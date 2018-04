FT Buitenland - Zlatan: "Als ik wil spelen op het WK, kan FIFA daar niets aan veranderen" - Capello stopt - Torres vertrekt bij Atlético De voetbalredactie

09 april 2018

15u27

Bron: Belga 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Fabio Capello zal nooit meer op trainersbank zitten

Fabio Capello heeft een punt geplaatst achter zijn trainersloopbaan. De 71-jarige Italiaan stapte eind vorige maand op bij het Chinese Jiangsu Suning. Hij wil voortaan alleen nog als tv-analist aan de slag.

Capello werd genoemd als nieuwe bondscoach van Italië maar die functie laat hij aan zich voorbijgaan. "Ik heb al ervaring opgedaan met de nationale elftallen van Engeland en Rusland. Ik wilde graag nog één keer een club trainen, en Jiangsu was mijn laatste job in het voetbal", vertelde hij maandag op de Italiaanse radio. "Ik heb alles gedaan wat ik wilde. Ik kijk er met veel plezier op terug en nu haal ik voldoening uit het geven van commentaar. Het is een positie waarin je altijd wint."

De Italiaanse bond duidde Luigi Di Biagio als interimcoach aan na het mislopen van het WK onder Gian Piero Ventura. Vermoedelijk in mei wordt de naam van de nieuwe bondscoach bekendgemaakt. Capello werd genoemd als kanshebber, net als Roberto Mancini en Antonio Conte. Capello kende een mooie carrière als middenvelder bij Spal, Roma, Juventus en AC Milan. Hij speelde 32 keer voor zijn land.

De Italiaan begon in 1982 als jeugdtrainer bij Milan. Hij zou de Rossoneri drie keer trainen, goed voor in totaal vijf landstitels en Champions Leaguewinst in 1994. Capello was ook trainer bij Real Madrid (twee titels), Roma (een titel) en Juventus (twee titels), alvorens hij bondscoach werd van Engeland (2007-2012) en Rusland (2012-2015). Vorige maand diende hij zijn ontslag in bij Jiangsu, waar hij in juni 2017 had getekend.

Zlatan: "De FIFA kan niet verhinderen dat ik WK speel"

Zlatan Ibrahimovic nam na het EK 2016 afscheid van het Zweedse elftal, maar het zou zomaar kunnen dat de 36-jarige topspits op het komende WK toch weer van de partij is. Dat de FIFA door zijn contract met gokbureau Bethart een stokje zou kunnen steken voor zijn deelname, deert de flamboyante aanvaller van LA Galaxy niet. "De FIFA kan me niet tegenhouden. Als ik daar nu wil zijn, dan zal ik daar zijn", zei Zlatan aan Eurosport. Hetzelfde geldt voor de nationale ploeg: als ik wil spelen, zál ik ook spelen. Maar dat is geen vraag voor de FIFA. Dat is er één voor mij en voor wat ik wil."

Fernando Torres neemt na dit seizoen afscheid van Atlético Madrid

Fernando Torres verlaat Atlético Madrid aan het einde van het seizoen. Dat heeft de 34-jarige aanvaller vandaag bekendgemaakt tijdens een sponsorevent van de club. Torres speelde in totaal tien jaar in het eerste elftal van het Madrileense team.

"Dit is mijn laatste seizoen bij Atlético", verklaarde Torres. "Het was geen makkelijke beslissing, maar gezien de omstandigheden de beste optie. Ik voelde me genoodzaakt om het aan de fans mee te delen. Zij hebben me enorm veel steun gegeven, en ik hoop dat ze mij dit seizoen nog blijven steunen. Het valt me moeilijk om voor de tweede maal hier afscheid te nemen, want ik dacht altijd dat ik bij Atlético mijn loopbaan zou afsluiten. Ik voel me echter fysiek en mentaal nog in orde om te blijven voetballen en zal op zoek gaan naar een nieuwe club."

Torres, een jeugdproduct van Atlético, speelde van 2001 tot en met 2007 in het eerste elftal. Na onder meer passages bij Liverpool en Chelsea keerde hij in 2015 terug naar 'Los Colchoneros'. Dit seizoen kon de aanvaller geen vaste stek afdwingen in het team van coach Diego Simeone.

"Fernando is een legende binnen onze club", reageerde voorzitter Enrique Cerezo. "We kunnen hem alleen maar danken voor al wat hij ons gegeven heeft en hem zeggen dat de deuren van Atlético altijd zullen openstaan voor hem. Fernando verdient het mooiste afscheid en we maken er nu al werk van om van de laatste thuiswedstrijd in de competitie een onvergetelijke dag te maken voor hem en de hele Atlético-famillie."

Bayern München kan weer op Alaba rekenen

David Alaba is hersteld van zijn rugblessure. De Oostenrijkse centrale verdediger trainde mee bij Bayern München. Alaba ontbrak vorige week in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League tegen Sevilla (1-2 winst) en aansluitend in de kampioenenmatch op het veld van Augsburg (1-4).

Jupp Heynckes mist woensdag in de return tegen Sevilla wel Arturo Vidal. De Chileense middenvelder viel in de heenmatch uit met een knieblessure en is nog niet fit. Hetzelfde geldt voor de al langer geblesseerden Manuel Neuer en Kingsley Coman. Arjen Robben, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich en Rafinha kregen maandag een extra rustdag van Heynckes.

Radja Nainggolan (AS Roma) weigert handdoek te werpen: "Kunnen Barça nog pijn doen"

AS Roma speelt morgen de return van de kwartfinales van de Champions League tegen Barcelona. De Italianen staan voor een haast onmogelijke opdracht, na de 4-1-winst van Barça in de heenwedstrijd. "Maar we moeten geloven dat we Barcelona nog pijn kunnen doen", blikte Radja Nainggolan, die opnieuw inzetbaar is, op een persconferentie vooruit.

De middenvelder ontbrak in de heenmatch door een dijbeenblessure maar kon afgelopen weekend opnieuw negentig minuten opdraven tegen Fiorentina, dat weliswaar met 0-2 won.

"Het gaat beter met die blessure en ik werk hard om weer honderd procent fit te zijn", vertelde Nainggolan. "Wie mij kent weet dat ik altijd wil spelen, maar voor de heenmatch geraakte ik niet helemaal speelklaar. Het was toen beter om mijn plaats af te staan aan iemand die zich wel volledig kon geven. Maar nu ben ik stilaan weer de oude."

Barcelona trekt met een ruime bonus naar de Italiaanse hoofdstad. Geloven Nainggolan en co nog in de kwalificatie? "Ik weet niet hoeveel procent kans we hebben om door te stoten", verklaarde de Antwerpenaar. "Ondanks de 4-1 eindstand heb ik niet veel verschil gezien tijdens de heenmatch. We deden het aardig maar hadden op enkele momenten tegenslag. We moeten dinsdag op het veld komen en geloven dat we tot iets groots in staat zijn. Het komt er voor ons op aan om onze kansen af te maken. We moeten erin geloven en de overtuiging hebben dat we Barça pijn kunnen doen."

Neymar doet geruchtenmolen draaien

Neymar revalideert momenteel in zijn thuisland Brazilië van de operatie aan zijn voet, maar dat weerhoudt hem er niet van zijn volgers op sociale media op tijd en stond te voorzien van een nieuwe foto of filmpje. En de laatste foto die hij online heeft gegooid, zorgt voor de nodige 'fuzz'. Hij haalde een foto vanonder het stof van hem met Lionel Messi op diens huwelijk vorig jaar en voegde er ook nog een mysterieus bijschrift aan toe: "Wanneer mijn vriend Lionel Messi en ik ons verenigen, gebeuren grote dingen. Later meer!"

Quando eu e meu amigo @leomessi nos unimos grandes coisas acontecem! Já já conto mais para vcs! Fiquem ligados! Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 09 apr 2018 om 00:01 CEST

Vahid Halilhodzic moet twee maanden voor WK-start opkrassen bij Japan

Vahid Halilhodzic zal niet met Japan naar het WK trekken. De 65-jarige Bosniër kreeg na enkele tegenvallende resultaten zijn ontslag en werd vervangen door de Japanner Akira Nishino. De Japanse voetbalfederatie maakte het nieuws vandaag bekend na afloop van een crisisvergadering op de bondszetel in Tokio.

Halilhodzic kwam in maart 2015 aan het roer bij Japan. Hij leidde het land naar een zesde opeenvolgende kwalificatie voor de wereldbeker. Maar de ontgoochelende uitslagen van eind vorige maand in de oefeninterlands tegen Mali (1-1) en Oekraïne (1-2), twee duels die op Sclessin in Luik werden gespeeld, doen hem nu de das om.

Met Akira Nishino, een coach met veel ervaring in de Japanse J-League, stelde de federatie al een opvolger aan.

Japan is op het WK in Rusland ingedeeld in groep H met Colombia (19 juni), Senegal (24 juni) en Polen (28 juni). In de achtste finales is België mogelijk een tegenstander.

Voor Halilhodzic komt er dus sowieso geen tweede duel tegen de Rode Duivels op een wereldbeker. Vier jaar geleden was hij met Algerije de eerste tegenstander van de Belgen in de groepsfase op het WK in Brazilië. Het werd toen in Belo Horizonte 2-1 voor de Duivels na goals van Fellaini en Mertens. Algerije stootte net als België wel door naar de achtste finales, waar het slechts na verlengingen plooide tegen de latere wereldkampioen Duitsland.