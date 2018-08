Gebeden Mourinho aanhoord: Lukaku kort vakantie in en is beschikbaar voor competitiestart Redactie

01 augustus 2018

07u13

Bron: Daily Mail 0 Buitenlands Voetbal Goed nieuws voor Jose Mourinho en Manchester United. Romelu Lukaku, die normaal gezien de seizoensopener van zijn team op 10 augustus tegen Leicester City zou missen, heeft beslist zijn vakantie drie dagen in te korten waardoor hij toch beschikbaar is voor het duel met Jaimy Vardy & co. Ook Marcus Rashford en Phil Jones zullen zijn voorbeeld volgen.

Zo worden de gebeden van Jose Mourinho aanhoord. Na de matige voorbereiding van de ‘Mancunians’ in de Verenigde Staten had die zijn WK-gangers tussen de regels opgeroepen hun vakantie wat in te korten omdat zijn team anders wel érg gedecimeerd aan de competitiestart zou verschijnen. Na de 2-1-zege van afgelopen nacht tegen Real Madrid was ‘The Special One’ dus al iets gunstiger gestemd en kondigde hij zelf het nieuws van Lukaku & co aan. “Binnen negen dagen start onze Premier League met deze spelers, plus Victor Lindelof (die twee dagen geleden hervatte), Marcus Rashford, Phil Jones en Romelu Lukaku. Die drie spelers keren voor de groep drie dagen eerder terug uit vakantie. Ze zullen beschikbaar zijn voor de ploeg.”

Romelu Lukaku geniet momenteel van zijn laatste dagen vakantie in New York, waar hij onder meer zijn maatje en rapper Fat Joe tegen het lijf liep.

Times square pic.twitter.com/wwcdI2uYD2 R.Lukaku Bolingoli9(@ RomeluLukaku9) link

@fatjoe From Bx to Bxl Bronx to Bruxelles 💯✊🏿 Een foto die is geplaatst door null (@romelulukaku) op 01 aug 2018 om 06:11 CEST