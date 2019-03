FT buitenland. Zwitserland wint eerste EK-kwalificatieduel - Messi moet geblesseerd afhaken bij Argentinië

De voetbalredactie

23 maart 2019

17u37

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Zwitsers winnen openingswedstrijd in Groep D op bezoek bij Georgië

Zwitserland heeft vandaag met 0-2 gewonnen bij Georgië in de eerste wedstrijd in Groep D van de kwalificaties voor het EK voetbal in 2020. Bij de rust stond het nog 0-0.

De Zwitsers, nummer acht van de wereld en gecoacht door Vladimir Petkovic, zouden in principe geen problemen mogen kennen met het nummer 91 van de FIFA-ranking. Maar in de eerste helft wilde het nog niet lukken en werd er niet gescoord. Stuttgart-middenvelder Steven Zuber (57.) wist in de tweede helft wel de ban te breken, Denis Zakaria van Borussia Mönchengladbach verdubbelde tien minuten voor tijd de score. De Georgiërs konden niet rekenen op Giorgi Chakvetadze van AA Gent, die al enkele maanden aan de kant staat met een knieblessure.

Vandaag om 18 uur volgt nog een andere wedstrijd in Groep D: Gibraltar-Ierland. Het vijfde land in de groep is Denemarken. De eerste twee van elke groep stoten rechtstreeks door naar het eindtoernooi van het EK in 2020, dat voor het eerst in twaalf verschillende landen wordt afgewerkt.

Mourinho mikt komende zomer op terugkeer

Jose Mourinho is van plan komende zomer opnieuw aan de slag te gaan als hoofdcoach. Hij wacht enkel nog op het juiste project, zo vertelde hij in een interview met BeIn Sports, het sportnetwerk waarvoor hij als analist aan de slag is.

Na zijn ontslag enkele maanden geleden bij Manchester United heeft de 56-jarige Portugees naar eigen zeggen “drie à vier aanbiedingen” geweigerd. “Ik weet exact wat ik niet wil. Bij mij gaat het niet zozeer om de club, maar eerder over de invulling van de job. Ik ben aan het werken en bereid mezelf voor op de volgende uitdaging”, aldus Mourinho.

Onlangs werd hij gelinkt aan een mogelijke terugkeer naar Real, maar daar werd voor Zinédine Zidane gekozen. Een nationale ploeg zal het meer dan waarschijnlijk ook niet worden, zelfs niet op het WK 2022 in Qatar. “Ik denk het niet. Ik hou ervan dagelijks met een team bezig te zijn en vele competities af te werken. Ik hou van wedstrijden en wil dus graag in het clubvoetbal blijven.”

Jose Mourinho won tweemaal de Champions League: één keer met FC Porto (2004) en eenmaal met Inter (2010). Daarnaast werd hij minstens één keer kampioen in vier verschillende landen: Portugal (2 x FC Porto), Italië (2 x Inter Milaan), Engeland (3 x Chelsea) en Spanje (1 x Real Madrid). Met Manchester United won hij tussen 2016 en december 2018 de Europa League en de League Cup. Bij die laatste club werd hij medio december aan de deur gezet na een reeks belabberde resultaten. Onder opvolger Ole Gunnar Solskjaer is de club intussen opgeklommen naar de vijfde plaats in de Premier League en daarnaast zitten Lukaku en co in de kwartfinales van de Champions League.

Albanië zet bondscoach Panucci aan de deur

Daags na de 0-2-nederlaag tegen Turkije op de openingsspeeldag van de EK-kwalificaties heeft de Albanese Voetbalbond bondscoach Christian Panucci ontslagen, zo maakte de federatie vandaag bekend.

Ervin Bulku en Sulejman Mema nemen over van de voormalige Italiaanse international en maandag zitten zij dan ook op de bank op bezoek bij dwergstaat Andorra. De overige landen in de groep zijn Frankrijk, IJsland en Moldavië.

Panucci was nog maar sinds de zomer van 2017 in Albanië aan de slag. De ex-verdediger was toen de opvolger de zelf opgestapte Gianni De Biasi, die Albanië in 2016 met het EK in Frankrijk naar zijn eerste grote toernooi had geleid.

Christian Panucci voetbalde tijdens zijn carrière voor onder meer voor AC Milan, Inter, Real Madrid en AS Roma. Als trainer was hij assistent van Fabio Capello bij Rusland en T1 bij Palermo en Ternana Calcio in de Serie B.

Football Leaks-hacker Rui Pinto in voorlopige hechtenis genomen

De Portugese Football Leaks-hacker Rui Pinto is gisteravond na een eerste verhoor door onderzoeksrechter Maria Antonia Andrade in Lissabon in voorlopige hechtenis genomen, zo bevestigde zijn advocaat Francisco Teixeira da Mota. De dertigjarige Rui Pinto wordt onder meer verdacht van chantage en het schenden van privacy. De verdachte zou van de clubs Benfica, Sporting en FC Porto onder meer spelerscontracten, plannen van clubs en mailgesprekken hebben gestolen en openbaar hebben gemaakt. Volgens Portugese media nam Pinto via zijn advocaat contact op met de betreffende Portugese clubs en probeerde hij hen te chanteren.

Rui Pinto werd op 16 januari opgepakt in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Anderhalve maand later besliste een rechtbank dat hij uitgeleverd moest worden aan Portugal. In zijn thuisland riskeert hij tot tien jaar celstraf.

Ochoa viert 100ste interland

Mijlpaal voor Guillermo Ochoa. De Mexicaan vierde gisteren zijn 100ste cap voor zijn land. In stijl overigens: Mexico klopte Chili in een oefeninterland met 3-1. Nicolás Castillo (ex-Club Brugge) redde twintig minuten voor affluiten de eer voor de Chilenen. “Het is een eer om mijn land te vertegenwoordigen. Een droom die uitkomt. Bedankt voor jullie liefde en steun de afgelopen jaren”, liet de Standard-doelman via Instagram optekenen.

Argentinië zonder geblesseerde Messi tegen Marokko

Lionel Messi moet met een liesblessure forfait geven voor de interland van Argentinië van dinsdag in Tanger tegen Marokko, zo maakte de Argentijnse Voetbalfederatie (AFA) vandaag bekend. De rentree van Messi bij La Albiceleste is dus vooral kort geweest. Gisteren speelde hij de hele wedstrijd mee tegen Venezuela, maar in zijn eerste interland sinds het WK in Rusland maakte hij niet meteen een grootse indruk. Een experimenteel Argentinië verloor in Madrid met 1-3 van Venezuela. Tegen Marokko zal ook Gonzalo Martinez er niet bij zijn. De middenvelder is out met een dijbeenblessure.

Ondanks de knappe overwinning tegen de Argentijnen denkt de Venezolaanse bondscoach Rafael Dudamel aan opstappen bij de nationale ploeg. “We hebben immers een onaangename ervaring achter de rug”, vertelde Dudamel na de wedstrijd. Voor de interland was er immers een meeting geregeld met Antonio Ecarri, de door de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido aangestelde ambassadeur voor Spanje. Guaido is al enkele maanden in een politieke machtstrijd verwikkeld met president Nicolas Maduro, die logischerwijs zijn eigen ambassadeur heeft. Wat als een beleefdheidsbezoek werd aangekondigd, draaide echter uit op een media-event. “Ze willen er hun politiek voordeel uit halen door alles te publiceren op sociale media. Dat is onethisch en onrespectvol. Ik kan niet gewoon staan toekijken terwijl mijn spelers op die manier behandeld worden”, besloot de bondscoach.