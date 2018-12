FT buitenland. Zlatan geeft zijn ‘dream team’ - Defour en Depoitre verliezen - Denayer pakt in extremis punt in Franse topper Redactie

01 december 2018

18u12

Bron: ANP/Belga/Eigen berichtgeving 1

Denayer en Lyon slepen punt uit de brand

Op de vijftiende speeldag in de Franse Ligue 1 haalden Jason Denayer en Lyon op het veld van Lille een 2-0-achterstand op om uiteindelijk op 2-2 af te klokken. Jason Denayer maakte de match vol voor Lyon, dat tweede blijft in de stand.

Na een dik kwartier kwam Loic Remy goed ingelopen op een voorzet en duwde hij de bal voorbij Denayer en doelman Anthony Lopes tegen de netten. Tien minuten later zette Nicolas Pepe de 2-0 op het bord. Vlak voor rust pakte Memphis Depay uit met een krulbal, die met de vingertoppen gered werd door de Rijselse doelman.

De tweede helft startte veelbelovend voor de bezoekers: Kouadio Yves Dabila legde zijn tegenstander neer in het strafschopgebied, de scheidsrechter legde de bal op de stip. Memphis Depay schoot de strafschop echter hoog over. Op het uur kon Xeka de voorsprong nog wat uitdiepen voor Rijsel, maar zijn kopbal op een corner stuitte op een formidabele redding van Lopes. Vijf minuten later was de aansluitingstreffer een feit via Bertrand Traore, na een knappe assist met de hak van Depay. Vier minuten voor tijd belandde een voorzet in de voeten van Moussa Dembele in het strafschopgebied, en die aarzelde niet: 2-2, de eindstand.

PSG is de ongenaakbare leider in de Ligue 1, met veertien punten voorsprong op Lyon. Lille stijgt naar een voorlopige derde plaats, op één punt van Lyon

Zlatan geeft zijn ‘dream team’

Zlatan Ibrahimovic heeft op Instagram zijn ‘dream team’ neergepend. De Zweed zet zichzelf in de spits. De overige namen in zijn elftal: Buffon, Thuram, T. Silva, Nesta, Maxwell, Vieira, Xavi, Nedved, Messi en Ronaldinho. Cesar, Iniesta, Cannavaro, Gattuso en Seedorf zitten op de bank. Leuk ploegje.

Infantino haalt uit naar relschoppers Copa Libertadores: “Idioten die het feest verpesten”

FIFA-voorzitter Gianni Infantino betreurt dat relschoppers de finale van de Copa Libertadores tussen de Argentijnse aartsrivalen Boca Juniors en River Plate hebben verstoord.

De twee rivalen staan voor het eerst tegenover mekaar in de finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De eerste Superclasico eindigde drie weken geleden in La Bombonera op een 2-2 gelijkspel.

De terugwedstrijd had normaal vorige week moeten plaatsvinden in het stadion van River Plate. Nog voor de wedstrijd braken echter rellen uit en en werd de bus van Boca Juniors op weg naar het stadion aangevallen en bekogeld met stenen. Hierbij raakten meerdere spelers gewond en werd de wedstrijd uitgesteld.

“Het zijn idioten die het feest hebben verpest. We moeten de verantwoordelijken vinden en hen een stadionverbod opleggen”, sprak Infantino klare taal op een persconferentie in Buenos Aires. “Ik hoop dat zoiets nooit meer voorvalt. Het was een triest moment voor heel de wereld. Het is maar een voetbalwedstrijd, geen oorlog.”

Donderdag besliste de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie (Conmebol) uiteindelijk dat de terugmatch op 9 december om 20u30 zal doorgaan in het Santiago Bernabeustadion van Real Madrid. Boca Juniors en River Plate zijn echter niet akkoord met die beslissing en willen niet naar Madrid afzakken. Boca tekende al beroep aan en dreigt ermee naar het Internationaal Sporttribunaal TAS te trekken. River Plate wil het duel gewoon in Argentinië afwerken.

Defour verliest met Burnley, invaller Depoitre ten onder met Huddersfield

In Crystal Palace - Burnley stond Steven Defour alweer aan de aftrap bij de bezoekers. Hij zag hoe de thuisploeg na een kwartier op voorsprong kwam via James McArthur. Het was al Crystal Palace wat de klok sloeg. Burnley kwam nauwelijks in het stuk voor en produceerde in 90 minuten geen enkele bal tussen de palen. Op het uur mocht Defour gaan rusten van coach Sean Dyche. Twaalf minuten voor affluiten zag het er nog beroerder uit voor de bezoekers, toen Andros Townsend een kanonschot richting kruising afvuurde: 2-0 was de eindstand. Burnley in vieze papieren, want het kan na deze speeldag alleen op de laatste plaats belanden indien Southampton en Fulham hun wedstrijden winnen.

In Huddersfield sloeg het thuispubliek al na 54 seconden aan het juichen toen doelman Mathew Ryan zwak uitkwam op een hoge bal en Mathias Jorgensen de 1-0 tegen de netten kopte. Het lachen verging de thuisaanhang een half uur later, toen Steve Mounie een rode kaart onder zijn neus geschoven kreeg nadat hij zijn voet op het scheenbeen van Yves Bissouma had gezet. Vlak voor het rustsignaal kon Brighton al profiteren: Shane Duffy kopte de gelijkmaker in doel. In de 49e minuut mocht Laurent Depoitre invallen voor de thuisploeg; hij moest 21 minuten later met lede ogen aanzien hoe Florin Andone de 1-2 tegen de netten kopte. Daar bleef het bij: Huddersfield zakt naar een voorlopige 17e plaats in de stand, vlak boven de gevarenzone. Brighton stijgt naar plaats 11.

FIFA-voorzitter Infantino hoopt op meer gastlanden WK 2022

Het WK voetbal van 2022 wordt mogelijk niet alleen in Qatar gehouden, maar ook in andere landen aan de Perzische Golf. Voorzitter Gianni Infantino van de Wereldvoetbalbond FIFA sprak in zijn speech op de G20-top in Buenos Aires de hoop uit dat meerdere landen wedstrijden op het komende WK zullen huisvesten.

“Misschien, als het voetbal ervoor zorgt dat dromen waarheid worden, zullen we in 2022 een WK beleven in Qatar en ook, waarom niet, wat wedstrijden in andere landen aan de Arabische Golf”, zei Infantino in de Argentijnse hoofdstad. “Maar dat is weer een ander verhaal, hopelijk met een mooi einde.” De baas van de Wereldvoetbalbond voegde daar het woord ‘inshallah!’ aan toe, wat betekent: bij Gods wil.

Infantino heeft al eerder laten doorschemeren dat hij op het WK 2022 graag meer dan 32 landen wil zien. In dat geval heeft Qatar de hulp van enkele buurlanden nodig om alle wedstrijden te kunnen huisvesten.

Excentrieke eigenaar verkoopt Palermo voor tien euro

De Italiaanse voetbalclub US Palermo is voor een symbolische prijs van 10 euro verkocht. Dat werd vandaag bekendgemaakt door voormalig voorzitter en eigenaar Maurizio Zamparini. De nieuwe eigenaars zijn nog niet bekend, het zou gaan om een bedrijf in Londen.

“Met een krop in de keel, en enkel de toekomst van de club en de supporters van Palermo in gedachten, neem ik diep bedroefd afscheid”, laat de 77-jarige Maurizio Zamparini weten in een afscheidsbericht op de website van de Italiaanse voetbalploeg.

“De nieuwe eigenaars nemen Palermo in handen voor een symbolische prijs van 10 euro, en verbinden zich ertoe om de schuldenberg van 22,8 miljoen euro af te betalen. Volgende week zullen vertegenwoordigers van de nieuwe eigenaars, de club zelf en het stadsbestuur rond de tafel zitten”, klinkt het verder in het statement.

De excentrieke Italiaan nam US Palermo over in 2002 voor 15 miljoen euro. Onder zijn voorzitterschap wist Palermo in 2004 na 31 jaar afwezigheid de poort naar de Serie A terug open te beuken. In die periode droegen heel wat stervoetballers het befaamde roze Palermo-truitje. Onder meer Paolo Dybala en Andrea Barzagli (Juventus), Javier Pastore (AS Roma) en Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) schitterden ooit in het Stadio Renzo Barbera van Palermo.

De afgelopen jaren ging het met de Siciliaanse voetbalploeg echter bergaf. In 2014 degradeerde Palermo al eens uit de Serie A, en hoewel ze onmiddellijk terug konden promoveren, daalde Palermo in 2017 terug naar de Italiaanse tweede divisie, de Serie B. In maart 2017 volgde de Italiaans-Amerikaanse zakenman Paul Baccaglini Zamparini al op als voorzitter van de ploeg. Dit seizoen staat Palermo na 13 speeldagen in de Serie B aan de leiding met 26 punten.

Ryan Sanusi en Grenoble houden leider Metz op 1-1

Op de zestiende speeldag in de Franse Ligue 2 deelde Grenoble, met Ryan Sanusi aan de aftrap, de punten met leider Metz. In de Turkse eerste klasse verdedigde Ruud Boffin het doel van middenmoter Antalyaspor tegen het twee plaatsen lager gerangschikte Goztepe. In de Duitse tweede klasse gingen Orel Mangala en leider Hamburg op bezoek bij hekkensluiter Ingolstadt. Door de krappe 1-2-winst verzekerde Hamburg zich van de koppositie.

Sanusi was de vorige drie seizoenen actief bij Sparta Rotterdam in de Nederlandse Eredivisie en verkaste na de degradatie naar Grenoble. Na zestien speeldagen en twaalf basisplaatsen bij de Franse club kwam de 26-jarige middenvelder nog niet aan scoren toe. Ook vandaag zou hij de netten niet doen trillen. In het openingskwartier hield de thuisploeg, die in een goede vorm verkeerde na een 10 op 12, gelijke tred met de competitieleider, al was het wel die laatste die na achttien minuten op voorsprong kwam door defensief geblunder bij Grenoble. Tien minuten voor rust viel de gelijkmaker, ondanks duidelijk buitenspel in de vooractie, en was alles te herdoen. Het bleef 1-1 en ook in het klassement verandert er niets: Metz blijft koploper met één punt voorsprong op Brest, Grenoble staat vijfde op zeven punten van Metz.

Op de veertiende speeldag in de Turkse eerste klasse moest doelman Boffin zich na 20 minuten gewonnen geven op een knappe pegel van Serdar Ozkan, die in de winkelhaak verdween. 1-0 was ook de eindstand: Antalyaspor doet een goede zaak en stijgt naar de vierde plaats, op zeven punten van koploper Basaksehir. Goztepe blijft op de tiende stek hangen.

Op de vijftiende speeldag in de tweede Bundesliga moest leider Hamburg, met de 20-jarige Orel Mangala in de basis, op bezoek bij rode lantaarn Ingolstadt. Twee goals bezorgden de bezoekers even een geruststellende voorsprong, maar amper 2 minuten na de 0-2 maakte de thuisploeg al de aansluitingstreffer en leek het alsnog spannend te gaan worden. Ingolstadt ging nog dapper op zoek naar de gelijkmaker, maar 1-2 was de eindstand. De kloof van leider Hamburg met eerste achtervolger FC Keulen blijft één punt, Ingolstadt bengelt met 8 punten nog steeds op de laatste plaats, op één punt van de voorlaatste.

KNVB wil grote evenementen binnenhalen

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft grootse plannen. De KNVB mikt de komende jaren op de organisatie van een aantal grote evenementen in eigen land. Na het EK in 2020, waarbij in Nederland vier duels worden gespeeld, staan er minstens vier projecten op het verlanglijstje. “We gaan een bid indienen voor het EK Futsal 2022, we willen de finale van de Champions League voor mannen en vrouwen binnenhalen, én we willen het WK voor vrouwen in 2027 organiseren’', zegt secretaris-generaal Gijs de Jong.

De Jong fungeert bij het EK 2020 tevens als toernooidirecteur van speelstad Amsterdam. In de Johan Cruijff ArenA zullen drie groepswedstrijden en één achtste finale worden gespeeld. Morgen is in Dublin de loting voor de EK-kwalificatie. “Iedereen verlangt weer naar momenten zoals we met Oranje in Duitsland en Portugal gehad hebben, waarbij je met zijn allen achter het team gaat staan”, zegt De Jong. “Het zou fantastisch zijn als we straks twee of drie groepswedstrijden in eigen land kunnen spelen.”

Kahn in beeld als opvolger Rummenigge bij Bayern

Oud-doelman Oliver Kahn is bij Bayern München in beeld om ex-aanvaller Karl-Heinz Rummenigge op te volgen als bestuursvoorzitter. Dat heeft clubpresident Uli Hoeness gezegd na de jaarvergadering van de Duitse recordkampioen.

De 49-jarige Duitser moet echter nog wel even geduld hebben. Kahn kan pas aantreden als Rummenigge wil terugtreden. De huidige voorzitter heeft nog een contract tot einde 2019 en volgens Hoeness is Rummenigge (63) van plan om nog eens voor twee jaar bij te tekenen.

“Tot die tijd zullen we het plekje voor Oliver Kahn warm houden”, liet Hoeness (66) weten. “We kijken de gang van zaken rustig aan.”

Rummenigge fungeert al zestien jaar als voorzitter van Bayern München. ,,Het valt niet mee om iemand van zijn kaliber op te volgen. De naam van Oliver Kahn komt in elk geval voor in onze plannen’’, zei Hoeness, die zich niet uitliet over zijn eigen toekomst bij Bayern. Kahn keepte voor Bayern München tussen 1994 en 2008. Hij is 86-voudig international.

David Villa herenigd met Iniesta bij Vissel Kobe

David Villa gaat aan de slag bij de Japanse club Vissel Kobe. De 36-jarige aanvaller wordt er herenigd met Andrés Iniesta, met wie hij samenspeelde bij FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg. “Hola Japan. Hola Vissel Kobe”, zegt Villa in een video die hij op zijn Twitteraccount plaatste. Bij de Japanse club zal Villa aan de zijde van onder anderen Andrés Iniesta en voormalig Duits international Lukas Podolski spelen.

Eerder deze week maakte de Spanjaard bekend dat hij eind 2018 New York City verlaat. Bij die MLS-club stond hij sinds 2014 onder contract. Villa maakte er 80 doelpunten in 124 wedstrijden. De aanvaller lanceerde zijn carrière bij Sporting Gijon. Vervolgens speelde hij voor Real Zaragoza en Valencia, om in 2010 bij FC Barcelona te belanden. Met Barça kroonde hij zich tweemaal tot landskampioen en won hij een keer de Champions League. In 2013 trok hij naar Atlético Madrid, dat onder meer dankzij zijn 13 competitiegoals voor het eerst sinds 1996 Spaans kampioen werd.

Met Spanje (en Iniesta) werd Villa zowel Europees kampioen in 2008 als wereldkampioen in 2010.