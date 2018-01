FT: Roeselare stelt Condom aan als nieuwe coach - Mourinho tekent bij op Old Trafford - Stanciu blinkt meteen uit bij Sparta Praag Redactie

25 januari 2018

18u18 0

Mourinho tekent bij op Old Trafford

José Mourinho heeft zijn contract als manager van Manchester United met een seizoen verlengd. De Portugees tekende vandaag tot de zomer van 2020, mét optie voor nog een extra jaar.

“Ik ben heel vereerd en trots dat ik manager van Manchester United mag zijn”, klinkt het bij Mourinho op de clubwebsite. "Ik dank de eigenaars en vicevoorzitter Woodward voor de erkenning van mij harde werk en mijn toewijding voor de club. Ik ben echt verheugd met het vertrouwen dat ik hier krijg.”

"Mourinho heeft bij Manchester United al zoveel bereikt. Zijn werkethiek en professionalisme zijn uitzonderlijk. Hij deelt de clubfilosofie om zoveel mogelijke jonge talenten te laten doorstromen naar het eerste elftal. Hij zorgt voor enthousiasme en doelmatigheid", reageerde Woodward.

De 54-jarige Mourinho is sinds mei 2016 de manager van Manchester United. De Portugees volgde destijds de ontslagen Nederlander Louis van Gaal op. Vorig seizoen leidde Mourinho de Mancunians naar hun eerste eindzege in de Europa League, waardoor ManU ondanks een zesde plaats in de Premier League toch mocht deelnemen aan de Champions League. Mourinho schreef vorig seizoen ook de League Cup op zijn naam.

Roeselare vindt nieuwe trainer

Jordi Condom is de nieuwe coach van Roeselare. De 48-jarige Spanjaard werd eerder dit seizoen ontslagen bij Eupen, maar neemt nu het roer over op Schiervelde. Daarnaast versterken ook keeperstrainer Jan Van Steenberghe en Michael Wallace de staf van de West-Vlaamse club.

Roeselare staat op een zevende stek in de Proximus League. Vorig weekend moest Dennis van Wijk er opkrassen wegens tegenvallende resultaten. De Nederlander is inmiddels aan de slag bij KV Mechelen, Condom neemt zijn taken dus over.

Stanciu toont zich meteen

Nicolae Stanciu heeft zijn debuut bij Sparta Praag niet gemist - wel integendeel. In een oefenpot tegen Loko Vltavin (een Tsjechische derdeklasser) viel hij in bij de rust. Toen stond het nog 0-0, maar al gauw gaf de bij Anderlecht gebuisde spelmaker zijn visitekaartje af: hij gaf twee assists en knalde ook nog een keertje op de lat. Zijn ploeg zou uiteindelijk met 3-0 winnen.

Giggs mag zelf kiezen waar Wales speelt

Ryan Giggs mag zelf beslissen wat de thuishaven wordt van het nationale elftal van Wales. De nieuwe bondscoach heeft de keuze uit twee stadions in Cardiff: het grote Millennium-stadion of het stadion van Cardiff City. Wales voetbalde de laatste jaren veelal in het onderkomen van Cardiff City, dat plaats biedt aan zo'n 35.000 toeschouwers. In het aanzienlijk grotere Millennium-stadion kunnen bijna 75.000 fans binnen. Wales speelde er in 2011 voor het laatst, tegen Engeland. "We steunen onze manager hierin, hij mag kiezen", zegt directeur Jonathan Ford van de Welshe voetbalbond. "We kijken niet naar de financiële opbrengst, we kijken alleen naar het sportieve aspect."

De eerste officiële wedstrijd van Giggs als bondscoach is op 6 september bij de start van de Nations League, thuis tegen Ierland.

Alderweireld weer klaar voor de strijd

Na een lange revalidatie lijkt de hamstring van Toby Alderweireld weer stand te houden. De centrale verdediger van Tottenham Hotspur traint na zijn blessure opnieuw mee met de groep. Hij is dan ook dicht bij zijn comeback al komt het duel van zaterdag in de vierde ronde van de FA Cup tegen vierdeklasser Newport County wellicht te vroeg voor de Rode Duivel. "Ik train weer met de groep. Ik voel me goed en fit", wist de Rode Duivel te vertellen aan Sky Sports. "Ik heb heel hard gewerkt om zo snel mogelijk weer met de groep te trainen en ik voel me goed. Nu moet ik aan de trainer tonen dat ik weer fit ben. Ik ben dan ook klaar om me, zoals ik altijd doe, voor de volle honderd procent te geven. De blessure heelde heel goed. Het verlangen om weer op het veld te staan is zeker aanwezig. Ik kijk er dan ook naar uit om het beste van mezelf te geven op het veld. Het wordt een zware maand, maar we moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken en trachten om elke keer de drie punten te pakken."

Van Marwijk naar Australië

Bert van Marwijk is de nieuwe bondscoach van Australië en zal de 'Socceroos' leiden tijdens het WK van komende zomer in Rusland. De 65-jarige Nederlander, die alleen voor het WK is aangesteld, laat op de site van de Australische bond weten niet voor spek en bonen mee te willen doen. "Ik wil onze wedstrijden in Rusland winnen", reageerde de nieuwe bondscoach. "Ik weet al veel van de spelers en van de manier waarop het team voetbalt. Ook ben ik onder de indruk van de organisatie rond de nationale ploeg die de FFA de laatste jaren heeft ontwikkeld."

Van Marwijk volgt de in november opgestapte Ange Postecoglou op. De geboren Griek had de nationale ploeg van Australië ruim vier jaar onder zijn hoede. De kwalificatie richting dit WK verliep echter uiterst moeizaam, waardoor de positie van Postecoglou onder druk kwam te staan.

De oud-bondscoach van Oranje kwalificeerde zich het afgelopen jaar met Saudi-Arabië voor het WK, maar stopte er omdat hij geen overeenstemming kon bereiken met de bond over de voorwaarden voor een langer dienstverband. In 2010 leidde hij Nederland naar de WK-finale in Zuid-Afrika, waarin Spanje echter met 1-0 te sterk was na verlengingen.

Australië kwalificeerde zich voor de vierde keer op rij voor het WK en speelt in groep C tegen Frankrijk (16/06), Denemarken (21/06) en Peru (26/06).

Lazio krijgt boete voor kwalijke Anne Frank-stickers

Lazio Roma heeft een boete van 50.000 euro gekregen voor het antisemitische gedrag van zijn fans tijdens een competitiewedstrijd van afgelopen oktober. Dat heeft de Italiaanse voetbalbond (FIGC) donderdag bevestigd. Lazio-supporters kleefden toen onder meer stickers van Anne Frank in een AS Roma-truitje in het Olympisch Stadion.

De FIGC had in eerste instantie ook nog twee wedstrijden achter gesloten deuren gevraagd, maar Lazio ontsnapt aan deze sanctie.

Het incident deed in Italië veel stof opwaaien. Dertien Lazio-fans kregen een stadionverbod en als reactie viel de beslissing dat alle wedstrijden in de Serie A het weekend nadien voorafgegaan werden door een minuut stilte. Ook werd er een passage uit het dagboek van Anne Frank voorgelezen. Eveneens uit politieke hoek kwamen reacties. Zo noemde de Italiaanse president Sergio Mattarella de daad "onmenselijk en alarmerend".