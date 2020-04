Gek, gekker, gekst: Wit-Russische landskampioen vult leeg stadion met ‘virtuele fans’ MDRW

09 april 2020

20u23 0 Buitenlands voetbal Terwijl quasi de hele sportwereld is gestopt met draaien, blijven ze in Wit-Rusland vrolijk verder voetballen. Er is alleen één probleem: de doodsbange supporters sturen hun kat. Maar daar bedacht landskampioen Dynamo Brest een creatieve oplossing voor.

Wie afkickverschijnselen vertoont, moet deze dagen in Wit-Rusland zijn. De Vysheyshaya Liga, oftewel de ‘Opperste Liga’, is de laatste competitie in Europa waar de bal nog rolt. Zo won landskampioen Dynamo Brest in eigen huis van Shakhter Soligorsk. Maar toch waren het vooral de ‘fans’ die met alle aandacht gingen lopen. Omdat er niet genoeg volk kwam opdagen, kwam de club met een originele oplossing. Iedereen kon een virtueel ticket kopen voor de wedstrijd. Daarbij plakten ze een foto bovenop het favoriete voetbalshirt van de persoon in kwestie. Het ‘inkomgeld’ wordt integraal gebruikt in de strijd tegen het coronavirus.

Volgens president Alexander Lukashenko, vaak omschreven als de laatste dictator van Europa, zijn de maatregelen die in andere landen worden opgelegd paniekzaaierij. Lukashenko adviseert om vooral veel wodka te drinken en te blijven werken. En als dat niet werkt, moet iedereen naar de sauna gaan. “Het virus kan niet overleven bij hoge temperaturen”, meent de 65-jarige Wit-Rus. “Ik ben blij dat ik op tv zie dat mensen nog aan het werk zijn en in hun tractor rijden. Niemand heeft het hier over dat virus. De tractor, werken op het veld, zal iedereen genezen.” Om maar aan te tonen: in het Oostblokland lijken ze zich voorlopig dus weinig aan te trekken van het virus.

