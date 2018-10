FT buitenland. Zoon overleden Srivaddhanaprabha: “Ik wil mijn vaders levenswerk voortzetten” - Di María langer bij PSG - Ex-spits Juventus naar cel

31 oktober 2018

Chelsea smeert Red Flames Jacques en Philtjens zware nederlaag aan

Hélène Jacques en Davina Philtjens hebben in de Champions League voor vrouwenteams een zware nederlaag te verwerken gekregen. Met Fiorentina werden de Red Flames in eigen huis op een hoopje gespeeld door Chelsea. Het werd 0-6.

Fiorentina had de heenwedstrijd van de achtste finales in Londen verloren met 1-0 en mocht dus nog hoop koesteren op een langer parkoers in het kampioenenbal. Chelsea drukte die hoop al snel de kop in. Aan de rust stond het 0-2, na de pauze diepten de Blues die kloof verder uit. Het slotkwartier maakte Chelsea vol met een vrouw minder na een rode kaart, maar Fiorentina raakte niet meer op het scorebord. De Italiaanse club is uitgeschakeld.

Jacques en Philtjens stonden aan de aftrap in Firenze. Philtjens werd in de 79ste minuut naar de kant gehaald. Jacques maakte het Champions League-duel vol. Beide Red Flames maakten afgelopen zomer de overstap naar de Italiaanse topclub.

WHAT A NIGHT AND WHAT A RESULT! 🙌@UWCL quarter-finals, here we come! 💙 #CFCW pic.twitter.com/E6V1r7BTjF Chelsea FC Women(@ ChelseaFCW) link

Zoon van overleden Srivaddhanaprabha zet vaders levenswerk voort

De zoon van Vichai Srivaddhanaprabha, die zaterdag om het leven kwam bij een helikoptercrash, heeft beloofd om het levenswerk van zijn vader voort te zetten. Dat deed Aiyawatt Srivaddhanaprabha in een persbericht op de website van Leicester City.

“Ik ben ontzettend trots om zo’n fantastische vader gehad te hebben”, aldus Aiyawatt Srivaddhanaprabha, die als vicevoorzitter van OHL ook een rol speelt in het Belgisch voetbal. “De reacties van de supporters en Leicester City deden me inzien hoe belangrijk mijn vader was voor mensen over de hele wereld. Het raakt me dat zoveel mensen hem een plaats in hun hart hebben gegeven.”

Aiyawatt Srivaddhanaprabha is al CEO van de Thaise investeringsgroep King Power, die Leicester City en OHL in de portefeuille heeft. “Mijn vader heeft me een belangrijke missie gegeven. Er is een grote nalatenschap die ik moet doorgeven. Ik ben van plan mijn vaders levenswerk voort te zetten. Ik zal er alles aan doen om zijn dromen te volbrengen.”

Srivaddhanaprabha (60) kwam om het leven toen de helikopter, die hem zaterdag zoals gebruikelijk bij het King Power-stadion oppikte na de competitiewedstrijd tegen West Ham United, neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash.

De Thai werd in 2010 eigenaar van de bescheiden Engelse club, die in 2016 de hele voetbalwereld verraste door kampioen van de Premier League te worden. “Niets zou hem trotser maken dan te zien hoe de Leicester City-familie elkaar steunt in zo’n moeilijke periode”, sloot Aiyawatt Srivaddhanaprabha af.

"I would like to thank everyone from the bottom of my heart for this overwhelming support." Leicester City(@ LCFC) link

Rooney en Ibrahimovic kunnen beste speler van het seizoen worden

Wayne Rooney (D.C. United) en Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) zijn bij de vijf genomineerden die kans maken om tot beste speler van het seizoen verkozen te worden in de MLS.

Rooney, die zijn team na zijn komst in juni van de laatste naar de vierde plaats leidde in de Eastern Conference, en Ibrahimovic, met 22 doelpunten tweede in de topschuttersstand, hebben de concurrentie van de Venezolaan Josef Martinez (Atlanta), topscorer met 31 goals, de Paraguayaan Miguel Almiron (Atlanta) en de Mexicaan Carlos Vela (LAFC). Beide spitsen maken ook kans om tot aanwinst van het jaar verkozen te worden. Vela is daarvoor de derde genomineerde. Ibrahimovic is ook nog genomineerd in de categorie “Comeback van het Jaar”.

De trofees worden na afloop van het seizoen uitgereikt. Spelers, trainers en voetbaljournalisten mogen hun stem uitbrengen. Voor Ibrahimovic zit het seizoen er al op. Hij kon zich met LA Galaxy net niet voor de play-offs plaatsen. Zijn team werd zevende in de Western Conference.

Di María verlengt bij PSG

Angel di María speelt tot medio 2021 bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse aanvaller liet vandaag zijn contract openbreken en verlengde de verbintenis met twee jaar.

De 30-jarige Di María verruilde drie jaar geleden Manchester United voor PSG. De Parijse club betaalde toen ruim 60 miljoen euro. Hij speelde de afgelopen drie jaar 150 duels voor PSG, dat hem voor ruim 60 miljoen euro overnam van Manchester United. Hij maakte 57 doelpunten en leverde 58 assists.

“Dag na dag, voel ik me zeer vereerd en gemotiveerd om deel te nemen aan zo’n ambitieus project”, aldus de Argentijn.

Wenger volgend jaar opnieuw trainer: “Ben goed uitgerust”

Arsène Wenger nam vorig seizoen na 22 jaar afscheid van Arsenal. Sindsdien zit de 69-jarige Fransman zonder club. “Maar in 2019 zal ik opnieuw als hoofdtrainer aan de slag gaan, al weet ik nog niet waar”, vertelde hij aan Sky Sports.

“Het zal wel vreemd zijn om bij een andere club dan Arsenal te werken. Ik ben in elk geval goed uitgerust en heb veel naar voetbal gekeken. Ik mis de voetbalwereld”, luidde het bij Wenger. “En naar mijn idee heb ik Arsenal in goede staat achtergelaten. Ze hebben absoluut een kans om dit seizoen de Premier League te winnen, maar de concurrentie is wel ijzersterk.”

Twee jaar effectieve gevangenisstraf voor ex-voetballer Iaquinta

De voormalige Italiaanse voetballer Vincenzo Iaquinta, die zich in 2016 met de Azzurri tot wereldkampioen kroonde, is woensdag door een Italiaanse rechtbank veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan wapenbezit en banden met de Calabrische maffiaclan Ndrangheta.

De procureur had een gevangenisstraf van zes jaar gevorderd voor de intussen 38-jarige ex-spits van Juventus, die 40 caps verzamelde voor de Italiaanse nationale ploeg. Zijn vader Giuseppe, die als ondernemer deel uitmaakte van de Ndrangheta, kreeg een gevangenisstraf van 19 jaar.

Dani Alves herneemt groepstraining bij PSG

Dani Alves heeft vandaag voor het eerst in zes maanden weer meegetraind met de groep bij PSG. De Braziliaanse rechtsback scheurde begin mei zijn kruisbanden van de knie in de bekerfinale tegen Les Herbiers. Een operatie was noodzakelijk en daardoor miste Alves het WK in Rusland. Wanneer de verdediger weer beschikbaar is voor wedstrijden met PSG, is nog onduidelijk.

Messi traint alweer mee bij Barcelona

Het Champions League-duel met Inter en de Clásico tegen Real Madrid moest Lionel Messi aan zich voorbij laten gaan. Vandaag staat de Argentijn echter al terug op het trainingsveld. Messi brak in de competitiewedstrijd tegen Sevilla zijn arm en stond dan ook even aan de kant. Het valt echter nog af te wachten of de ‘Vlo’ al wedstrijdfit is.

Leo #Messi returns to training😍! pic.twitter.com/W2ziDusJKJ FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Thiago wekenlang buiten strijd bij Bayern

Bayern München moet het de komende weken stellen zonder Thiago. De Spaanse middenvelder heeft een enkelblessure opgelopen in het bekerduel van gisteravond tegen vierdeklasser SV Rödinghausen. Onderzoek wees uit dat Thiago een buitenband van zijn rechterenkel heeft gescheurd. Thiago speelde dit seizoen in veertien van de vijftien wedstrijden van Bayern mee. Hij viel gisteren na 75 minuten uit na een overtreding van een tegenstander. Bayern won het duel moeizaam met 1-2.

Vormer en Danjuma in voorselectie van Oranje

Ronald Koeman heeft zijn voorselectie bekengemaakt voor de interlands tegen Frankrijk en Duitsland. De Nederlandse bondscoach rekent daarbij ook op Club Brugge-spelers Ruud Vormer en Arnaut Danjuma, hoewel die laatste nog steeds herstelt van een enkelletsel. Blauw-zwart hoopt Danjuma dit weekend voor het duel met Racing Genk te recupereren. De 20-jarige Javairô Dilrosun (Hertha BSC) is er dan weer voor het eerst bij. Nederland ontvangt op 16 november wereldkampioen Frankrijk in de Nations League. Drie dagen later trekt Oranje in diezelfde competitie naar Duitsland.

🔶| Javairô Dilrosun zit voor het eerst bij de voorselectie van Oranje 👇#NEDFRA #DUINED pic.twitter.com/BY0pzYGH68 OnsOranje(@ OnsOranje) link

Cynische coach: “Sorry Memphis, voor de keren dat jij te laat kwam”

Memphis Depay is gisteren volgens RMC Sport te kijk gezet door zijn trainer bij Olympique Lyon, Bruno Genesio. In het bijzijn van al zijn medespelers kreeg Memphis een ironisch antwoord op zijn uiting van onvrede, nadat hij in de competitiewedstrijd tegen Angers op de bank moest beginnen.

Memphis scoorde en gaf een assist in de met 1-2 gewonnen wedstrijd van Olympique Lyon tegen Angers, maar dat deed hij wel als invaller. “Ik moet die beslissingen accepteren, maar ik ben teleurgesteld en vind dat ik meer respect verdien”, stelde hij na afloop.

Genesio blijkt niet onder de indruk van de klachten van een van zijn uitblinkers. “Ik wil me verontschuldigen, Memphis”, zou Genesio zijn cynische betoog gestart hebben. “Sorry voor de keren dat je te laat kwam, bijvoorbeeld afgelopen zomer (toen Memphis een week te laat terug kwam van vakantie, red). Mijn excuses voor de outfits die je draagt die niet van de club zijn. Mijn excuses voor je warming-up in Angers (Memphis ging onder meer op de bal zitten) en je gebrek aan betrokkenheid.”

FIFA-voorzitter wil al meer dan 32 landen op WK 2022

De Wereldvoetbalbond (FIFA) overweegt het WK 2022 in Qatar al uit te breiden met meer landen. Met hoeveel is nog niet duidelijk, maar FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt serieus de mogelijkheden, zei hij op het jaarlijkse congres van de Aziatische voetbalbond in Kuala Lumpur. De FIFA heeft eerder beslist het aantal deelnemende landen uit te breiden van 32 naar 48. "Dat gebeurt op het WK van 2026. Maar het kan zijn dat we op het WK in Qatar al meer dan 32 landen zien”, aldus Infantino. “We bekijken de mogelijkheden met onze vrienden uit Qatar en andere landen uit de regio. We hopen dat het lukt en zo niet, dan hebben we het geprobeerd.”

Het WK 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Infantino maakte duidelijk dat Qatar zal moeten samenwerken met buurlanden om uitbreiding mogelijk te maken. De relatie tussen het golfstaatje (2,5 miljoen inwoners) en buurlanden als Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten is echter sinds enkele maanden behoorlijk bekoeld.