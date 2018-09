FT buitenland. Zuid-Korea wint Asian Games waardoor Tottenham-aanvaller niet het leger in moet - Vijfde Chinese goal voor Carrasco - Atlético Madrid pijnlijk onderuit na blunder Godin Redactie

01 september 2018

Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Napels weet gewilde Koulibaly (ex-Genk) langer aan zich te binden

Napoli heeft verdediger Kalidou Koulibaly langer aan zich weten te binden. De 27-jarige international van Senegal, van 2012 tot 2014 bij Racing Genk aan de slag, verlengde zijn contract in Napels tot midden 2023. Koulibaly stond nadrukkelijk in de belangstelling van Engelse topclub als Chelsea, Manchester United, Arsenal en Liverpool.

Voorzitter Aurelio De Laurentiis onthulde onlangs dat hij zelfs een bod van 90 miljoen euro op de Senegalees had afgeslagen. "Er is geen betere verdediger ter wereld dan Koulibaly", zei De Laurentiis. "Drie clubs wilden 90 miljoen euro voor hem betalen, maar we hebben dat afgewezen. Wij willen hem niet kwijt."

De verdediger speelt al sinds 2014 bij de Italiaanse club, die in 2014 naar schatting acht tot tien miljoen euro betaalde om hem los te weken bij Genk.

Atlético Madrid pijnlijk onderuit tegen Celta de Vigo

Celta de Vigo heeft Atlético Madrid de eerste nederlaag van dit seizoen in de Spaanse competitie bezorgd. De ploeg van coach Diego Simeone en CL-tegenstander van Club Brugge ging in Vigo met 2-0 onderuit. Celta is nog ongeslagen en heeft na drie duels zeven punten.

Maximiliano Gómez opende vlak na rust de score voor de thuisploeg na een misser van verdediger Diego Godín. Iago Aspas verdubbelde de marge zes minuten later. Atlético moest de laatste twintig minuten ook nog eens met tien man verder. Stefan Savic kreeg zijn tweede gele kaart na een handsbal en moest van het veld. Gustavo Cabral leek nog de 3-0 voor Celta te maken, maar het doelpunt werd na ingrijpen van de videoscheidsrechter wegens buitenspel afgekeurd.

GOAL | Celta klimt op voorsprong na een blunder van Diego Godin! 😑#CeltaAtleti 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/XTMxZusV2v Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOOOOAAAAAL | Celta verdubbelt de voorsprong, Atlético in slechte papieren! 😱#CeltaAtleti 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/BtqbSrWO5I Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Casteels verwelkomt dochtertje

Koen Casteels is vader geworden van een dochtertje. Dat meldt zijn club Wolfsburg op Twitter. "Nog voordat Wolfsburg speelde tegen Bayer Leverkussen verwelkomden Koen en zijn vriendin Imme een gezonde dochter. Proficiat."

Opluchting voor Son Heung-min

Son Heung Min mag opgelucht ademhalen: de Tottenham-speler hoeft het leger niet in. Zuid-Korea heeft het voetbaltoernooi van de Aziatische Spelen in Indonesië gewonnen door in de finale Japan met 2-1 te verslaan. Dankzij de gouden medaille is Son vrijgesteld van zijn legerdienst.

Zuid-Koreaanse mannen, ook topsporters, moeten tussen hun achttiende en dertigste een verplichte dienstplicht uitzitten van 21 tot 24 maanden. Enkel een internationale topprestatie, zoals een gouden medaille op een internationaal toernooi, kan een dispensatie opleveren. Na het winnen van de Aziatische Spelen hoeft Son, die zijn legerdienst nog niet had gedaan, dus niet meer te vrezen dat hij Tottenham Hotspur twee jaar moet missen.

Na 90 minuten voetballen stond het nog steeds 0-0 tussen Zuid-Korea en Japan. Tijdens de verlengingen nam Son zijn ploeg bij de hand, waarop Lee Seung-Woo en Hwang Hee-chan scoorden. Het tegendoelpunt van Japan kwam te laat.

Benteke mist kans voor Palace

Christian Benteke, opnieuw in de ruime selectie van Roberto Martínez, mocht met Crystal Palace aantreden tegen het sputterende Southampton. Het balbezit en de kansen waren voor de bezoekers in de eerste helft, maar op een goal was het wachten tot vlak na de rust. Door slap verdedigen kwamen 'The Eagles' op achterstand, en even na het uur zag het er nog beroerder uit toen Charlie Austin achter de bal stond voor een strafschop. De invaller verzaakte echter te scoren. In de blessuretijd kreeg Benteke nog een reuzekans op de gelijkmaker, maar hij zag zijn kopbal van dichtbij nog gestuit door doelman Alex McCarthy. Met de handen greep hij naar het hoofd.Even later deed Pierre-Emile Hojbjerg de boeken toe voor de thuisploeg op de counter. Crystal Palace staat met drie punten 15de in de stand.

Odoi ziet zege nog uit handen glippen

Ook Denis Odoi startte in de basis bij Fulham op het veld van Brighton. Hij zag ploeggenoot Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) op het kwartier de bal vanop de penaltystip net naast de paal koppen. Even voor het half uur kwam Fulham met de schrik vrij toen Brighton-middenvelder Pascal Gross een strafschop miste. Vlak voor het rustsignaal viel de openingstreffer aan de overkant via Andre Schurrle, die Mathew Ryan verschalkte na een mooie combinatie van Fulham. Iets na het uur kreeg Mitrovic zijn doelpuntenmachine dan toch aan de praat: 0-2. Luttele minuten later kon de thuisploeg milderen tot 1-2. Vijf minuten voor tijd ontpopte Mitrovic zich alsnog tot antiheld met een strafschopovertreding. Ditmaal zetten de bezoekers de penalty wel om, en zo stond de 2-2 eindstand op het bord. Met 4 punten staan beide ploegen in de buik van het klassement.

Late invalbeurt Depoitre

Huddersfield kwam na 34 minuten op voorsprong op het veld van Everton via Philip Billing. Amper twee minuten later stonden de bordjes alweer gelijk na een tegentreffer van Dominic Calvert-Lewin. De ploeg van Isaac Mbenza en Laurent Depoitre, die allebei op de bank startten bij The Terriers. Die laatste mocht nog in de 92e minuut invallen, maar de stand bleef ongewijzigd. Huddersfield blijft met twee punten net boven de degradatiezone hangen.

Thorgan Hazard met pré-assist op corner

Op de tweede speeldag in de Duitse Bundesliga moest Thorgan Hazard met Monchengladbach op bezoek bij de zesde in de stand, Augsburg. De uitploeg was iets voor het kwartier al op achtervolgen aangewezen na een fantastische assist van Philipp Max: zijn flankvoorzet over een meter of 35 bereikte de borst van Michael Gregoritsch in het strafschopgebied, die het leer in het dak van het doel joeg. Op slag van rust kon diezelfde Gregoritsch de voorsprong verdubbelen op een corner, maar zijn kopbal ging net over de dwarsligger. De Oostenrijker kreeg vlak na de pauze een derde kans voorgeschoteld, maar stuitte op doelman Yann Sommer. Twintig minuten voor tijd kopte invaller Alassane Plea de gelijkmaker tegen de netten. In de 67ste minuut kreeg Hazard een afgemeten voorzet op het hoofd, maar zijn kopbal waaide over. 1-1 was de eindstand.

TOR! | Alassane Pléa maakt gelijk na een hoekschop van Thorgan Hazard! 👊#FCABMG 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/MTrKter5CC Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Lekkere binnenkomer: Michael Gregoritsch opent de score voor @FCAugsburg! 💥#FCABMG 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/Xbu28oCxIr Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Vijfde goal Carrasco

Yannick Carrasco scoorde bij zijn Chinese club Dalian Yifang de derde goal, een strafschop, in een nipte 4-3 thuiszege tegen Shandong Luneng. Het was zijn vijfde treffer van het seizoen. Na 21 speeldagen staat Dalian Yifang op een dertiende plaats in de Chinese Super League, maar sluipt het door de driepunter weg uit de degradatiezone. Shandong Luneng blijft vierde.

CSL 2018 Round 21: Dalian Yifang 4:3 Shandong Luneng. Dalian took a 2:0 lead before the break including a volley from Nicolas Gaitan. Despite Yannick Carrasco's scoring a penalty, Shandong pulled 2 back and Graziano Pelle equalized. In the 85', Jin Qiang scored the winning goal. pic.twitter.com/Pa2SsVADrb Titan Sports Plus(@ titan_plus) link