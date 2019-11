Geen Netflix-scenario, maar bittere realiteit: spits die het aan de stok kreeg met legendarische doelman voorkwam dat huurmoordenaar wraak nam Redactie

15 november 2019

09u45

Het Zuid-Amerikaanse voetbal is in de jaren negentig aan een immens drama ontsnapt. Faustino Asprilla, spits op rust, deed in een documentaire uit de doeken hoe hij voorkomen heeft dat de legendarische Paraguayaanse doelman José Luis Chilavert vermoord werd. Het duo had het tijdens een interland aan de stok gekregen en daar wilde een Colombiaanse huurmoordenaar het niet zomaar bij laten.

Het is 2 april 1997. In aanloop naar het WK van een jaar later in Frankrijk speelt Colombia een levensbelangrijke kwalificatiematch tegen Paraguay. Los Cafeteros moeten winnen, maar dat lukt niet. Het loopt niet bij Colombia - dat in Asunción uiteindelijk met 2-1 verliest - en de frustraties nemen toe in een zinderend wedstrijdslot.

De Colombiaanse vedette Faustino Asprilla, die in Europa voor Parma en Newcastle United speelde, krijgt het aan de stok met de Paraguayaan José Luis Chilavert. De doelman, legendarisch omwille van de vele goals die hij tijdens zijn carrière puurde uit straf- en vrijschoppen, geeft Asprilla een vuistslag uit in de buurt van de bank en er ontstaat een massale knokpartij.

Beide spelers krijgen die dag rood, maar daar blijft het niet bij. Toch niet wat de Colombiaanse bad boys betreft. Wie aan hun vedette raakt, raakt aan hen. In een documentaire die uitgezonden werd op de Colombiaanse televisie, vertelt Asprilla dat Chilavert ontsnapt is aan de dood.

“Ik kreeg plots telefoon toen ik op mijn hotelkamer was”, aldus Asprilla. “Een huurmoordenaar vroeg mijn toestemming om Chilavert te vermoorden. Natuurlijk heb ik meteen gevraagd om dat niet te doen. ‘Wat? Ben je helemaal gek? No. No. No. Dat kan je echt niet doen’, zei ik. ‘Op die manier verwoest je het Colombiaanse voetbal. Wat op het veld gebeurt, moet daar ook blijven.’“ Gelukkig luisterde de man aan de andere kant van de lijn ook.

Andrés Escobar

En bekender verhaal uit het Colombiaanse voetbal van het laatste decennium van de vorige eeuw is dat van de tragische dood van Andrés Escobar, geen familie van drugsbaron Pablo. Colombia verloor tijdens het WK van 1994 tegen de Verenigde Staten en was al snel uitgeschakeld. In de nasleep van die partij, werd verdediger Escobar vermoord. Volgens de mythe omwille van de owngoal die hij in die match maakte, in werkelijkheid raakte hij in een bar in Medellin betrokken bij de verkeerde ruzie met ook een drugskartel. Niet veel later werd hij in koelen bloede neergeschoten.