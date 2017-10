Geen voetbalmirakel voor Nederland: Oranje mag ondanks twee treffers Robben niet naar WK XC

22u36 0 Photo News Buitenlands Voetbal Nederland had vooraf een mirakel nodig om alsnog kans te maken op een ticket naar Rusland. Oranje moest namelijk in eigen huis met 7-0 winnen van Zweden, maar dicht bij een voetbalwonder kwamen de troepen van Dick Advocaat nooit. De afscheidnemende Arjen Robben maakte beide doelpunten: 2-0. Geen WK dus voor onze noorderburen.

Oranje begon uitstekend aan de partij en kwam op het kwartier op voorsprong dankzij een penaltytreffer van Arjen Robben. Die laatste werkte vanavond zijn allerlaatste interland af voor Nederland. Na de openingsgoal bleven onze noorderburen baas, al bleef de tweede treffer te lang uit. Die viel op slag van rust, opnieuw was Robben aan het kanon: 2-0.

Na de koffie was de dominantie van Oranje over. Weg enthousiasme in de Amsterdam ArenA. Weg mogelijk WK-ticket. Kiese Thelin mocht nog even invallen bij de bezoekers, maar ook hij kon niet meer voor een doelpunt zorgen. Eindstand: 2-0. Zweden mag zo naar de barrages, Frankrijk is groepswinnaar.

