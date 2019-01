Geen kwartfinale voor Sociedad in Copa del Rey ondanks assist Januzaj, Barça zet Levante simpel opzij maar heeft klacht aan zijn been LPB

17 januari 2019

23u49

Bron: Belga 0

Real Sociedad is uitgeschakeld in de achtste finales van de Copa del Rey. Het Baskische team speelde 2-2 gelijk tegen Real Betis, nadat de heenmatch op 0-0 was geëindigd. Adnan Januzaj begon in de basis bij Sociedad, zorgde voor een assist en werd na 72 minuten vervangen.

Canales opende de score voor Real Betis, Zubeldia maakte nog voor rust gelijk voor de thuisploeg. Op aangeven van Januzaj maakte Merino er 2-1 van. Loren zorgde echter voor 2-2 en schonk Real Betis zo de kwalificatie voor de kwartfinales. Lo Celso werd in het slot nog uitgesloten bij de bezoekers.

FC Barcelona plaatste zich eenvoudig voor de kwartfinale. De bekerhouder poetste de 2-1-nederlaag tegen Levante weg met een 3-0-zege tijdens de return in eigen huis. Barça domineerde de wedstrijd in Camp Nou, met een hoofdrol voor Lionel Messi en Ousmane Dembélé. De Fransman scoorde in de eerste helft binnen twee minuten twee keer op aangeven van de Argentijnse spelmaker. Messi maakte zelf na de rust de 3-0, zijn 49e goal in de Copa del Rey. Eerder plaatsten Real Madrid, Getafe, Sevilla, Valencia en Girona zich al voor de kwartfinales.

Het is wel nog even afwachten of Barça daadwerkelijk zal uitkomen in de kwartfinales. Levante kondigde aan een klacht in te dienen tegen de Catalaanse club bij de Spaanse voetbalbond. FC Barcelona zou in de heenwedstrijd een speler hebben opgesteld die nog geschorst was en om die reden niet speelgerechtigd. Het gaat om verdediger Chumi Brándariz. Barça maakt zich echter niet erg druk om de klacht. De koploper in La Liga liet via een woordvoerder weten dat de club de zaak heeft uitgezocht en zeker weet dat de regels niet zijn overtreden. Mocht Levante gelijk krijgen, dan kan FC Barcelona uit het bekertoernooi worden gezet.