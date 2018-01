FT buitenland: Zo viert Neymar zijn goal - Ongelukkige Hazard blijft met Chelsea steken op 0-0 tegen Arsenal - Real verder ondanks draw tegen tweedeklasser De voetbalredactie

23u00 0 Photo News

Mbenza scoort voor Montpellier, grappige Neymar

Dankzij een doelpunt van Isaac Mbenza heeft Montpellier zich geplaatst voor de halve finales van de Franse ligabeker. Als invaller scoorde de belofte-international op het veld van Angers het enige doelpunt van de wedstrijd. Mbenza maakte in de 86ste minuut het verschil. Op aangeven van Aguilar verschalkte hij Ludovic Butelle, die begin januari Club Brugge verliet, van dichtbij. De 21-jarige aanvaller was een kwartier eerder ingevallen. Bij Angers maakte Baptiste Guillaume de eerste helft vol.

Ook PSG, met Thomas Meunier tussen de lijnen, plaatste zich voor de halve finales van de Franse Ligabeker. De Parijzenaars gingen met 0-2 winnen op het veld van Amiens, dat na de rode kaart voor doelman Gurtner een uur met een man minder speelde. Vanaf de penaltystip brak Neymar (53') de ban, Adrien Rabiot (78') stelde de zege veilig.

In de halve finales staan Rennes - PSG en Monaco - Montpellier op het programma.

.@neymarjr tekent vanop de stip voor de 0-1! ✅ #ASCPSG pic.twitter.com/YtAL90XiBS Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

AFP

GOAAAL! Met een rake kopbal zet @Adriien_Rabiiot de 0-2 op het bord ⚽️ #ASCPSG pic.twitter.com/M197p3q662 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Een logische rode kaart voor de doelman van @AmiensSC #ASCPSG 😳 pic.twitter.com/t4izvLUleI Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Chelsea-Arsenal onbeslist

Een maat voor niets. Chelsea en Arsenal bepalen binnen 14 dagen wie naar de finale van de League Cup gaat. Beide ploegen bleven in een teleurstellende heenmatch steken op 0-0. Zelfs op volle sterkte miste Chelsea wat vuur. Eden Hazard probeerde wel, maar was niet altijd even gelukkig in zijn keuzes. Moses, Iwobi en Morata kwamen het dichtst bij een doelpunt. Thibaut Courtois ging een keer uitstekend plat. Hazard werd in het slot vervangen door Bakayoko. Michy Batshuayi mocht nog een handvol minuten invallen. Uit balans kopte hij een kansje naast. De 'Blues' wilden nog een penalty in de slotminuten, maar de Video Assistant Referee (VAR) zag geen overtreding van Danny Welbeck op Cesc Fabregas.

Dinsdagavond boekte Manchester City een zuinige 2-1 zege tegen tweedeklasser Bristol City, de return in Bristol staat op 23 januari op het programma.

REUTERS Eden Hazard was voor een keertje niet succesvol.

Photo News Lacazette raakt niet voorbij Courtois.

Real Madrid via draw naar kwartfinales beker

Real Madrid zit in de kwartfinales bereikt van de Copa España. 'De Koninklijke' schakelde in de achtste finales Numancia uit. De uitwedstrijd hadden de Madrilenen met 3-0 gewonnen, maar de return in het eigen stadion Bernabéu verliep niet meteen goed. De tweedeklasser vocht voor wat het waard was en hield Real op 2-2. Tot twee keer toe kwam de thuisploeg op voorsprong en beide keren was Lucas Vázquez de maker van het doelpunt. Telkens stelde het dappere Numancia gelijk via Guillermo.

AP Lucas Vazquez twee keer trefzeker.

AP

Mirallas viert terugkeer bij Olympiakos met overwinning in Griekse beker

Kevin Mirallas heeft amper drie dagen na zijn aankomst in Piraeus zijn debuut gemaakt bij Olympiakos. In de achtste finales van de Griekse beker kreeg de Rode Duivel meteen een basisplaats. Olympiakos plaatste zich voor de kwartfinales na een 2-0-zege in de return tegen Platanias, de rode lantaarn in de competitie.

Mirallas kende een bijzonder sterke start, maar kon dat tempo niet volhouden. Met een schitterende vrije trap zette hij Olympiakos bijna op voorsprong, maar de goalie ranselde de vrijschop uit de winkelhaak. Vijf minuten voor het einde werd hij naar de kant gehaald. De 30-jarige Mirallas kende tussen 2010 en 2012 al twee erg sterke seizoenen in Griekenland. Hij verdiende er met 34 goals in 71 wedstrijden zijn transfer naar Everton, maar keerde begin dit jaar terug.

Met Guillaume Gillet kwam er nog een tweede Belg aan de aftrap, de middenvelder werd in de 79ste minuut gewisseld. Doelman Silvio Proto kreeg rust en bleef op de bank. Uros Djurdjevic (68. en 90.+2) scoorde beide doelpunten. Ook de heenwedstrijd op het veld van Platanias had Olympiakos met 0-2 gewonnen.

⚽ #GreekCup. Result:



Olympiakos 2-0 Platanias

(Agg. 4-0)#OLYPLAT Olympiakos (Eng)(@ Olympiakos_eng) link

Manchester United verhoogt ticketprijs voor supporters van Sevilla

Manchester United heeft vandaag beslist de ticketprijzen voor supporters van Sevilla, de tegenstander van de Red Devils in de achtste finale van de Champions League, te verhogen. De club van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini gaat de meerwaarde gebruiken om zijn eigen supporters terug te betalen.

United neemt het binnenkort in de achtste finales van de Champions League op tegen de Andalusiërs. Engelse fans die op 21 februari de heenwedstrijd in Sevilla willen bekijken, moeten omgerekend 100 euro betalen voor een kaartje. Dat is bijna veertig euro meer dan de prijs die Liverpool-fans eerder dit seizoen betaalden voor hun uitduel met Sevilla in de groepsfase.

Manchester United verzocht de Spanjaarden om de prijs te verlagen, maar in een statement schrijven de Engelsen woensdag dat Sevilla daar geen gehoor aan geeft. Als maatregel heeft United de ticketprijs verhoogd voor de fans van Sevilla. Zij moeten nu ook 100 euro neerleggen voor de return in Manchester, die op dinsdag 13 maart op het programma staat. Door die maatregel kan ManU iedere supporter die in februari naar Sevilla reist veertig euro teruggeven. Het geld dat vervolgens overblijft, wordt gedoneerd aan de Manchester United Foundation.

"We hopen dat dit onze toekomstige tegenstanders afschrikt om hun ticketprijzen voor onze supporters te verhogen", verklaarde ManU, dat zich "onrechtvaardig behandeld voelt" door Sevilla.

Sevilla liet alvast weten dat de 'Sevillista' ook niet meer dan 60 euro zullen moeten betalen voor het Champions League-duel op Old Trafford. De Andalusiërs zullen net als Manchester United het verschil terugbetalen. Bovendien schakelde Sevilla de UEFA in, omdat Manchester United "omwille van veiligheidsredenen" geen 3.800 tickets beschikbaar stelt voor Spaanse supporters, maar slechts 3.000. De UEFA schrijft voor dat 5 procent van de stadioncapaciteit voor de uitfans bestemd moet zijn.

Engeland oefent tegen Nigeria en Costa Rica

Engeland neemt het in zijn WK-voorbereiding op tegen Nigeria (zaterdag 2 juni in Wembley, Londen) en Costa Rica (donderdag 7 juni in Elland Road, Leeds), zo maakte de Engelse Voetbalbond FA vandaag bekend.

Op het WK is Engeland in groep G ondergebracht samen met België, Tunesië en Panama. Het duel tussen The Three Lions en de Rode Duivels wordt op de slotspeeldag in de Russische exclave Kaliningrad gespeeld. In die clash tussen beide landen wordt waarschijnlijk gestreden om de groepswinst.

Nigeria en Costa Rica komen net als Tunesië en Panama respectievelijk uit de Afrikaanse Voetbalconfederatie (CAF) en de federatie van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben (CONCACAF). Zo kunnen de Engelsen tegen verschillende stijlen oefenen, alvorens naar Rusland te trekken. "Tot nu toe hebben we vooral tegen Europese landen gespeeld en de oefenpot tegen Brazilië (0-0, red) deed ons eraan herinneren dat dergelijke wedstrijden een uitdaging vormen voor ons team", vertelde bondscoach Gareth Southgate. "We willen onze ploeg klaarstomen voor verschillende voetbalstijlen en ervaringen. Op het WK vinden we dergelijke landen al terug in de groepsfase, maar hopelijk blijft het daar niet bij."

Eind maart werkt Engeland al twee oefenwedstrijden af. Met Nederland en Italië kwamen er daarvoor twee stevige Europese landen uit de bus die zich verrassend niet konden kwalificeren voor Rusland. Het duel met onze noorderburen wordt op vrijdag 23 maart gespeeld in de ArenA in Amsterdam, tegen Italië wordt er op dinsdag 27 maart geoefend op Wembley.

De Rode Duivels werken voor de start van het WK in principe nog drie oefenwedstrijden af, tegenstanders daarvoor werden door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) nog niet bevestigd.

Getty Images

"Italië zal geen nieuwe bondscoach hebben voor juni"

De nieuwe bondscoach van de Italiaanse nationale voetbalploeg zal wellicht niet voor juni bekend zijn. Dat heeft Carlo Tavecchio, de aftredende voorzitter van de Italiaanse voetbalbond (FIGC), vandaag bekendgemaakt. Italië zit zonder nationale selectieheer sinds het vertrek van Gian Piero Ventura. Die werd begin november ontslagen nadat Italië door Zweden uit het WK in Rusland werd gehouden.

Na de misgelopen WK-kwalificatie besliste Tavecchio af te treden. Op 29 januari kiest de federatie zijn opvolger. "Ik blijf aan tot 29 januari. Ik denk niet dat er een nieuwe bondscoach zal zijn voor die datum", verklaart Tavecchio. "Kort na Zweden-Italië heb ik positieve contacten gehad met half Europa. Maar voor juni gaat niemand op het aanbod in, want alle trainers liggen onder contract. Iemand vastleggen voor juni is dan ook moeilijk."

In maart spelen de Italianen een oefeninterland tegen Engeland. Beloftecoach Luigi Di Biagio zal dan normaal gezien de 'Azzurri' coachen. Dat beweert Damiano Tommasi, voorzitter van de Italiaanse Spelersvereniging (AIC) en kandidaat voor het bondsvoorzitterschap.

Photo News Carlo Tavecchio.

Liverpool-icoon Tommy Lawrence sterft op 77-jarige leeftijd

De voormalige Liverpool-doelman Tommy Lawrence is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat maakten de Reds bekend op hun website. Lawrence was de vaste doelman van de roodhemden in het tijdperk van manager Bill Shankly in de jaren '60.

Lawrence, een Schot, kwam in Liverpool aan in 1957, maar moest tot 1962 wachten om zijn debuut te maken. Hij kreeg al snel de bijnam "The Flying Pig", omwille van zijn spectaculaire reddingen. De Schot droeg bij aan de terugkeer van de Reds aan de top van het Engels voetbal. Hij behaalde met Liverpool twee titels (1964 en 1966) en één beker (1965). In 1966 verloor hij met Liverpool de finale van de Beker der Bekerwinnaars tegen Borussia Dortmund.

In totaal stond Lawrence 390 keer tussen de palen bij de Reds. Hij miste tussen 1963 en 1969 slechts vier wedstrijden. In 1971 verliet hij Anfield Road voor de Tranmere Rovers, waar hij zijn loopbaan drie seizoenen later beëindigde.

In memory of Tommy Lawrence, LFC Legend... pic.twitter.com/uDcF9o4vNq Liverpool FC(@ LFC) link

Nainggolan viert tegen Inter zijn terugkeer in de basis

Radja Nainggolan is terug in vrede aangenomen door zijn club AS Roma. Dat bevestigde coach Eusebio Di Francesco tijdens een promotioneel event. "Er is geen affaire-Nainggolan. Radja zal starten tegen Inter", klonk het duidelijk. De Romeinen hernemen op 21 januari de competitie tegen Internazionale.

Nainggolan zat op 6 januari niet in de selectie van de Giallorossi voor de partij thuis tegen Atalanta (1-2). De Rode Duivel filmde zichzelf op oudejaarsavond al drinkend, rokend en vloekend en dat was niet naar de zin van zijn club. Volgens de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport kreeg 'Ninja' zelfs een boete van 100.000 euro opgelegd.

Zijn coach, Eusebio Di Francesco, wilde woensdag niet weten van een zaak-Nainggolan. "Radja is de eerste geweest om zich te verontschuldigen. Tijdens de wedstrijd tegen Atalanta zat hij naast onze bestuurders op de tribunes. Hij is ook gewoon blijven trainen en zal starten tegen Inter. Zijn uitsluiting voor de match tegen Atalanta was van ethische aard. Maar nu kijken we vooruit."

Na een sterke seizoensstart en kwalificatie voor de tweede ronde van de Champions League kende Roma de voorbije weken een mindere periode. Het team uit de Italiaanse hoofdstad werd uitgeschakeld in de Italiaanse beker en kon drie competitiewedstrijden op rij niet winnen. Roma staat momenteel vijfde in de Serie A, op twaalf punten van leider Napoli. De Romeinen hebben wel nog een wedstrijd te goed.

Photo News

Photo News