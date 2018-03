FT buitenland: Wordt Iniesta ploegmaat van Axel Witsel? - Mark Hughes nieuwe coach van Southampton - Sergio Busquets breekt teen De voetbalredactie

15 maart 2018

00u13 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Iniesta overweegt transfer naar China

Aanvoerder Andrés Iniesta van Barcelona overweegt een transfer naar China. "Ik moet voor eind april beslissen wat ik ga doen'', liet de 33-jarige spelmaker na de zege tegen Chelsea in Camp Nou (3-0) voor de Champions League weten. Iniesta ondertekende in oktober nog een contract 'voor het leven' bij Barça. Hij zou nu een lucratief bod ontvangen hebben van de Chinese club Tianjin Quanjian, waar ook Rode Duivel Axel Witsel actief is. "Ik zal moeten afwegen wat het beste is voor mij en voor Barcelona."

Coach Ernesto Valverde wil nog niet denken aan een mogelijk vertrek van de Barcelonese clubman. "Hij zit nu nog bij ons, daar houd ik mij aan vast. Ik weet niet van hij van plan is. Het is een zeer persoonlijke beslissing. Hij heeft zijn redenen en zal kiezen wat voor hem het beste is. Dit besluit kan Andrés alleen zelf nemen." Iniesta won met Barcelona en de Spaanse ploeg alle grote prijzen in het internationale voetbal.

Busquets drietal weken out met gebroken teen

FC Barcelona-middenvelder Sergio Busquets heeft zich gisteravond tegen Chelsea geblesseerd aan de rechterteen. Busquets zal drie weken out zijn met een breukje in de vijfde teen van zijn rechtervoet, zo meldde zijn Catalaanse club. Aanvankelijk werd enkel aan een kneuzing gedacht. Busquets, normaal een vaste basisklant, werd na een uur uit voorzorg vervangen door de Portugees André Gomes. De Blaugrana kwamen vlak na zijn wissel op 3-0, wat ook de eindstand zou worden.

De middenvelder is door het breukje onzeker voor de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League, op 3 of 4 april. De terugwedstrijd is een week later, op 10 of 11 april. Vrijdag wordt geloot voor de kwartfinales van het kampioenenbal en kennen de Catalanen hun tegenstander. De competitiewedstrijden tegen Athletic Bilbao (18 maart) en Sevilla (31 maart) lijkt Busquets zeker te missen. Ook de oefeninterlands met Spanje, tegen Duitsland (23 maart) en Argentinië (27 maart), gaan waarschijnlijk aan de middenvelder voorbij.

Hughes volgt Pellegrino op bij Southampton

De Welshman Mark Hughes is de nieuwe coach van Southampton. De onderhandelingen tussen de club uit de Premier League en de voormalige international zijn gisteravond afgerond. Vooralsnog duurt het contract slechts tot het einde van dit seizoen. Eerder deze week ontsloeg Southampton, dat in degradatiegevaar verkeert, de Argentijn Mauricio Pellegrino.

De 54-jarige Hughes is een oud-speler van de Saints. Begin dit jaar werd hij ontslagen bij Stoke City, de club waar hij 4,5 jaar werkzaam was. Southampton won in de laatste zeventien competitieduels één keer. Met nog acht wedstrijden te spelen staat het één punt en één plek boven de degradatiestreep.