Geen Courtois tegen Granada, Real ontkent angstaanvallen Redactie

04 oktober 2019

11u42 0 Buitenlands voetbal Thibaut Courtois (27) zal morgen niet tussen de palen staan bij Real Madrid, dat om 16 uur Granada ontvangt in de Primera Division. De doelman van de Rode Duivels is nog niet helemaal genezen en ontbrak vandaag nog op de groepstraining bij de ‘Koninklijke’.

Volgens de Spaanse sportkrant MARCA verloor Courtois de voorbije dagen al drie kilogram. De Fransman Alphonse Aréola zal zo opnieuw de plaats van de Rode Duivel innemen.

Courtois moest zich dinsdag in het Champions League-duel met Club Brugge (2-2) bij de rust laten vervangen. De Limburger had te kampen met maagproblemen. Hij had die symptomen reeds voor de aftrap, maar na de opwarming werd er toch beslist om de Belg te laten spelen. Uiteindelijk viel Aréola halverwege in. Dat Courtois kampt met angstaanvallen -wat OK Diario berichtte-, is onjuist. Dat bevestigt ook Real in een mededeling.

Comunicado Oficial: Courtois.#RealMadrid Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link