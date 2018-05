Genereuze voetballer geeft jasje weg aan fan na onwaarschijnlijke redding. Maar hij beseft al snel dat dat één van de grootste flaters uit zijn leven was TLB

08 mei 2018

06u45

Bron: Daily Mail 0 Buitenlands Voetbal Vrijgevig zijn kan je duur te staan komen. Vraag dat maar aan de Engelse profvoetballer Mark Little. De rechtsachter van de Engelse tweedeklasser Bolton Wanderers gaf gisteren in een genereuze bui zijn trainingsjasje weg aan een fan na de laatste match van het seizoen. Maar al snel besefte de Brit dat dat één van de grootste flaters uit zijn leven was. Little was immers vergeten dat zijn portefeuille en trouwring nog in het jasje zaten.

Onwaarschijnlijke scènes waren het, afgelopen zondag in het Macron Stadium. Drie minuten voor het einde van de match hadden de 18.000 thuisfans alle hoop opgegeven. De Wanderers, die moesten winnen om in de Championship te blijven, stonden in minuut 86 met 1-2 in het krijt tegen Nottingham Forest. De gelijkmaker die David Wheater een minuut later maakte, leek enkel een doekje voor het bloeden te zijn. Maar weer een minuut later stond het Macron Stadium toch helemaal in lichterlaaie. Aaron Wilbraham kopte de 3-2 in doel en Bolton redde zich zo - voor het tweede opeenvolgende seizoen - op miraculeuze wijze.

Het feestje achteraf was dan ook navenant. Vraag dat maar aan Mark Little. De rechtsachter (onder meer ex-Bristol City, red.) gaf in zijn enthousiasme zijn jasje aan een fan die op het veld was gelopen, maar enkele minuten later besefte Little al dat dat niet de allerslimste zet was. Behalve het jasje, had de 29-jarige Brit immers ook zijn portefeuille en trouwring aan de fan gegeven. Beide attributen zaten namelijk nog in de zak van de jas.

"Te dronken om te rijden"

Little liet het niet écht aan zijn hart komen. Hij vierde eerst de redding nog met zijn ploegmaats, om wat later dan toch een berichtje de wereld in te sturen via Twitter. "Bericht aan de fan die mijn jasje heeft gekregen: ik gaf het met plezier, maar mijn portefeuille en trouwring heb ik nog nodig", aldus Little. En met succes, want de fan in kwestie werd snel geïdentificeerd. "Ik ben nu te dronken om nog te rijden, maar we spreken morgen af hoe we alles verder afhandelen", schreef Little nog op Twitter.

Zijn portefeuille heeft Little inmiddels ook terug, zo toonde hij via zijn sociale kanalen. Op zijn trouwring is het nog even wachten, al zou hij die binnenkort ook kunnen ophalen. Wat de reactie van de vrouw van Little was op de flater, is niet bekend.

For the fan i gave my jacket to. Your welcome to it but i need my wallet and wedding ring 😅??? #findlittswallet Mark Little(@ Litts_2) link

Top man kielann! I cant drive to you right now as im under the influance. Sort it 2mo mate. Top man!! Mark Little(@ Litts_2) link

Its just a great day!!! #littlesfoundhiswallet la la laaaa la!! pic.twitter.com/kPSeWdjlhZ Mark Little(@ Litts_2) link