Geen Xavi, wel Piqué: Catalonië klopt Venezuela in aparte vriendenmatch ODBS

25 maart 2019

23u39 0

Terwijl Spanje dinsdagavond in Malta een EK-kwalificatieduel speelt en Sergio Ramos er voor de zesde opeenvolgende keer kan scoren voor de nationale ploeg, speelde die andere iconische Spaanse centrale verdediger, Gerard Piqué, vanavond een oefeninterland met Catalonië. In een niet door de FIFA erkende wedstrijd, haalden de Catalanen het voor 12.671 toeschouwers in het Montilivi-stadion van Girona met 2-1. Grote afwezige was Xavi, die door zijn Qatarese club Al-Sadd niet vrijgegeven werd.

Xavi (39) kwam al 12 keer uit voor Catalonië en de match tegen Venezuela moest zijn laatste als ‘international’ worden. Er waren plannen om hem te huldigen tijdens de pauze, maar Xavi kon wegens clubverplichtingen niet afreizen. Wel van de partij was Gerard Piqué, die er na het voor Spanje erg teleurstellende WK in Rusland vorig jaar de brui aan gaf. Piqué stond vooral samen met spelers van Espanyol en Girona in de basis. Ook in de elf stonden Bojan Krkic (Stoke), Marc Bartra (Betis) en Aleix Vidal (Sevilla).

📋 Les alineacions del #CatalunyaVeneçuela pic.twitter.com/1pM2dqyTKC Fed Cat Futbol(@ FCF_CAT) link

De politiek beladen wedstrijd, vol met verwijzingen naar de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd, werd door de thuisploeg met 2-1 gewonnen. Rosales, gewezen flankspeler van AA Gent, maakt de opener van Barça-talent Puig ongedaan, maar in de slotfase schonk de ingevallen Puedo op assist van Vidal de zege aan Catalonië. Venezuela had vorige week nog een oefeninterland in Argentinië met 1-3 gewonnen.