FT buitenland: Zaza laat weer van zich horen met doldwaze schwalbe - Barça als enige ongeslagen na verlies Porto

Zaza laat weer van zich horen met doldwaze schwalbe - Barça als enige ongeslagen na verlies Porto

12 maart 2018

12u23 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Zaza veinst op gekke wijze elleboogstoot

Simone Zaza gaat weer over de tongen. Na zijn hilarische penaltymisser op het EK tegen Duitsland heeft de 26-jarige Italiaan opnieuw een streek uitgehaald. De spits van Valencia ging een sprintduel aan met Sevilla-speler Franco Vazquez om het leer te veroveren. Wanneer snel bleek dat hij niet in zijn opzet zou slagen, vond Zaza er vervolgens niets beter op dan zijn voorhoofd te planten tegen de elleboog van zijn tegenstander, om nadien een serieuze elleboogstoot te veinzen. De scheidsrechter had de komedie door en liet zich niet in het ootje nemen. Vijf minuten later mocht Zaza gaan rusten. Van ene doldwaze schwalbe gesproken.



Porto lijdt eerste nederlaag van het seizoen

FC Porto heeft de eerste nederlaag van dit seizoen in de Portugese competitie geleden. De ploeg van trainer Sérgio Conceição verloor vanavond met 1-0 bij het tegen degradatie strijdende Paços de Ferreira.

Miguel Vieira tikte na 34 minuten de enige treffer van de wedstrijd binnen namens de nummer veertien van de Portugese competitie. De Algerijnse vleugelaanvaller Yacine Brahimi kreeg halverwege de tweede helft vanaf elf meter de uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar ook dat wilde niet lukken voor FC Porto.

Het betekende de eerste nederlaag voor FC Porto van dit seizoen in de Portugese competitie, nadat er eerder 21 keer was gewonnen en vier keer gelijkgespeeld. Van alle clubs in Europa is nu alleen FC Barcelona nog ongeslagen in de eigen competitie dit seizoen.

FC Porto staat nog wel bovenaan, maar het gat met Benfica (de laatste vier seizoenen kampioen) is nu twee punten met nog acht speelrondes te gaan. Nummer drie Sporting Lissabon, dat het voorlopig even moet doen zonder de geblesseerde goalgetter Bas Dost, staat derde met 59 punten. Dat zijn er zes minder dan Benfica en acht minder dan FC Porto, maar Sporting komt maandagavond nog in actie bij nummer zes Chaves.

Vitesse kiest Rus Sloutski als nieuwe trainer

Leonid Sloutski wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Vitesse. De voormalige bondscoach van Rusland is het met de club uit de Nederlandse Eredivisie definitief eens geworden over een contract voor twee seizoenen.

De 46-jarige Rus volgt na dit seizoen Henk Fraser op, die twee jaar de hoofdtrainer was bij Vitesse. Onder zijn leiding won de club vorig seizoen de KNVB-beker, de eerste prijs in het bestaan.

Sloutski was van 2009 tot 2016 trainer van CSKA Moskou. In dat laatste jaar combineerde hij die baan met het bondscoachschap van Rusland. Hull City was de laatste club waar Sloutski werkzaam was. De Engelse club ontsloeg hem in december. Hij is afkomstig uit het netwerk van clubeigenaar Alexander Tsjigirinski, die Vitesse sinds 2010 in handen heeft.

