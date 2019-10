Gekste aanleiding tot penalty ooit? Wisselspeler houdt schot ex-speler Anderlecht binnen, ref wijst naar stip GVS

26 oktober 2019



Kan het nog gekker? In de Duitse tweede klasse kreeg Bochum een strafschop omdat een wisselspeler van Holstein Kiel aan de achterlijn de bal met de voet had aangeraakt nog voor het leer helemaal buiten was. Silvère Ganvoula, ex-Anderlecht, schoot naast waarna Michael Eberwein de bal in het spel hield. De Duitser kreeg een gele kaart onder de neus, na tussenkomst van de VAR wees de referee naar de stip.

De verbazing bij spelers, publiek én de commentatoren was enorm, maar Ganvoula kende geen medelijden en schoot de elfmeter binnen. Holstein Kiel hield er evenwel geen kater aan over en won de wedstrijd uiteindelijk nog met 2-1. “Dit is gek”, zei de commentator live op de Duitse tv. “Een van de meest bizarre momenten uit de geschiedenis van Bundesliga 2. De supporters zijn met verstomming geslagen.”