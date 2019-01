Geen kwartfinale voor Real Sociedad in Copa del Rey ondanks assist Januzaj LPB

17 januari 2019

21u49

Bron: Belga

Real Sociedad is uitgeschakeld in de achtste finales van de Copa del Rey. Het Baskische team speelde 2-2 gelijk tegen Real Betis, nadat de heenmatch op 0-0 was geëindigd. Adnan Januzaj begon in de basis bij Sociedad, zorgde voor een assist en werd na 72 minuten vervangen.

Canales opende de score voor Real Betis, Zubeldia maakte nog voor rust gelijk voor de thuisploeg. Op aangeven van Januzaj maakte Merino er 2-1 van. Loren zorgde echter voor 2-2 en schonk Real Betis zo de kwalificatie voor de kwartfinales. Lo Celso werd in het slot nog uitgesloten bij de bezoekers.

Eerder plaatsten Real Madrid, Getafe, Sevilla, Valencia en Girona zich al voor de achtste finales. Barcelona treft vanavond om 21.30 uur Levante.