FT buitenland. Zwitsers missen sterkhouder Shaqiri tegen Georgië en Denemarken - Matthäus wil Ter Stegen in doel bij Mannschaft Redactie

19 maart 2019

10u55

Bron: Belga 0

Lothar Matthäus wil Ter Stegen in doel bij Mannschaft

Manuel Neuer was jarenlang een certitude bij de Duitse nationale ploeg maar na heel wat blessureleed heeft het sluitstuk van Bayern München moeite om zijn oude vorm terug te vinden. Volgens Lothar Matthäus, in 1990 wereldkampioen met zijn land en recordinternational bij de Mannschaft, verdient Barcelonakeeper Marc-André ter Stegen een kans tussen de palen.

“De aanvoerdersband mag niet bepalen of je al dan niet op de bank zit. Ter Stegen heeft de voorbije jaren wereldklasse getoond en verdient een eerlijke kans. Als prestaties bepalend zijn, dan moet je consequent zijn”, richt Matthäus zich in Bild tot bondscoach Joachim Löw.

Die laatste bevestigde onlangs dat de 32-jarige Neuer nog altijd de nummer 1 is bij de nationale ploeg, waar hij ook de kapiteinsband draagt. Hij voegde er wel aan toe dat ook Neuer “prestaties moet tonen” en dat “Ter Stegen zijn kans zal krijgen”.

Duitsland speelt morgen in Wolfsburg vriendschappelijk tegen Servië. Zondag wacht in Amsterdam een duel tegen Nederland in de voorronde van het EK 2020.

Zwitsers missen Shaqiri tegen Georgië en Denemarken

De Zwitserse international Xherdan Shaqiri moet forfait geven voor de eerste twee EK-kwalificatieduels tegen Georgië en Denemarken. De middenvelder van Liverpool sukkelt met een ontsteking in de lies. Zwitserland opent de voorronde van het EK 2020 zaterdag (23 maart) in het Georgische Tbilisi. Drie dagen later (26 maart) wacht een thuismatch in Bazel tegen Denemarken.

Shaqiri is na Benfica-spits Haris Seferovic (ook een liesblessure) de tweede basispion die uitvalt bij Zwitserland. Die laatste scoorde in november drie keer tegen de Rode Duivels in de Nations League (5-2). Shaqiri gaf toen twee assists.