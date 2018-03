FT buitenland: Wullaert met anderhalf been in halve finales CL - Iniesta twijfelt over toekomst bij Spanje en Barcelona De voetbalredactie

22 maart 2018

Vier clubs weigeren voorstellen om Griekse competitie te hernemen

Vier clubs, met onder meer regerend landskampioen Olympiakos, hebben vandaag de voorstellen van de regering geweigerd om de Griekse competitie te hernemen. De Super League ligt stil nadat de voorzitter van PAOK Saloniki op 11 maart het veld betrad tijdens het duel met AEK Athene. Daarbij droeg hij een holster met pistool.

Na het incident besliste de viceminister voor Sport Yiorgos Vassiliadis om het kampioenschap "tot nader order" op te schorten. Woensdag legde Vassiliadis de zestien eersteklassers een stappenplan voor. Alle clubs moeten hiermee akkoord gaan vooraleer er opnieuw wedstrijden worden gespeeld.

De voorgestelde maatregelen zouden ingaan vanaf volgend seizoen. Zo zouden teams automatisch degraderen als ze drie keer op één seizoen betrokken zijn bij geweld. Ook worden teams bestraft als bestuurders in het openbaar oproepen tot geweld. Bovendien worden de clubs volledig verantwoordelijk voor de veiligheid bij de wedstrijden die op eigen veld doorgaan, de politie blijft buiten de stadions.

Als alle teams tegen vrijdag instemmen met die maatregelen, zou het kampioenschap op 31 maart hervat kunnen worden. Maar Olympiakos, Panathinaikos, Larissa en Xanthi hebben al laten weten dat ze niet akkoord gaan. Zo stelt Olympiakos onder meer dat de clubs niet gehoord werden bij het opstellen van de maatregelen. AEK Athene, PAOK en Asteras Tripolis gaven wel groen licht.

De Grieks-Russische PAOK-voorzitter Ivan Savvidis verontschuldigde zich al nadat hij de Griekse voetbalwereld in een nieuwe crisis stortte.

Wullaert en Wolfsburg al met anderhalf been in de halve finales CL

Het Duitse Wolfsburg, met Red Flame Tessa Wullaert in de basis, heeft vanavond een goede zaak gedaan in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League bij de vrouwen. Wolfsburg won met 5-0 van het Tsjechische Slavia Praag.

Goals van Harder (12.), Hansen (13.) en Gunnarsdottir (39.) bezorgden de Wolven voor rust al een driedubbele voorsprong. Na de pauze dikten Harder (58.) en invalster Pajor (85.) de score nog aan tot een zware 5-0. Tessa Wullaert werd na 65 minuten naar de kant gehaald bij de thuisploeg. De return in Praag is voorzien voor volgende week woensdag. Gisteren ging Janice Cayman met Montpellier in haar heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League met 0-2 onderuit tegen Chelsea.

Juventus neemt in augustus deel aan Amerikaanse All-Star Game

Juventus neemt komende zomer deel aan de All-Star Game van de MLS, de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie. Dat kondigde de regerende kampioen van Italië vandaag aan.

Op 1 augustus zal Juve het in Atlanta opnemen tegen het All-Star Team van de MLS, dat de beste spelers in de Verenigde Staten en Canada verenigt. In het stadion van Atlanta is plaats voor 72.000 toeschouwers. Eerder namen Bayern München, Real Madrid, Manchester United, Arsenal en Chelsea al deel aan de wedstrijd.

"We zijn blij om het Europese voetbal te mogen vertegenwoordigen dit jaar", klinkt het in een mededeling van Juventus-voorzitter Andrea Agnelli. "Het is een kans om dichter bij de Amerikaanse fans te komen. Juventus beschouwt de Verenigde Staten en Canada al jaren als een essentiële markt."

De voorbije twee jaar werd met Laurent Ciman (2016) en Jelle Van Damme (2017) telkens een Belg opgenomen in het All-Star Team van de MLS.

UEFA geeft Paris Saint-Germain boete van 43.000 euro

De Europese Voetbalbond UEFA heeft Paris Saint-Germain wegens het wangedrag van zijn fans in de achtste finales van de Champions League van 6 maart tegen Real Madrid een boete van 43.000 euro gegeven. Dat heeft de UEFA vandaag bekendgemaakt. De Fans van de Franse ploeg staken onder meer vuurwerk af, blokkeerden trappen en maakten gebruik van lasers. Naast de boete moet PSG volgend seizoen in zijn eerste Champions League-partij de noordtribune gesloten houden.

PSG geraakte in de dubbele confrontatie niet voorbij een uitgekookt Real. Het team van Rode Duivel Thomas Meunier verloor in Madrid met 3-1, en ging ook thuis met 1-2 de boot in.

Voormalig Argentijns wereldkampioen sterft op 64-jarige leeftijd

Rene Houseman, een voormalig Argentijns international die in 1978 in eigen land de wereldtitel veroverde, is vandaag op 64-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond (AFA), Claudio Tapia, bekend. Hij leed aan tongkanker. Houseman, een gewezen rechterflankaanvaller met een uitstekende dribbel, speelde 55 wedstrijden voor het Argentijns nationaal team en scoorde daarin dertien keer. Onder leiding van bondscoach Cesar Luis Menotti pakte Houseman in 1978 in eigen land de wereldtitel. Hij verdedigde de Argentijnse kleuren vier jaar eerder ook al op het WK in West-Duitsland.

Het merendeel van zijn clubcarrière speelde Houseman, bijgenaamd 'El Loco', in eigen land voor Huracan (1973-1980). Verder speelde hij in Argentinië ook voor Belgrano (1971-1973), River Plate (1981), Independiente (1984) en Excursionistas (1985). Houseman was ook nog in Chili, bij Colo-Colo (1982), en in Zuid-Afrika, bij Amazulu (1983), actief.

Geen zeggenschap voor externe investeerders in Bundesliga

De 36 Duitse profclubs hebben vandaag tegen een voorstel gestemd dat externe investeerders zou toelaten het voor het zeggen te hebben. Op die manier zou er een einde gekomen zijn aan de zogenaamde 50+1-regel. Die regel houdt in dat de club steeds 51 procent van de aandelen in handen houdt. Het idee om de regel af te schaffen kwam van Christian Seifert, voorzitter van de Bundesliga. Samen met andere bestuurders wil hij zo het Duitse voetbal competitiever maken op het Europese toneel. Meteen kwam er protest van de supporters, ook bij de clubs is er dus geen meerderheid gevonden.

De 50+1-regel bestaat alleen in het Duitse voetbal. Wel zijn er enkele achterpoortjes om de wetgeving te omzeilen. Zo kan een investeerder, wanneer hij een club meer dan twintig jaar in handen heeft, wel de meerderheid van de aandelen bezitten. Dat is onder meer het geval voor Bayer en Volkswagen bij Leverkusen en Wolfsburg.

Virgil van Dijk nieuwe aanvoerder Oranje

Virgil van Dijk is de nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal. De 26-jarige Liverpool-verdediger zal vrijdagavond voor het eerst met de aanvoerdersband aan de aftrap verschijnen voor de oefeninterland tegen Engeland in de Amsterdam ArenA. "Dit is een mooie stap voor hem", verklaarde Oranje-bondscoach Ronald Koeman zijn keuze voor Van Dijk. "Hij heeft er een mooie leeftijd voor en speelt bij een grote club. Hij kan deze verantwoordelijkheid aan."

Van Dijk deed niet zijn best om te camoufleren hoe blij hij was met de uitverkiezing. "Spelen voor je land is al een hele eer, maar aanvoerder zijn helemaal", zei hij.

Koeman heeft drie vice-aanvoerders benoemd. Dat zijn middenvelders Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Kevin Strootman (AS Roma) en verdediger Daley Blind (Manchester United).

Bale overtreft Rush bij debuut Giggs

Gareth Bale mag zich de topscorer aller tijden van het nationale voetbalelftal van Wales noemen. De 28-jarige aanvaller van Real Madrid maakte in de met 6-0 gewonnen oefeninterland tegen China, bij het debuut van de nieuwe bondscoach Ryan Giggs, een hattrick. Bale voerde zijn productie in de nationale ploeg daarmee op naar 29 doelpunten, één meer dan Ian Rush.

De oud-spits van Liverpool speelde in de jaren tachtig en negentig 73 interlands, waarin hij 28 doelpunten maakte. Bale debuteerde in 2006 op zestienjarige leeftijd voor Wales. Hij was destijds de jongste international ooit van zijn land. De vleugelspits speelde in Nanning tegen China zijn 69ste interland.

Bale leidde Wales naar het EK van 2016. Als debutant op de Europese eindronde haalden de Welshmen de halve finales. Na de mislukte kwalificatie voor het WK 2018 stapte bondscoach Chris Coleman op. Hij werd opgevolgd door Giggs.

West Ham United legt vijf supporters levenslang stadionverbod op

Premier Leagueclub West Ham United heeft vijf supporters een levenslang stadionverbod opgelegd. Het vijftal kwam op 10 maart het veld op tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen Burnley (0-3). Het duel in Londen werd ontsierd door ongeregeldheden op het veld en op de tribunes.

Een paar toeschouwers renden het veld op, iets wat zeker in Engeland streng verboden is. De spelers van West Ham reageerden woest. Pablo Zabaleta en James Collins joegen twee veldbetreders weg, aanvoerder Mark Noble haalde een ander eigenhandig neer. Een oudere man liep met de hoekvlag in zijn handen over het veld, wat door Engelse media werd gezien als een verwijzing naar een massaal supportersprotest uit 1992 toen een boze fan de hoekvlag in de middenstip plantte en daarnaast ging zitten.

De eigenaren David Sullivan en David Gold verlieten tijdens de wedstrijd het stadion. Ze werden op het ereterras bekogeld met muntstukken en andere voorwerpen vanuit het publiek.

Voor de volgende thuismatch, op 31 maart tegen Southampton, volgen mogelijk nog stadionverboden. West Ham staat als zeventiende slechts twee punten boven de degradatiezone in de Premier League.

Iniesta twijfelt over toekomst bij nationale ploeg (en Barcelona)

Het WK in Rusland wordt mogelijk het laatste kunststukje van Indres Iniesta in het shirt van de Spaanse nationale ploeg. Of hij volgend seizoen nog voor FC Barcelona speelt, staat evenmin vast. De middenvelder wordt gelinkt aan een Chinees avontuur.

Iniesta werd vandaag over zijn toekomstplannen ondervraagd op radiozender Cadena Ser. De 33-jarige Spanjaard zei nog niet te weten of hij na het WK nog voor La Roja zal uitkomen. "Gezien mijn leeftijd wordt het mogelijk mijn laatste optreden in de nationale ploeg, als God het wil", verklaarde de 127-voudig international, die met zijn land een wereldtitel (2010) en een Europese titel (2012) veroverde.

"Je kan de situatie een beetje vergelijken met mijn club", vervolgde "El Blanquito' (de bleke). "Ik wil niet ergens blijven om er gewoon te blijven. Als ik blijf, zal het zijn omdat ik mij 200 procent voel op alle vlakken. Omgekeerd zal ik vertrekken als ik voel dat ik het niet meer kan opbrengen. Hoe dan ook komt het moment vroeg of laat. Ik heb alleen de knoop nog niet doorgehakt."

Iniesta is van plan Barcelona, waar hij vorig jaar een contract voor het leven ondertekende, op de hoogte te brengen van zijn beslissing voor 30 april.

"België is een team dat naar zijn piek toegroeit"

Gareth Southgate is eind juni met Engeland de derde tegenstander van België op het WK. Op de website van de Wereldvoetbalbond FIFA blikt de bondscoach van de Three Lions vandaag vooruit naar de komende wereldbeker.

Engeland en België treffen elkaar op 28 juni in Kaliningrad op de derde speeldag in groep G. Southgate zegt de kwaliteiten van de Rode Duivels, van wie een groot deel in de Premier League uitkomt, goed te kunnen inschatten.

"Hun individuele sterke en zwakke punten zullen voor ons geen verrassing zijn", legt Southgate uit. "Dit is een ploeg die al een hele tijd samen is. Op het WK in Brazilië hebben ze een mooi parcours afgelegd (kwartfinale, red) en ze beschikken over heel wat spelers met vijftig caps of meer. Het is in principe dus een team dat naar zijn piek toegroeit."

De Engelsen openen hun toernooi op 18 juni in Volgograd tegen Tunesië. Dat was ook de tegenstander toen Southgate in 1998 zijn WK-debuut maakte in Frankrijk. "Dat is een mooie symmetrie", lacht de oud-verdediger. "De Tunesiërs moeten een zwaar parcours afleggen in de Afrikaanse kwalificaties want de tegenstand is heel sterk en ze spelen in kleine groepen waarin weinig ruimte voor foutjes is. Het is een opwindend elftal met enkele spelers die op instinct spelen en in staat zijn tegen elke tegenstander te scoren."

De tweede groepsmatch speelt Engeland op 24 juni in Nizhny Novgorod tegen Panama. "We hebben geleerd dat het een ploeg is met een ongelofelijke spirit. Hun weg naar de kwalificatie leest als een fantastisch verhaal. De energie spat van het elftal. De organisatie staat er en ze zullen vol hoop en optimisme aan de start verschijnen. Het is een gevaarlijke tegenstander voor elke ploeg", besluit de Engelse bondscoach.

Dennis Praet: "Nu kan ik zeggen dat ik een selectie verdien"

Opnieuw werd Dennis Praet niet geselecteerd door Roberto Martínez. Hoewel de middenvelder bij Sampdoria op de middenstrook uitgegroeid is tot een meubelstuk, is het voor de voormalige Gouden Schoen nog wachten op een nieuwe selectie bij de Rode Duivels. "Ik hoop elke keer weer", vertelt Praet aan Le Soir. "Ik had nu wel de pech dat ik anderhalve maand geblesseerd ben geweest, maar het gaat hier goed. Vorig jaar had ik niet het niveau om deel uit te maken van de selectie, maar nu kan ik wel zeggen dat ik het verdien. Ik begrijp niet dat spelers die niet spelen, geselecteerd worden."

"De trend in België is om de interesse in het Calcio te verliezen. Als Sampdoria in Engeland zou spelen, was ik wel geselecteerd geweest. We blijven steken op clichés, maar toen ik in Italië aankwam viel het me op dat we veel offensiever speelden. Met een hoge druk. De tien beste clubs in Italië zijn allemaal bekend in Europa."

Dembélé neemt het op tegen Wanyama

IJzersterk. Dat is het minste wat je kan zeggen van Mousa Dembélé en Victor Wanyama op het middenveld van Tottenham. Maar wie is nu eigenlijk de sterkste van het duo? Spurs TV zocht het uit. Eerst leken de twee een potje te gaan armworstelen, maar het werd iets totaal anders.

Verjaardagstaart voor Griezmann

Frankrijk focust zich dan wel op de oefeninterland tegen Colombia, een stukje taart kon er gisterenavond wel af. Antoine Griezmann vierde namelijk zijn 27ste verjaardag en werd dan ook in de bloemetjes gezet.

Les Bleus fêtent l'anniversaire d'@AntoGriezmann à la fin du repas !! 🎂👏👏 pic.twitter.com/eKrCyzqTCz Equipe de France(@ equipedefrance) link

Geen Rode Duivels, wel rode loper voor Benteke

Terwijl zijn collega-internationals in Tubeke aan het trainen zijn en anderen nog aan een zwembad genieten van hun laatste dagje rust, lanceerde Benteke (28) in Londen 'The Christian Benteke Bespoke Collection', een collectie flashy kostuums ontworpen door Apsley Bespoke Tailors in opdracht van zijn club Crystal Palace. De spits ontbrak verrassend in Martínez' selectie.