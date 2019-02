Geen winnaar in Clásico: Barça en Real houden elkaar in heenmatch halve finale Copa del Rey in evenwicht XC

06 februari 2019

22u50 2 Buitenlands Voetbal Het heenduel van de halve finale van de Copa del Rey tussen Barcelona en Real Madrid heeft geen winnaar opgeleverd: 1-1. Lucas Vazquez opende al vroeg de score, Malcom legde na rust de eindstand vast. Op 27 februari wordt de return gespeeld.

Lionel Messi en Thibaut Courtois stonden niet aan de aftrap in Camp Nou. En dat Barça hun Argentijnse sterspeler miste, was in de openingsfase duidelijk. Real Madrid deelde de lakens uit en klom al na zes minuten op voorsprong. Lucas Vázquez duwde een voorzet van Karim Benzema tegen de touwen. Een droomstart voor de bezoekers, Barcelona moest meteen achtervolgen.

Vervolgens bleef de thuisploeg zoekende, tot Ivan Rakitic een vrijschop van Malcom tegen de lat kopte. Even schrikken voor Real, dat de daaropvolgende counter niet wist te verzilveren. Tien minuten voor de koffie probeerde Luiz Suárez het met een plaatsbal, maar Keylor Navas had een prima redding in huis.

Net voor het uur stond de gelijkmaker op het bord. Jordi Alba stuitte op Navas en Suárez raakte de binnenkant van de paal, maar Malcom wist de rebound alsnog binnen te trappen: 1-1. Enkele minuten later wederom gejuich in Camp Nou. Niet wegens een doelpunt, wél omdat Lionel Messi het terrein betrad.

De invalbeurt van de Argentijn leverde niet het gewenste resultaat. Messi wist nauwelijks voor gevaar te zorgen. Ook Real kreeg -op een kans van Gareth Bale na- niets klaargespeeld. Eindstand: 1-1. Op 27 februari staat de terugwedstrijd in Madrid op het programma.

