Geen dubbel voor Bayern: trainer Kovac zet met Eintracht Frankfurt toekomstige werkgever een hak in Duitse bekerfinale Mike De Beck

19 mei 2018

22u02 7 Buitenlands Voetbal Verrassing van formaat in de Duitse bekerfinale. Niet torenhoog favoriet Bayern München, maar wel Eintracht Frankfurt mag dit seizoen de DFB Pokal in de kast zetten. Door de 1-3-zege pakt Niko Kovac zo nog uit met een ferme stunt. En laat de coach van Eintracht Frankfurt volgend seizoen nu net aan de slag gaan bij ... Bayern München. Het is de eerste beker van Frankfurt in maar liefst dertig jaar.

Wat een avond voor Niko Kovac. De Kroaat zette eerder al zijn krabbel bij Bayern München en volgend seizoen volgt hij er Jupp Heynckes op. Vanavond wilde hij zijn Eintracht Frankfurt in stijl uitzwaaien. Hij is alvast met brio geslaagd voor zijn eindexamen. Na een vrije trap van Lewandowski die tegen de lat vloog, nam Ante Rebic het commando over. Die andere Kroaat eiste vanavond helemaal de hoofdrol op en daar begon hij al voor het eerste kwartier mee. Rebic profiteerde van balverlies bij Bayern München en legde Sven Ulreich een eerste keer in de luren.

Ref Zwayer kent 1-2 toe

Niet dat Bayern München geen druk zette, maar het was telkens net niet bij de 'Rekordmeister'. Tot de onvermijdelijke Robert Lewandowski toesloeg. Joshua Kimmich zorgde voor de assist en de Poolse goaltjesdief deed de rest. De wedstrijd kabbelde voort en we stevenden af op verlengingen. Al zat het venijn echt wel in de staart. Hummels kopte eerste nog tegen de dwarsligger waarna Ante Rebic zich opnieuw in de schijnwerpers trapte. Hij trapte zijn tweede van de avond tegen de touwen. Maar de videoref had iets in de smiezen. Net voor het doelpunt belandde de bal in de kluts tegen de hand van Boateng. Onvrijwillig, oordeelde scheidsrechter Felix Zwayer. Nadar de ref de beelden had bekeken, kende hij het doelpunt toch toe.

Bayern krijgt ook na tussenkomst videoref geen strafschop

In het ultieme slot zette Bayern München nog alles op alles. Ook doelman Sven Ulreich trok mee naar voren voor een hoekschop. In de derde van vier minuten extra tijd schreeuwde heel Bayern moord en brand. Boateng had Javi Martinez in de zestien aangetrapt. Opnieuw kwam de videoref tussenbeide. Andermaal bleef Zwayer bij zijn eerste oordeel en gaf hij geen strafschop aan de club uit München. Wel een hoekschop en die bleek de doodsteek voor de 'Rekordmeister'. Omdat Ulreich opnieuw mee naar voren trok, bleef zijn doel onbewaakt. Daar kon Mijat Gacinovic van profiteren door de 1-3 in het lege doel te tikken.

Duits sprookje

Niko Kovac schrijft zo in zijn laatste wedstrijd bij zijn huidige club geschiedenis met Eintracht Frankfurt. Voor Jupp Heynckes is het dan weer een afscheid in mineur. Hij zwaait Bayern een tweede keer uit, maar doet dat nu met enkel de Duitse titel op zak. Iets waar ze voor het seizoen toch niet meteen van dromen in München. In Frankfurt gaan ze een lange feestnacht tegemoet. Zij gaan volgend seizoen overigens Europa in. Een Duits sprookje.