FT buitenland. Zlatan Ibrahimovic (37) verkozen tot ‘rookie’ van het jaar in MLS - Ex-Rode Duivel Sepp De Roover alweer weg bij NAC Breda De voetbalredactie

13 november 2018

Zlatan Ibrahimovic is tot beste nieuwkomer van het seizoen verkozen in de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie (MLS). De 37-jarige Zweed kreeg 32,25 procent van de stemmen en bleef daarmee nipt Wayne Rooney (32,25%) voor. De Mexicaan Carlos Vela werd op ruime afstand (13,47%) van beide Europese grootheden derde. Ibrahimovic, ex-speler van Ajax, Juventus, Inter Milaan, FC Barcelona, AC Milan en PSG, ruilde in maart Manchester United voor LA Galaxy. Hij slaagde er niet in de club uit Los Angeles naar de play-offs te leiden, maar blonk met 22 doelpunten en 10 assist in 27 wedstrijden zelf wel uit. De Zweed scoorde naar goede gewoonte enkele pareltjes en is twee keer genomineerd voor doelpunt van het jaar.

Ibrahimovic en Rooney maken ook kans om tot beste speler van het seizoen verkozen te worden. Ze hebben de concurrentie van Vela, de Venezolaan Josef Martinez en de Paraguayaan Miguel Almiron.

Ex-Rode Duivel Sepp De Roover alweer weg bij NAC Breda

NAC Breda moet alweer op zoek naar een nieuwe commissaris voor voetbaltechnische zaken. Oud-speler Sepp De Roover is op eigen verzoek teruggetreden uit de raad van commissarissen. De voormalig Rode Duivel acht zich op dit moment onvoldoende in staat om zijn functie optimaal uit te oefenen in combinatie met zijn privéleven en zijn baan in het bedrijfsleven. De Roover werd in mei van dit jaar voorgedragen als rvc-lid.

De Roover, gisteren 34 geworden, speelde tussen 2012 en 2015, toen hij zijn carrière beëindigde, voor NAC. De rechtsachter heeft ook een verleden bij onder meer Lokeren, Groningen, Sparta en FC Eindhoven. Twee keer droeg De Roover het shirt van de nationale ploeg, in 2009 tijdens de oefenduels tegen Hongarije en Qatar.