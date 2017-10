Georges Leekens nieuwe bondscoach van Hongarije: "Eerste doel is EK 2020" Redactie

Georges Leekens werd maandag voorgesteld als nieuwe bondscoach van Hongarije. Leekens tekende in Boedapest een contract voor twee seizoenen, tot het einde van de EK-kwalificatiecampagne, met een optie op een half jaar extra. Op de persconferentie keek Leekens meteen vooruit. "Het EK van 2020 is ons objectief", liet hij optekenen. Onze landgenoot laat de oefenwedstrijden komende maand tegen Luxemburg (9 november) en Costa Rica (14 november) nog aan zich voorbijgaan.

Georges Leekens wordt vandaag voorgesteld als bondscoach van Hongarije. Hij volgt de Duitser Bernd Storck op, die twee weken geleden opstapte. Sinds januari zat Leekens zonder job, toen hij bij Algerije opstapte na een teleurstellende Afrika Cup. Voor de 69-jarige Limburger wordt het zijn 24ste opdracht in 33 jaar als trainer.

Bij zijn voorstelling ontrolde Leekens meteen zijn plannen. "Het wordt niet makkelijk, maar het is ons eerste doel om het EK in 2020 te halen", aldus Mac The Knife. "Als je geen dromen hebt, moet je niet beginnen aan een job. Ik had al eerder contact met de Hongaarse federatie, maar dit was het juiste moment."

"Hongaarse taal leren"

Leekens toonde zich bereid zich helemaal in te werken in Hongarije. "Ik wil de Hongaarse taal leren en mij aanpassen aan de cultuur. Maar het belangrijkste is dat je een visie hebt. En die heb ik. Ik hou bovendien van de uitdaging. Wanneer ik ergens zin in heb, gooi ik mij volledig. Ik geloof niet in geluk, maar in hard werken. Ik heb ervaring in zeven landen en was al vijf keer eerder bondscoach in drie verschillende landen." Leekens benadrukte nadien nog eens dat hij de basis legde voor het huidige succes van de Rode Duivels, een uitspraak die in het verleden al meermaals stof deed opwaaien.

De tweevoudig bondscoach van de Rode Duivels heeft voorlopig nog geen complete staff, maar maakte zich daar geen zorgen om. "Ik ben er zeker van dat er in Hongarije genoeg goede assistenten rondlopen. Dat komt zeker in orde. Ik heb al contact gehad met Zoltan Szelesi, die de oefenpartijen volgende maand zal leiden. Ik zal tijdens de voorbereiding op die wedstrijden van de gelegenheid gebruik maken om de spelers beter te leren kennen."

Georges Leekens: ''Our main dream is the 2022 World Cup. In life when you don't have a dream don't start it.'' pic.twitter.com/03AJHCdwen Football 24/7(@ foetball247) link

Hongarije is al uitgeschakeld voor het WK 2018 in Rusland. Het eindigde derde in een zware poule met Zwitserland en Portugal. In juni gingen de (ooit Magische) Magyaren met 1-0 onderuit bij dwergstaatje Andorra. De meest bekende speler bij de Hongaren is kapitein Balazs Dzsudzsak is. Op het EK 2016 haalde Hongarije nog de achtste finales, waarin het kansloos onderuit ging tegen de Rode Duivels (4-0).

Georges Leekens lett a férfi A-válogatott szövetségi kapitánya. #csakegyutt ⚽️ pic.twitter.com/P9eslOUcj3 MLSZ(@ MLSZhivatalos) link

Na eerder in twee periodes bondscoach te zijn geweest van de Rode Duivels (1997-1999 en 2010-2012) en Algerije (2003 en 2016-2017) en één keer Tunesië (2014-2015) te hebben geleid, is het voor de 69-jarige Meeuwenaar zijn zesde job als bondscoach. Verder stond Leekens in België aan het roer van topclubs als Club Brugge (1989-1991 en 2012), Anderlecht (1987-1988) en AA Gent (2004-2007) en was hij meermaals aan de slag bij Lokeren (1999-2001, 2007-2009 en 2015-2016) en KV Kortrijk (1988-1989 en 2009-2010). Bij de Kortrijkzanen was hij de voorbije weken nog in beeld om huidig coach Yannis Anastasiou te vervangen.

Hongarije was in het verleden een absolute grootmacht in het internationale voetbal. Met spelers als Ferenc Puskas en Sandor Hidegkuti verloren de Magische Magyaren de WK-finale in 1954 en werden ze olympisch kampioen in 1952. Ook in 1938 was Hongarije al eens verliezend WK-finalist. Het veroverde ook nog olympische titels in 1964 en 1968.

