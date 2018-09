Geen goals, wel akelige blessure voor Franse wereldkampioen in eerste Nations League-topper LPB

06 september 2018

22u59 0 Buitenlands Voetbal Geen goals, weinig kansen. Duitsland - Frankrijk, de eerste topper in de Nations League, baarde vanavond een muis. Voor de 'Mannschaft' is het resultaat na het desastreus verlopen WK een (kleine) opsteker.

Bondscoach Joachim Löw, op zoek naar nieuw krediet voor zijn elftal, hield met een viermansdefensie en Kimmich als buffer voor de verdediging het slot op de deur. Bevreesd om in de Franse val te lopen. Dat leverde voor de pauze een slaapverwekkend schouwspel op. Al deed ene Antonio Rüdiger na amper drie minuten meer dan zijn best om iedereen wakker te houden. De verdediger van Chelsea scheerde bij een duel met Pavard met zijn studs over de halsstreek van de Franse WK-revelatie. Het gevolg: een akelig zicht voor de tv-kijker en enkele fameuze striemen voor Pavard. Dat wordt de komende dagen het nodige opsmukwerk voor de spiegel. Een bewuste actie van Rüdiger? De meningen waren verdeeld, en geen VAR aanwezig.

Na de pauze kwam er wat meer vuur in de wedstrijd. Aréola, vervanger van de geblesseerde Lloris, had zijn werk tussen de Franse doelpalen. Een prachtsave bij een geplaatst schot van Reus, waarna ook Hummels en Müller hun meerdere vonden in de kunsten van de PSG-doelman. Aan de overzijde redde Neuer pogingen van Griezmann en Giroud.

De match eindigde zoals ze begon. Rüdiger betokkelde de ledematen van Pavard een tweede keer en kreeg nu wél geel. Het bleef nul-nul in de Allianz Arena. Zondag wacht voor 'Les Bleus' in eigen Parijs een confrontatie met Nederland in de Nations League.

