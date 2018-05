Geheime minnaar legt schrijnende angst van homoseksuele Premier League-speler bloot: "Carrière vernietigd als iemand dit ontdekt" GVS

12 mei 2018

11u32

Bron: The Sun 3 Buitenlands Voetbal Homoseksualiteit is nog steeds een groot taboe in het professionele voetbal. Zo bewijst ook een pakkende getuigenis in de Engelse krant 'The Sun'. Een ex-minnaar vertelt over zijn geheime relatie met een speler uit de Premier League en diens angst dat de affaire ooit ontdekt zou worden. "Want dan wordt zijn carrière gewoon vernietigd."

Vier jaar lang had de speler uit de Engelse hoogste voetbalafdeling - die ook international is - een relatie met een mannelijke mode-ontwerper. Die geheime minnaar doet nu zijn aangrijpend relaas bij 'The Sun'. Hij wil immers dat er in het voetbalwereldje eindelijk komaf wordt gemaakt met het taboe rond homoseksualiteit. Inmiddels is de Premier League-speler getrouwd met een vrouw en heeft hij een kindje, nét omdat hij bijzonder veel angst had dat zijn ware geaardheid ooit openbaar zou worden.

"De Premier League is een heel rare omgeving voor homo's of mensen die biseksueel zijn", aldus de gewezen verborgen liefde van de voetballer. "Het is een moderne instelling, maar tóch strookt ze helemaal niet met onze maatschappij. Op straat kijkt niemand nog vreemd op wanneer twee mannen of vrouwen hand in hand lopen, maar in de voetbalwereld kan je carrière gewoon geruïneerd worden. Daarom mag zijn identiteit allerminst naar buiten komen." The Sun kent de naam van de speler maar koos ervoor om deze binnenkamers te houden.

Kwelling

Net met deze getuigenis wil de 21-jarige ontwerper de discussie rond homofobie ook naar het voetbal uitbreiden. "Maar het probleem ligt niet zozeer in de kleedkamer", verduidelijkt de man. "Veel van zijn ploegmakkers weten namelijk dat hij homoseksueel, of eigenlijk biseksueel, is. Ze hebben er helemaal geen problemen mee, integendeel. Ze steunen hem. Waar hij wel bang van is zijn de supporters. Zij kunnen zo hard zijn. Spottende gezangen vanuit de tribune wanneer hij op het veld staat: hij mag er gewoon niet aan denken."

De twee mannen ontmoetten elkaar vier jaar geleden in een nachtclub dankzij gemeenschappelijke vrienden. Ze groeiden maand na maand korter naar elkaar toe. "Maar meteen merkte ik dat hij zich schaamde om zijn geaardheid. Het leek alsof hij iets schandelijk met zich meedroeg. Dat zou toch niet mogen in 2018?" Toch bleven de tortelduifjes afspreken en gingen ze telkens een stap verder. "Er was één belangrijke voorwaarde: ik moest hem beloven dat ik het aan niemand zou vertellen. Ikzelf stond er niet bij stil dat hij een voetballer was. Ik keek gewoon naar de persoon. Voor hem lag de situatie duidelijk heel anders. Constant liegen en verstoppen hoe je werkelijk bent is een enorme emotionele kwelling."

Rainbow Laces

Een te zware last op zijn schouders, want in 2015 begon de ster een relatie met een vrouw. Prompt zette de voetballer een punt achter de verbolgen affaire, maar even later spraken de twee heren toch opnieuw af. "Maar het was nooit meer hetzelfde. De relatie verwaterde. Het laatst sliep ik met hem in november vorig jaar en vorige maand heeft hij me nog enkele keren proberen bellen, maar wellicht enkel voor seks. Hij probeert nu gelukkig te zijn met zijn vrouw - en dat lukt ook denk ik. Maar het feit dat hij in een van de belangrijkste voetbalcompetities ter wereld niet openlijk biseksueel durft zijn vind ik heel erg. Eigenlijk een regelrechte schande en ik twijfel dat hij zich ooit zal uiten."

Het Engelse voetbal doet nochtans zijn best om homoseksualiteit te steunen. Eén weekend per jaar ogen de matchen uit de hoogste voetbalafdeling immers heel kleurrijk. Alle clubs uit de Premier League staan dan achter de ‘Rainbow Laces’-campagne, een initiatief tegen homofobie in de sport. Met (hoekschop)vlaggen, kapiteinsbanden, auto’s en zoals de naam doet vermoeden dus ook veters in regenboogmotief steunt iedereen op én naast het veld de campagne.

Gigolo van Serie A

Tien jaar geleden stond het Italiaanse voetbal op zijn kop toen een speler uit de derde klasse beweerde de gigolo te zijn van heel wat spelers uit de Serie A. "Ik heb een dertigtal klanten die voetbal spelen, waarvan een tiental uit de hoogste klasse. Ze betalen me 1.500 euro voor een paar uur. Ik ontmoet de spelers meestal in een hotel na de match, het enige moment wanneer ze wat rust hebben. Ze zijn wel bang dat hun avontuurtjes zouden uitlekken want in Italië durft geen enkele speler toe te geven dat hij homo is. Sommigen zijn bi, anderen getrouwd. Een aantal van hen speelt in de nationale ploeg." De identiteit van de man raakte nooit bekend.