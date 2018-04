FT buitenland: Wolfsburg-Belgen blijven in sukkelstraatje - unieke hattrick voor Salah - Meunier heeft heuglijk nieuws - De voetbalredactie

13 april 2018

22u58

Buitenlands Voetbal

Origi en Dimata blijven in sukkelstraatje met Wolfsburg

In de Duitse Bundesliga blijft Wolfsburg, de ploeg van Landry Dimata, Divock Origi en Koen Casteels, in vieze papieren zitten na een doelpuntloos gelijkspel op de 30ste speeldag tegen middenmotor Augsburg. Origi mocht in de 61ste minuut invallen, Dimata stond 80 minuten op het veld. Na een zwakke eerste helft ging de thuisploeg nog fel aandringen, maar tevergeefs. Het eerste puntje na drie verliespartijen op rij brengt weinig op: Wolfsburg blijft hangen net boven de degradatiezone op een veertiende plaats.

In een bloedloze eerste helft probeerde Nany Dimata na 32 minuten een voorzet binnen te werken, maar zijn kopbal vanop het penaltypunt werd knap gepareerd door doelman Marwin Hitz. Het was zowaar de enige poging binnen de palen van beide ploegen.

Vier minuten na de rust tekende Augsburg voor het tweede schot tussen de palen: Jonathan Schmid vuurde een kanonschot af van buiten het strafschopgebied richting de linkeronderhoek, maar doelman Casteels stond pal met een fantastische redding. Vier minuten later klom Robin Knoche van Wolfsburg hoog op een voorzet, maar zijn poging ging centimeters over de dwarsligger. Een minuut later kreeg verdediger Jan Moravek van Augsburg een tweede keer geel na een fout en mocht de Tsjech gaan douchen. Het signaal voor de thuisploeg om het gaspedaal in te duwen: een schot van Paul Jaeckel ging nipt naast het doel.

Divock Origi mocht in de 61e minuut invallen voor Wolfsburg en was bijna meteen van goudwaarde: zijn voorzet kwam aan bij William, wiens schot net naast de rechterbovenhoek raasde. Enkele minuten later trof Jaeckel de lat met een vlam. In de 72e minuut kreeg Origi de bal op een voorzet van Jaeckel, maar zijn kopbal vanop de kleine rechthoek draaide weg aan de verkeerde kant van de paal. Vlak voor tijd kwam ook Wolfsburg nog met tien man te staan na een rode kaart voor Felix Uduokhai.

Stijn Wuytens wint met AZ van Heracles en broer Dries

Op de 31ste speeldag in de Nederlandse Eredivisie heeft AZ Alkmaar met een 0-3-zege makkelijk de maat genomen van middenmotor Heracles Almelo. Het was een bijzondere partij voor de broers Wuytens, want ze stonden allebei op het veld voor hun team. Dries Wuytens bij Heracles, Stijn Wuytens bij AZ. Bij de thuisploeg stond Bram Castro onder de lat. Met de overwinning verstevigt AZ zijn derde plaats in de stand.

Ondanks de defensieve blunders van AZ die op de vorige speeldag leidden tot een 3-2-nederlaag tegen koploper PSV behielden de Alkmaarders een stevige greep op de derde plaats, met bij aanvang van de partij tegen Heracles acht punten voorsprong op uittredend kampioen Feyenoord. Heracles-doelman Bram Castro verkeerde de laatste weken in bloedvorm: zijn puike prestatie tegen Ajax op de vorige speeldag leverde de Belg een plaats op in het Eredivisieteam van de week.

Het begon uitstekend voor de thuisploeg: na tien minuten trok AZ-middenvelder Guus Til Kristoffer Peterson naar de grond in de zestien, de scheidsrechter aarzelde niet. Brandley Kuwas schoot de strafschop echter te centraal, waardoor doelman Marco Bizot makkelijk kon wegboksen.

AZ-spits Wout Weghorst scoorde zes keer in de laatste zeven matchen en stond dus op scherp, maar het was Til die na 25 minuten zijn fout rechtzette en de score opende voor de bezoekers. Amper vijf minuten later verdubbelde Oussama Idrissi de voorsprong voor AZ, en dat was ook de ruststand.

In de 58ste minuut werd Stijn Wuytens gewisseld bij AZ, een minuut later stond de 0-3 al op het bord: een knal van Alireza Jahanbakhsh op de rand van de zestien belandde in de linkerwinkelhaak, Castro stond aan de grond genageld. De kansen bleven zich opstapelen voor de Alkmaarders, die ze verzuimden af te maken.

Door de zege blijft AZ comfortabel derde, met elf punten voorsprong op de eerste achtervolger, uittredend kampioen Feyenoord, en op vijf punten van Ajax, dat zondag de topper speelt op het veld van leider PSV.

Salah voor derde keer dit seizoen verkozen tot speler van de maand

Mohamed Salah heeft een unieke 'hattrick' gescoord in de Premier League. De Egyptische smaakmaker van Liverpool werd al voor de derde keer dit seizoen gekozen tot speler van de maand.

Salah kreeg deze onderscheiding in november en februari en werd vandaag door een panel van voetbalexperts, aanvoerders van de ploegen uit de Premier League en fans ook uitgeroepen tot de beste speler in maart. Nog nooit ontving een speler in één seizoen drie keer deze prijs.

De 25-jarige Egyptenaar maakte afgelopen maand zes doelpunten in de Premier League, waarvan vier tegen Watford (5-0). Salah voerde zijn totaal op naar 29 treffers, waarmee hij de topscorerslijst aanvoert. Hij heeft nog vijf wedstrijden om het recordaantal van 31 doelpunten te verbeteren. Alan Shearer (1995-1996), Cristiano Ronaldo (2007-2008) en Luis Suárez (2013-2014) delen dat record.

"Ik ben heel trots dat ik dat record kan verbreken'', zei Salah. "Iedere wedstrijd wil ik scoren en mijn team aan de winst helpen. Er zijn nog vijf duels te gaan, dus ik heb goede kans. We gaan het zien.'' De aanvaller bereikte deze week met de 'Reds' ook de halve finales van de Champions League, waarin hij het opneemt tegen zijn oude club AS Roma.

Sean Dyche, de succesvolle trainer van Burnley, werd gekozen tot beste manager in maart. Nooit eerder kreeg een werknemer van Burnley zo'n award. Als nummer zeven van de ranglijst koerst de club af op een ticket voor de Europa League.

Diego Costa (Atletico Madrid) out met spierblessure

De Spaans-Braziliaanse aanvaller van Atletico Madrid Diego Costa heeft een spierblessure opgelopen aan de hamstrings van de linkerdij. Dat meldde zijn club vandaag. Costa blesseerde zich gisteren tijdens de verloren terugwedstrijd op het veld van Sporting Lissabon (1-0) in de Europa League. Hij mist al zeker de competitiewedstrijd van zondag op Levante.

Het communiqué van Atletico geeft geen verdere details over de ernst van de blessure of de herstelperiode. Een hamstringblessure gaat doorgaans gepaard met een met minimum van één week tot 10 dagen rust. Costa riskeert dus om de drie volgende wedstrijden in La Liga te missen: zondag op Levante, donderdag tegen Real Sociedad en 22 april tegen Betis. Op

26 april gaat Atletico op bezoek bij Arsenal in de halve finales van de Europa League. De aanwezigheid van de spits zal afhangen van zijn recuperatietijd.

Costa raakte in de 52e minuut in volle sprint geblesseerd tegen Sporting. Hij vroeg zijn vervanging aan en werd gewisseld voor Fernando Torres.

Thomas Meunier opnieuw vader

Heuglijk nieuws bij de familie Meunier. De rechtsachter van Paris Saint-Germain is opnieuw vader. Op Instagram pronkt de Rode Duivel samen met zijn vriendin Deborah Panzokou met de pasgeboren spruit. Het koppel heeft al een tweejarig zoontje Landrys. "Welkom aan het kleine wondertje", klonk het.

ᴄ'éᴛᴀɪᴛ ғéʀɪé ʟᴇ ʟᴜɴᴅɪ ᴅᴇ ᴘâǫᴜᴇs. ʜᴇᴜʀᴇᴜsᴇᴍᴇɴᴛ ǫᴜᴇ ᴄ’ᴇsᴛ ᴜɴ ʜᴏᴍᴍᴇ ᴘᴏʟʏᴠᴀʟᴇɴᴛ ... ʙɪᴇɴᴠᴇɴᴜᴇ à ʟᴀ sᴇᴄᴏɴᴅᴇ ᴍᴇʀᴠᴇɪʟʟᴇ 💙 #TÔTOUTARD #millsfamily Een foto die is geplaatst door null (@d.borah) op 13 apr 2018 om 17:25 CEST

Zuid-Amerikaanse voetbalbond steunt Noord-Amerikaanse kandidatuur

De tien landen van de Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie (Conmebol) hebben officieel hun steun toegezegd aan de gezamenlijke kandidatuur van de Verenigde Staten, Mexico en Canada voor de organisatie van het WK 2026.

De raad van de Conmebol "heeft de unanieme beslissing genomen om de gezamenlijke kandidatuur van de Verenigde Staten, Mexico en Canada te ondersteunen opdat de Wereldbeker van 2026 in deze landen zou kunnen plaatsvinden", aldus een communiqué van de Conmebol.

"De Amerikaanse landen hebben vele historische raakvlakken en één overtuiging: het Zuid-Amerikaanse voetbal kan en moet bijdragen aan de ontwikkeling van het voetbal op het Amerikaanse continent, waarbij de koning van de sporten erkend moet worden als een sterke integratiekracht", verklaarde Conmebol-voorzitter Alejandro Dominguez.

De Noord-Amerikaanse kandidatuur moet wedijveren met Marokko voor de organisatie van het Wereldkampioenschap 2026. De 211 landen die aangesloten zijn bij de FIFA zullen in juni in Moskou kiezen tussen beide projecten. Het WK vond in 1970 en 1986 al plaats in Mexico, en in 1994 in de Verenigde Staten.

City zonder Agüero in uitwedstrijd bij Tottenham

Sergio Agüero mist zaterdag de uitwedstrijd van Manchester City bij Tottenham. Agüero was nog maar pas hersteld van een knieblessure, die hem in maart langs de kant hield. Hij maakte zijn rentree met een invalbeurt in de thuiswedstrijd tegen stadsrivaal Manchester United (2-3), waarin City de titel misliep. Dinsdag viel hij ook in tijdens de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Liverpool (1-2).

"Hij kan sinds de wedstrijd van dinsdag nauwelijks lopen", aldus City-coach Pep Guardiola een dag voor de wedstrijd. "Hopelijk is hij snel fit voor de resterende wedstrijden van het seizoen en het WK."

City moet het tegen Tottenham niet alleen zonder Agüero stellen. Fernandinho is geschorst en ook John Stones en Benjamin Mendy zijn nog geblesseerd. Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne staan normaal gezien aan de aftrap.

Chadli en Kabasele dicht bij comeback

Er is licht aan het eind van de tunnel voor Nacer Chadli. De Rode Duivel van West Bromwich is sinds eind december buiten strijd met een dijbeenblessure, maar intussen traint hij al opnieuw. De club is optimistisch dat Chadli tot de selectie zal behoren voor de trip naar Old Trafford, waar West Brom het zondag opneemt tegen Manchester United. Maandagavond speelde hij al een uur mee met de U23 tegen Brighton.

Ook Christian Kabasele staat volgens Watford dicht bij zijn comeback. De verdediger, al ruim twee maanden out met een hamstringblessure, doet al even mee aan alle groepstrainingen en maakt mogelijk zaterdag zijn rentree op bezoek bij Huddersfield Town.

Premier League-teams stemmen tegen invoering videoref

In de Premier League zal volgend seizoen nog geen gebruik gemaakt worden van de Video Assistant Referee (VAR). Dat maakte de Premier League vrijdag zelf bekend in een persbericht. Het systeem, dat dit seizoen getest werd in de Engelse bekercompetities, veroorzaakte regelmatig controverse in Engeland.

"De clubs hebben laten weten akkoord te gaan met het blijven testen van de VAR doorheen het seizoen 2018-2019", liet de eerste Engelse profliga in omfloerste beweringen weten dat de VAR komend seizoen nog niet ingevoerd zal worden. "De beslissing kwam er na uitgebreide discussies over de vooruitgang van de VAR-tests doorheen het huidige seizoen. Verder werd ook gekeken naar de resultaten in competities, die het systeem al wel invoerden. Het testen zal doorgaan tot het einde van het seizoen 2018-2019, in zowel de FA Cup als de League Cup. Verdere verbetering is nodig inzake communicatie in het stadion en voor de kijkers thuis."

De videoref werd vorige zomer geïntroduceerd in de Jupiler Pro League. In Play-Off I is er bij elke wedstrijd een VAR aanwezig. Ook op het WK voetbal komende zomer in Rusland zal de videoref aanwezig zijn.

Witsel en Tianjin Quanjian blijven op puntendeling steken tegen Jiangsu Suning

Tianjin Quanjian heeft op de zesde speeldag van de Chinese Super League niet kunnen winnen tegen Jiangsu Suning. Het team van Rode Duivel Axel Witsel bleef steken op een 1-1 gelijkspel.

De thuisploeg, met Witsel de hele partij tussen de lijnen, kwam vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Wang Yongpo (5.). Dat leek lange tijd te volstaan voor de volle buit, maar Richmond Boakye - de voorbije winter meermaals genoemd als Anderlecht-doelwit - maakte zes minuten voor tijd gelijk voor de bezoekers. In de stand blijft Tianjin Quanjian achtste, met zeven punten. Jiangsu Suning is vijfde, met tien punten.

Zaterdag trekt Yannick Carrasco met rode lantaarn Dalian Yifang naar Shandong Luneng. Carrasco en co wachten na vijf speeldagen (drie nederlagen en twee draws) nog steeds op hun eerste overwinning.

Neymar zal over een "kleine maand" opnieuw fit zijn

PSG-vedette Neymar heeft op het Braziliaanse tv-station Globo TV laten weten nog "een kleine maand out te zijn". Neymar werd zes weken geleden geopereerd aan zijn rechtervoet.

"Ik heb nog een klein maandje nodig, maar de blessure herstelt goed", legde Neymar uit in een kort fragment op Globo TV. Ook PSG-coach Unai Emery verklaarde eerder al dat de terugkeer van de Braziliaanse superster minder lang dan verwacht op zich zal laten wachten.

Neymar liep eind februari tijdens de competitiewedstrijd tegen Marseille (3-0) een verstuiking van de rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op. Hij ging hiervoor nadien onder het mes in het Mater Dei-ziekenhuis in Belo Horizonte in zijn thuisland. De onbeschikbaarheid van Neymar werd in eerste instantie geschat op 2,5 à 3 maanden, maar de aanvaller zal waarschijnlijk eerder terug wedstrijdfit zijn.

Bayern in gesprek met Robben over nieuw contract

Bayern München is in gesprek met Arjen Robben over de verlenging van zijn contract. De huidige verbintenis van de 34-jarige Nederlandse winger loopt immers deze zomer af.

Ook met de 35-jarige Franck Ribéry, die in hetzelfde schuitje als Robben zit, wordt gesproken over verlenging van het contract. ,,We hebben met Arjen en Franck enkele gesprekken gevoerd'', zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic.

"We hebben het gisteren gehad over een aanbod tot de zomer van 2019 gesproken", aldus Salihamidzic. "En daarover zullen we in de komende dagen uitsluitsel geven."

Niko Kovac nieuwe coach Bayern München

Bayern München heeft officieel bevestigd dat Niko Kovac volgend seizoen de nieuwe coach van de 'Rekordmeister' wordt. Kovac komt over van Eintracht Frankfurt en tekende in de Allianz Arena een contract voor drie seizoenen. De Kroaat, die als speler tussen 2001 en 2003 het shirt van Bayern droeg, volgt Jupp Heynckes op, die de Beierse club vorig weekend een zesde landstitel op rij bezorgde. Heynckes was in oktober vorig jaar uit pensioen teruggekeerd om de Italiaan Carlo Ancelotti te vervangen.

De 46-jarige Kovac is sinds maart 2016 trainer van Frankfurt. Na het team naar een veilige elfde plaats te hebben geleid, ontpopt Frankfurt zich deze jaargang tot de revelatie van de Bundesliga. Momenteel staat het vijfde met 46 punten, zes punten minder dan nummer twee Schalke 04. Tussen 2013 en 2015 was Kovac ook al bondscoach van zijn land.

Paolo Guerrero is nog niet zeker van WK na beroep van WADA

Het wereldantidopingagentschap WADA legt zich niet neer bij de halvering van de schorsing van de Peruviaanse aanvaller Paolo Guerrero. De beroepscommissie van wereldvoetbalbond FIFA bracht de straf voor de 33-jarige aanvoerder van Peru in december terug tot zes maanden. Hij stond sinds begin november buitenspel nadat bij hem sporen van cocaïne waren aangetroffen.

Door de vermindering van de schorsing zou Guerrero toch kunnen meedoen aan het WK komende zomer in Rusland. Het WADA heeft bij het internationaal sporttribunaal TAS echter gevraagd om een heropening van de zaak. Het antidopingbureau eist een schorsing voor Guerrero van een tot twee jaar.

Op zijn beurt heeft de oud-speler van onder meer Bayern München ook een zaak bij het TAS aangespannen. Hij wil dat het sporttribunaal de schorsing van de FIFA volledig intrekt. Volgens Guerrero heeft hij door medicijnen mogelijk positief gereageerd op een dopingtest op 5 oktober. Op 3 mei houdt het TAS een hoorzitting over deze zaak. Peru heeft zich voor het eerst in 36 jaar gekwalificeerd voor het WK.

Blessures van Lucas Hernandez en Diego Costa zijn domper op kwalificatie Atlético Madrid

Atlético Madrid plaatste zich gisterenavond, ondanks een 1-0-nederlaag in de terugwedstrijd bij Sporting Lissabon, voor de halve finales van de Europa League. De Madrilenen, die het heenduel in het eigen Wanda Metropolitano Stadion met 2-0 wonnen, zagen wel verdediger Lucas Hernandez en aanvaller Diego Costa geblesseerd uitvallen.

Lucas Hernandez moest tijdens de rust binnenblijven na een rake elleboogstoot van de Macedonische rechtsachter van Sporting, Stefan Ristovski, vol in zijn gelaat. De Fransman werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar bleek hij geen breuken te hebben.

Wat Diego Costa betreft, gaat het om een spierblessure. De Spaans-Braziliaanse aanvaller hinkte even voorbij het uur van het terrein. Atlético Madrid communiceerde dat hij een blessure aan de achterkant van de linkerdij opliep. Hij zal in Madrid verder onderzocht worden.

Barcelona krijgt stedelijke goedkeuring voor nieuw Camp Nou

Schitterende foto's op de Instagram-pagina van FC Barcelona. De Catalaanse club maakte er bekend volop te werken aan een vernieuwd stadion. De plannen kunnen intussen ook rekenen op een gemeentelijke goedkeuring. Naar verluidt zou het vernieuwde stadion tegen 2022 ruim 105.000 zitplaatsen moeten tellen.



Bolt: "Heel serieus over mijn plan om te voetballen"

Op de Commonwealth Games heeft Usain Bolt (31) bevestigd dat hij niet met de ambitie schermt om uit zijn atletiekpensioen te komen. "Ik ben heel serieus over mijn plan om te voetballen", vertelde Bolt. "Er zit momenteel niets in de pijplijn. Op dit moment train ik om naar een niveau toe te groeien waarover ik tevreden kan zijn. Ik heb nog geen deal met United, wie weet in de toekomst." Vorige maand trainde hij in opdracht van sponsor Puma mee bij Borussia Dortmund. Op 10 juni treedt hij op Old Trafford aan in een benefietwedstrijd. (SJH)