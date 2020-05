Geen enkele club wil vrijgelaten Bruno Fernandes, de doelman die oude bekende van Cristiano Ronaldo aan de honden liet voeren YP

12 mei 2020

07u08

Bron: Mundo Deportivo 0 Buitenlands voetbal Bruno Fernandes, de intussen 35-jarige ex-doelman van Flamengo, vindt maar geen nieuwe club. Niet geheel onlogisch, gezien hij in 2013 veroordeeld werd tot meer dan 22 jaar cel omdat hij Eliza Samudio (25), zijn minnares, op brutale manier liet vermoorden. Intussen is het wel uitkijken naar de lancering van de biografie van Fernandes, want daarin belooft hij “een schat aan details te geven die nooit eerder zijn verschenen.” En dus vooral ook over de moord op Samudio.

De 35-jarige Fernandes belandde in 2010 in de gevangenis. Hij werd ervan verdacht opdrachtgever te zijn voor de brutale moord op toen 25-jarige Eliza Samudio, die hij op een seksfeestje had leren kennen. Het voormalige model, dat eerder ook een affaire zou gehad hebben met Cristiano Ronaldo, werd zes dagen lang gemarteld. Uiteindelijk werd ze gewurgd, waarna haar lichaam in stukjes werd gehakt en aan de honden werd gevoerd. De vrouw had de woede van Bruno opgewekt door een klacht in te dienen tegen de doelman, omdat die zijn zoontje Bruninho, waarvan Samudio vier maanden eerder bevallen was, weigerde te erkennen. Hoewel Bruno voordien elke betrokkenheid bij de moord had ontkend, verklaarde hij in maart 2013 voor de rechter dat zijn beste vriend Luiz Henrique Romao iemand had betaald om haar te vermoorden. Hij bekende dat, hoewel hij de moord op zijn voormalige minnares niet had besteld, hij die wel had “aanvaard”. Fernandes, op het moment van de feiten doelman en aanvoerder van de Braziliaanse topclub Flamengo, kreeg een gevangenisstraf van 22 jaar en drie maanden opgelegd.

Vier jaar later al (even) vrij

Amper vier jaar later, in februari 2017, werd Fernandes vrijgelaten “omdat hij onredelijk lang moest wachten op de behandeling van zijn hoger beroep”. Enkele maanden later kwam het Braziliaanse Hooggerechtshof echter op die beslissing terug: Fernandes moest terug achter slot en grendel. De keeper, die tijdens zijn periode bij Flamengo op belangstelling kon rekenen van Europese toppers als AC Milan en dicht bij een selectie voor het Braziliaanse nationale elftal stond, speelde sinds zijn vrijlating voor de plaatselijke tweedeklasser Boa Esporte. Dat die club hem een tweede kans gaf, zorgde voor heel wat commotie in Brazilië. Verscheidene grote sponsors verbraken het contract met Boa Esporte en ook de fans reageerden geschokt op het aantrekken van de omstreden doelman. Maar het probleem loste zichzelf op, want Fernandes vloog dus al gauw weer de gevangenis in.

Fernandes geeft het echter niet zomaar op. Sinds vorig jaar verblijft hij in semi-vrijheid (een regime dat het voor de veroordeelde mogelijk maakt de gevangenis te verlaten om een beroepsbezigheid uit te oefenen, zonder dat hij daarbij voortdurend onder toezicht van de strafinrichting hoeft te staan, red.) en hij tekende een contract bij Poços de Caldas, een Braziliaanse derdeklasser. Ook dat avontuur was echter geen lang leven beschoren, want de club beëindigde het contract omdat... “de situatie van de speler hem belette normaal te kunnen trainen.”

Dit jaar leek hij een kans te gaan krijgen bij Clube Esportivo Operário Varzea Grande, een club uit Cuiabá, maar omdat de fans kort na het bekendmaken van zijn transfer in opstand kwamen, gingen beide partijen al heel gauw uit elkaar. Zo heeft Fernandes ondanks al die pogingen nog steeds geen nieuwe club gevonden.

Biografie

In de tussentijd heeft Fernandes evenwel niet stilgezeten. Zo werkte hij mee aan een driedelige biografie, waarvan het eerste deel op 25 mei zal worden uitgebracht. Het eerste deel gaat over zijn leven nu en zijn tot dusver vruchteloze zoektocht naar een nieuwe club. In het tweede deel heeft hij het vooral over zijn gewezen club Flamengo, maar het laatste deel zal wellicht het meeste stof doen opwaaien. Daarin belooft het sluitstuk dieper in te gaan op de moord op Eliza Samudio. “De boeken vertellen de feiten in de naam van Bruno, die de lezers een schat aan details zal geven die nooit ergens eerder zijn verschenen”, vertelde Jaime Marcelo, de eigenlijke auteur van het boek, daarover in Braziliaanse media.

Lees ook.

Doelman die ex-minnares liet vermoorden kan vrijkomen om te spelen