Geen Messi, geen Ronaldo: welke spelers vullen leemte morgen op in Clásico?

Manu Henry

27 oktober 2018

12u00 0 Buitenlands Voetbal Geen Lionel Messi - hij kampt met een schouderblessure. Geen Cristiano Ronaldo - hij verkaste in de zomermercato naar Juventus. Voor het eerst in elf jaar bekampen Barcelona en Real Madrid mekaar zonder ook maar één van de twee doelpuntenmachines tussen de krijtlijnen. Maar welke spelers vullen morgen (16u15) in de Clásico die leemte op ?

Een Clásico zonder Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. ‘t Lijkt een eeuwigheid geleden. Tekst over de malaise waarin ‘De Koninklijke’ zich momenteel bevindt, hoeven we u niet meer te geven. Het draait vierkant bij het team van Julen Lopetegui - coach onder vuur. De leemte die Ronaldo achterlaat? De Portugese superster bewees in het verleden alleszins er steeds te staan tegen de rivaal uit Catalonië. In 30 wedstrijden tegen Barcelona was hij goed voor 18 goals. Uit de huidige Real-selectie komt niemand in de buurt van die cijfers. Topschutter dit seizoen bij de withemden is Karim Benzema -vaak verguisd door de eigen fans- met 6 goals (4 in La Liga, 1 in de Champions League en 1 de Europese Supercup). Allerminst duizelingwekkende cijfers.

Messi tekende in 32 matchen tegen Real Madrid voor 20 goals. Het Argentijns godenkind moet in de topschutterstand van La Liga momenteel Cristhian Stuani voor zich dulden -de Uruguayaan van Girona was 8 keer trefzeker, eentje meer dan Messi- maar zit in alle competities samen toch weer aan 12 goals in 12 officiële matchen. Wereldkampioen Ousmane Dembélé volgt als tweede met een straatlengte achterstand. De Franse winger scoorde dit seizoen vijf keer (3 in La Liga, 1 in de Champions League en 1 in de Spaanse Supercopa). De kwieke dribbelont drukt steeds meer zijn stempel in Camp Nou. Tegen Inter begon Dembélé op de bank, volgens het Spaanse televisiestation Cuatro omdat hij op wedstrijddag 25 minuten te laat opdaagde. Morgen wordt hij weer aan de aftrap verwacht.

Isco, Modric, Kroos, of toch Ramos?

Vrijetrapspecialisten heeft Real Madrid voldoende in de rangen - ook zonder Ronaldo. Isco, Modric, Kroos, maar ook Sergio Ramos: allen hebben ze een rechtervoet om doelman Ter Stegen morgen in verlegenheid te brengen. Aan de andere kant zijn de vrije trappen meestal een kolfje naar de hand van de linker van Bale. Al beschikt ook Asensio over een puntgave traptechniek. Bij Barcelona nemen Luis Suárez en Philippe Coutinho -door Messi’s afwezigheid- de honneurs waar vanop vrije trap. Noem het een beurtrol, zoals dat woensdag tegen Inter het geval was.

Nieuwe strafschopspecialist aan Madrileense zijde is Sergio Ramos. El capitán. Goed voor drie treffers vanop de stip dit seizoen - ook Benzema nam er eentje (met succes) voor zijn rekening. Aan de overzijde is een strafschop morgen een prooi voor Suárez of Coutinho. Die eerstgenoemde nam er in het verleden al 8 voor zijn rekening, waarvan hij er twee miste. Coutinho daarentegen trapte vooralsnog één elfmeter voor Barcelona en scoorde die ook.