FT buitenland. Witsel wil nog niet over titel praten met Dortmund: “Seizoen duurt nog lang” - Vermaelen in selectie voor bekerduel Barça - Hasenhüttl nieuwe coach Southampton De voetbalredactie

05 december 2018

13u15 0

Hasenhüttl volgt Hughes op als coach Southampton

Southampton heeft met Ralph Hasenhüttl een opvolger gevonden voor de eerder deze week ontslagen Mark Hughes. De 51-jarige Oostenrijker had geen club sinds hij afgelopen zomer vertrok bij RB Leipzig, waar hij twee jaar trainer was. Daarvoor was hij lange tijd actief bij Ingolstadt, dat hij naar de Bundesliga loodste. Hasenhüttl tekent een contract tot medio 2021 bij Southampton. Als speler verdedigde hij in de tweede helft van de jaren ‘90 de kleuren van KV Mechelen en Lierse.

De ‘Saints’ wonnen in de Premier League slechts één keer en staan met negen punten op de achttiende plaats, met alleen Burnley (ook negen punten) en Fulham (acht) onder zich. Vanavond speelt Southampton uit bij Tottenham. Hasenhüttl begint donderdag bij de club. Assistent-trainer Kelvin Davis zit tegen de Spurs als eindverantwoordelijke op de bank.

Shakhtar ontvangt Lyon in Kiev

De wedstrijd tussen Shakhtar Donetsk en Olympique Lyon, volgende week woensdag op de zesde speeldag van de Champions League, zal in Kiev plaatsvinden. Dat heeft de UEFA laten weten. Shakhtar bevestigde nadien het nieuws op zijn website. De Oekraïense club speelde zijn twee voorgaande thuisduels in poule F, tegen Hoffenheim (2-2) en Manchester City (0-3), in Charkov. Voor de derde en laatste partij wordt uitgeweken naar het stadion NSK Olimpiejsky in Kiev. De match stond ook in Charkov op de planning, maar het is als gevolg van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne te onrustig in het gebied. City is met tien punten al zeker van een plek in de knock-outfase van de Champions League. Lyon (7 ptn) is tweede, voor Shakhtar (5 ptn). Zij bikkelen in een rechtstreeks duel om het tweede ticket. Hoffenheim sluit de rij met drie punten.

Axel Witsel: “Zullen er alles aan doen om een einde te maken aan reeks van Bayern”

De loopbaan van Axel Witsel kreeg deze zomer een onverwachte wending. De 29-jarige Rode Duivel leek zichzelf te gaan ingraven in China, maar versierde na een sterk WK een transfer naar de Duitse topclub Borussia Dortmund. Met de Borussen, momenteel leider, kampt Witsel om de Bundesliga-titel. “Maar het seizoen duurt nog zo lang, we bekijken het wedstrijd per wedstrijd”, houdt de middenvelder vandaag in Sport Bild de druk weg.

Dortmund telt na dertien speeldagen 33 punten. Eerste achtervolger Borussia Mönchengladbach volgt al op zeven punten. Topfavoriet Bayern München, de voorbije zes jaar kampioen, moet er al negen prijsgeven op de geel-zwarte leider. “We zullen er alles aan doen om een einde te maken aan de reeks van Bayern”, vertelt Witsel. “Daar mag iedereen zeker van zijn. Maar het brengt ons niets vooruit om nu al over de titel te praten. Het seizoen duurt nog te lang.”

Witsel verteerde de overgang van de Chinese competitie naar de hoog aangeschreven Bundesliga probleemloos. De Luikenaar groeide meteen uit tot vaste waarde in het elftal. “Ik voelde dat Dortmund de juiste keuze was”, legt Witsel zijn overgang uit. “Ik wist onmiddellijk dat ik de kwaliteiten had om hier te slagen en het team te helpen. Het was een uitdaging die ik absoluut wilde aangaan.”

Dortmund-coach Lucien Favre verklaarde afgelopen zomer, weliswaar met een knipoog, te dromen van Eden Hazard in het Borussia-shirt. Witsel, die zijn landgenoot door en door kent, denkt dat zo’n transfer niet meteen aan de orde is. “Ten eerste is hij wat te duur voor ons, en ten tweede heeft hij heel andere plannen. Maar moest hij ooit in de Bundesliga willen voetballen, heb ik genoeg argumenten om hem naar Dortmund te halen. Ik denk dan aan de sfeer in het stadion, de passie van onze fans en de kwaliteit van het team.”

Vermaelen in Barça-selectie voor bekerreturn

Thomas Vermaelen is weer wedstrijdfit. De 33-jarige Rode Duivel, die sinds oktober in de lappenmand lag met een hamstringblessure, heeft van Barcelona-trainer Ernesto Valverde een plaats gekregen in de selectie voor de terugwedstrijd van de 1/16de finales in de Copa del Rey, vanavond tegen Cultural Leonesa. Vermaelen liep de blessure medio oktober op, in de thuiswedstrijd van de Nations League tegen Zwitserland (2-1). Sindsdien stond hij aan de kant. Met de Rode Duivels miste hij zo de ontknoping van de poulefase van de Nations League, waar de Belgen na de 5-2-afstraffing in Zwitserland naast een plek in de Final Four grepen. Barça won de heenmatch bij derdeklasser Leonesa met 0-1.

Carrasco betaalt dure rekening voor gevecht op training

Slik. 175.000 euro: dat is volgens Chinese media het bedrag dat Yannick Carrasco op de rekening van Dalian Yifang-ploegmaat Jin Pengxiang gestort heeft. Het nieuws werd ons niet bevestigd, maar als het effectief klopt, betaalt Carrasco (die weliswaar 10 miljoen euro netto per jaar verdient) een dure rekening voor het gevecht op training waarbij hij de neus van Pengxiang brak. Niet het minst omdat hij door het incident ook al de interlands tegen IJsland en Zwitserland gemist had. Eerder weigerde Pengxiang een door Carrasco aangeboden tegemoetkoming van 10.000 euro. Het voorval betekent echter niet dat Carrasco uitgekeken is op China. Lokale kranten berichten dat de Belg de clubleiding heeft laten weten dat hij zin heeft in een extra seizoen bij Dalian. (VDVJ/PJC)

Letland op zoek naar andere bondscoach

Mixu Paatelainen stopt als bondscoach van Letland. Dat maakte de voetbalbond van het nummer 132 op de FIFA-ranking bekend. De beslissing viel na onderling overleg tussen beide partijen. De 51-jarige Fin stond sinds afgelopen mei aan het hoofd van Letland. In zes duels in de D-divisie van de UEFA Nations League kwam hij niet verder dan vier gelijke spelen, goed voor de derde plaats in een poule met Georgië, Kazachstan en Andorra. Paatelainen was eerder in zijn loopbaan al vier jaar bondscoach van Finland. De Letse bond heeft nog geen opvolger klaar. De nieuwe bondscoach zal meteen aan de bak moeten in de kwalificaties voor het EK 2020, die in maart volgend jaar starten. Letland komt uit in een poule met Polen, Oostenrijk, Israël, Slovenië en Macedonië.