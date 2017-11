Genkse spits, twee oud-bekenden en één topfavoriet op shortlist Afrikaans voetballer van het jaar Glenn Van Snick

17u19 0 Photonews Samatta. Buitenlands Voetbal Op 4 januari weten we wie de opvolger wordt van Riyad Mahrez - vorig jaar verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar. Pierre-Emerick Aubameyang is de grote favoriet, terwijl ook Genk-aanvaller Mbwana Samatta tussen de lijst van dertig namen pronkt.

De aanvaller van Genk is een van de dertig genomineerden die vandaag werden bekend gemaakt door de Afrikaanse voetbalbond (CAF). Genk plukte de Tanzaniaan in januari 2016 weg bij het Congolese TP Mazembe. Tot nu toe deed Samatta in 2017 vijftien keer de netten trillen voor de Limburgers.

Borussia Dortmund-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang is evenwel topfavoriet om Mahrez - die dit jaar niet tot de genomineerden hoort - op te volgen. Op 4 januari wordt de trofee uitgereikt in de Ghanese hoofdstad Accra en dan weet de Gabonees of hij de prijs voor de derde keer in ontvangst mag nemen. Eerder werd hij al in 2014 en 2015 verkozen tot beste speler van Afrika. Grote concurrenten zijn Mohamed Salah en Sadio Mané.

Met de Congolees Junior Kabananga (Astana, ex-Anderlecht, -Beerschot, -Roeselare en -Cercle) en de Nigeriaan William Troost-Ekong (Bursaspor, ex-Gent) staan er nog twee spelers met een Belgische link in de lijst met genomineerden.

AP Pierre-Emerick Aubameyang.

De genomineerden

Ali Maaloul (Tun/Al Ahly/Egy)

Bertrand Traoré (BFa/Lyon/Fra)

Cédric Bakambu (Con/Villarreal/Spa)

Christian Atsu (Gha/Newcastle/Eng)

Christian Bassogog (Kam/Henan Jianye/Chn)

Denis Onyango (Oeg/Mamelodi Sundowns/ZAf)

Eric Bailly (Ivo/Manchester United/Eng)

Essam El Hadary (Egy/Al Taawoun/SAr)

Fabrice Ondoa (Kam/FC Srvillz/Spa)

Fackson Kapumbu (Zam/Zesco/Zam)

Jean-Michaël Seri (Ivo/Nice/Fra)

Junior Kabananga (Con/Astana/Kaz)

Karim El Ahmadi (Mar/Feyenoord/Ned)

Keita Baldé (Sen/Monaco/Fra)

Khalid Boutaib (Mar/Yeni Malatyaspor/Tur)

Mbwana Samatta (Tan/Genk/Bel)

Michael Olunga (Ken/Gerona/Spa)

Mohamed Salah (Egy/Liverpool/Eng)

Moussa Marega (Mli/Porto/Por)

Naby Keita (Gui/RB Leipzig/Dui)

Percy Tau (ZAf/Mamelodi Sundowns/ZAf)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Borussia Dortmund/Dui)

Sadio Mané (Sen/Liverpool/Eng)

Thomas Partey (Gha/Atlético Madrid/Spa)

Victor Moses (Ngr/Chelsea/Eng)

Vincent Aboubakar (Kam/Porto/Por)

William Troost-Ekong (Ngr/Bursaspor/Tur)

Yacine Brahimi (Alg/Porto/Por)

Youssef Msakni (Tun/Al Duhail/Qat)

Yves Bissouma (Mli/Lille/Fra).

Photo News Ally Mbwana Samatta.