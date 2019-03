FT buitenland. Zwitsers missen sterkhouder Shaqiri tegen Georgië en Denemarken Redactie

19 maart 2019

10u09

Bron: Belga 0

De Zwitserse international Xherdan Shaqiri moet forfait geven voor de eerste twee EK-kwalificatieduels tegen Georgië en Denemarken. De middenvelder van Liverpool sukkelt met een ontsteking in de lies. Zwitserland opent de voorronde van het EK 2020 zaterdag (23 maart) in het Georgische Tbilisi. Drie dagen later (26 maart) wacht een thuismatch in Bazel tegen Denemarken.

Shaqiri is na Benfica-spits Haris Seferovic (ook een liesblessure) de tweede basispion die uitvalt bij Zwitserland. Die laatste scoorde in november drie keer tegen de Rode Duivels in de Nations League (5-2). Shaqiri gaf toen twee assists.