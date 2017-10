FT buitenland: wordt 30-jarige succescoach van Hoffenheim opvolger Ancelotti bij Bayern? 10u34 0 EPA Julian Nagelsmann, momenteel coach van Hoffenheim Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Bij Bayern München zijn ze er zeker van wie de opvolger wordt van Carlo Ancelotti. En Pep Guardiola weet het ook al, zo laat president Uli Hoeness weten na een lunch met de Spanjaard.



Tegenover Abendzeitung München laat Hoeness weten dat hij samen met Guardiola de nodige expertise heeft uitgewisseld. Ook de nieuwe trainer van Die Rekordmeister werd dus besproken met de coach van Manchester City, die Bayern van 2013 tot 2016 onder zijn hoede had. "Ik heb ook tegen hem gezegd dat we de nieuwe trainer in de komende dagen bekend maken."



Volgens het Duitse blad Kicker is Thomas Tuchel een belangrijke kandidaat, maar niet de enige naam die circuleert. Ook Julian Nagelsmann van Hoffenheim is een optie. De Duitser zou in de zomer overkomen en tot die tijd zou een interim de taak waarnemen. Dit heeft de voorkeur van Hoeness. Op dit moment is assistent-trainer Willy Sagnol de belangrijkste man op de bank bij Bayern.

AFP Uli Hoeness