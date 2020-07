Géén Ballon d’Or 2020: organisator France Football schrapt uitreiking “wegens de uitzonderlijke omstandigheden” ABD

20 juli 2020

14u07 8 Buitenlands voetbal Dit jaar wordt er geen Gouden Bal uitgereikt. Dat maakte organisator ‘France Football’ zopas bekend. Het is de eerste keer sinds de oprichting in 1956 dat er geen verkiezing komt voor ’s werelds beste voetballer van het jaar.

“Uitzonderlijke omstandigheden, en dus ook uitzonderlijke maatregelen”, klinkt het in een persbericht van tijdschrift ‘France Football’. “De Ballon d’Or zal niet worden uitgereikt, want er kan op dit moment geen eerlijke stemming zijn. Dit was geen normaal seizoen. De ene competitie werd afgewerkt, de andere niet. De slotfase van de Champions League wordt dan weer in een speciaal format gespeeld. Sommige teams hebben wedstrijdritme, andere niet. Neen, de statistieken en prestaties van spelers kunnen dit seizoen niet worden vergeleken. Op deze manier is het onmogelijk om een eerlijk oordeel te vellen, en bij twijfel is het beter om je te onthouden van stemming. De Gouden Bal staat naast sportieve uitmuntendheid ook voor solidariteit en verantwoordelijkheid. We zijn niet blij met de schrapping van jaargang 2020, maar dit lijkt ons de meest verantwoordelijke en logische beslissing.”

De Ballon d’Or wordt aan het eind van elk kalenderjaar uitgereikt aan ‘s werelds beste speler. In 2019 was Lionel Messi voor de zesde keer de laureaat. Hij haalde het van Virgil van Dijk en Cristiano Ronaldo. Daarmee is de Argentijn recordhouder. ‘CR7' zit aan vijf stuks.

Poll Voor welke speler is het de slechtste zaak dat de Gouden Bal niet wordt uitgereikt? Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Sergio Ramos

Kevin De Bruyne

Virgil van Dijk

Karim Benzema

Robert Lewandowski

Iemand anders Lionel Messi 13%

Cristiano Ronaldo 8%

Sergio Ramos 5%

Kevin De Bruyne 46%

Virgil van Dijk 4%

Karim Benzema 2%

Robert Lewandowski 21%

Iemand anders 1%

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.



Nos explications sur ce choix : https://t.co/LgRr8GCuKD pic.twitter.com/Z1x3L3QBGV France Football(@ francefootball) link