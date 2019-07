Geen enkel risico met oog op transfer: Lukaku past weer voor oefenmatch Man United Kristof Terreur

17 juli 2019

12u30 0 Buitenlands voetbal Ook voor de tweede oefenmatch van Man United in Australië past hij. Romelu Lukaku incasseerde volgens de officiële versie een tik op training. Geen enkel risico met het oog op een transfer naar Inter.

Met weinig woorden toch veel zeggen. Ole Gunnar Solskjaer weigerde gisteren tijdens een interviewsessie dieper in te gaan op de situatie van Romelu Lukaku. “Als we spelers verkopen, zullen we die vervangen”, zei hij op een vraag over Big Rom. Gevraagd naar zijn spelideeën en zijn plannen met Alexis Sánchez gaf hij meer weg. “In de manier waarop we willen voetballen, hebben we niet hoofdzakelijk een spits van 1m93 nodig, dus Alexis kan in de voorlinie meer dan zijn rol spelen.” Een boodschap die hij ook persoonlijk aan de Rode Duivel heeft overgemaakt. Die weet dat hij straks geen eerste keus is. Bij Manchester United gaan ze er nog altijd vanuit dat Inter niet de financiële slagkracht heeft om Lukaku te betalen.

Desondanks bereidt de Italiaanse club een nieuw bod voor. Een van 65 miljoen euro zonder bonussen om onze landgenoot definitief aan te trekken, gespreid over meerdere jaren. Het is de vraag of United toe zal happen. De club hoopt op meer. Eerder werd een poging om Lukaku te verhuren met verplichte aankoopoptie van tafel geveegd.

Lukaku zelf hoopt voor zaterdag op duidelijkheid over zijn toekomst. “Volgende week weten jullie meer”, liet hij zich zaterdag ontvallen. Zaterdag oefent Man United in Singapore tegen... Inter. Tegen dan hoopt de Rode Duivel in het blauw-zwarte shirt te spelen.