskas en Sandor Hidegkuti verloren de Magische Magyaren de WK-finale in 1954 en werden ze olympisch kampioen in 1952. Ook in 1938 was Hongarije al eens verliezend WK-finalist. Het veroverde ook nog olympische titels in 1964 en 1968.

Photo News