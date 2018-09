FT Buitenland. Witsel scoort goal van de maand in Bundesliga - PSG sluit exclusieve kledingdeal Redactie

13 september 2018

21u21

Bron: Belga 1

PSG sluit exclusieve deal met sportmerk Jordan

PSG heeft een exclusieve driejarige samenwerking afgesloten met het Amerikaans sportmerk Jordan, het dochterbedrijf van Nike opgericht door basketlegende Michael Jordan. PSG en Jordan hopen hun internationale visibiliteit te verhogen via de deal. De Franse topclub wordt de eerste voetbalploeg die met het logo van Jordan op de truitjes speelt. "Deze stap kadert in het project om van PSG één van de grootste sportmerken ter wereld te maken", aldus clubvoorzitter Nasser Al-Khelaïfi op een persconferentie in het Parc des Princes. "Dit partnership zal onze wereldwijde visibiliteit doen toenemen, waardoor we een nieuw publiek kunnen bereiken."

PSG speelt al meer dan 30 jaar in truitjes van Nike, het moederbedrijf van Jordan. Het befaamde basketballogo 'Jumpman' zal in alle Europese wedstrijden van PSG op de borst van Thomas Meunier en co pronken. PSG en Jordan zullen op het einde van het seizoen ook een gemeenschappelijk kledinglijn van meer dan 90 stukken lanceren.

Witsel scoort goal van de maand in Bundesliga

Axel Witsel heeft zijn start bij Borussia Dortmund niet gemist. De 29-jarige Rode Duivel eiste meteen zijn plaats in het team op en trof al tweemaal raak. Eén van die goals, tegen RB Leipzig op de eerste speeldag, is verkozen tot Bundesliga-goal van de maand augustus. Witsel nam bij de 4-1-zege van Dortmund het derde doelpunt voor zijn rekening. De middenvelder, die na een sterk WK overkwam van het Chinese Tianjin Quanjian, scoorde na een hoekschop van dichtbij met een omhaal. Voordien had hij ook al in de Duitse beker de weg naar doel gevonden.

Cheryshev vrijgesproken van dopingverdenkingen

Het Spaanse antidopingagentschap (AEPSAD) heeft zijn onderzoek naar de Russische WK-held Denis Cheryshev zonder gevolgen afgesloten. De middenvelder van Valencia werd vrijgesproken van de verdenkingen, zo bevestigde een woordvoerder. Cheryshev kwam in opspraak door toedoen van zijn eigen vader, ex-international Dmitri Cheryshev. Die vertelde in de Russische media dat zijn zoon bij zijn vorige club Villarreal groeihormonen toegediend kreeg om sneller te herstellen van een blessure. Zo'n vergrijp kan in de Spaanse competitie een schorsing tot vier jaar opleveren.

De 27-jarige middenvelder, die vier keer scoorde op het afgelopen WK in Rusland, ontkende de feiten met klem. Zijn naam werd nu ook gezuiverd door het AEPSAD. Zijn vader liet eerder deze week optekenen dat zijn woorden door journalisten waren verdraaid.

FIFA wil ingrijpen op transfermarkt

De Wereldvoetbalbond FIFA plant maatregelen om in te grijpen op de transfermarkt. Zo wil de Wereldvoetbalbond een limiet zetten op het aantal spelers dat een club kan huren, zo vernam het Franse nieuwsagentschap AFP uit goede bron. Daarnaast zou er een compensatiecommissie opgericht worden om de opleidingsvergoedingen en de makelaarscommissies te herverdelen.

De FIFA zou het aantal huurspelers elk seizoen per club willen beperken "tot zes à acht spelers". Met die maatregel wil de FIFA het sportieve evenwicht tussen de clubs garanderen. Momenteel is er een niet-aflatende instroom van spelers bij vooral Engelse en Italiaanse topclubs, niet als gerichte versterking maar om hen vervolgens meteen weer uit te lenen.

Een ander voorstel is de oprichting van een compensatiecommissie, die door een bank beheerd zal worden, om de opleidingsvergoedingen aan de rechthebbende clubs uit te betalen. Die compensatiecommissie zal ook instaan voor de betaling van de makelaarscommissies. Daarnaast zou de FIFA overwegen om opnieuw een examen in te voeren om een makelaarslicentie te verkrijgen. Die makelaarslicentie bestaat sinds 2015 niet meer, waardoor er een wildgroei is ontstaan. Bij gebrek aan een examen is het voldoende om een bescheiden aansluitingskost te betalen.

Om deze voorstellen te bestuderen, heeft de FIFA een commissie opgericht, onder voorzitterschap van de Canadees Victor Montagliani. Zij komen op 24 september in de Britse hoofdstad Londen samen. Als een voorstel wordt aangenomen, bespreekt de FIFA-raad het vervolgens op 25 en 26 oktober in de Rwandese hoofdstad Kigali.

Tottenham mist Hugo Lloris en Dele Alli tegen Liverpool

Tottenham kan zaterdag in de competitietopper tegen Liverpool geen beroep doen op doelman Hugo Lloris en middenvelder Dele Alli. Ze zijn allebei out met blessures, zo bevestigen de Spurs vandaag.

Lloris sukkelt nog steeds met een dijbeenblessure die de Franse wereldkampioen eind augustus opliep tegen Manchester United. De doelman, die deze week zijn rijbewijs voor twintig maanden kwijtspeelde na een dronken rit, is volgens Tottenham "nog meerdere weken onbeschikbaar". De Nederlander Michel Vorm vervangt hem.

Dele Alli blesseerde zich onlangs in het Nations Leagueduel tegen Spanje aan de hamstring. Ook de Engelse international raakt niet op tijd hersteld voor de clash van zaterdagnamiddag. Rode Duivels Alderweireld, Dembélé en Vertonghen ontvangen dan in het Wembleystadion Liverpool.

Na vier speeldagen heeft Liverpool net als Chelsea en Watford nog het maximum van 12 punten. Tottenham staat vijfde met 9 punten.

Supporters sturen massaal dozen cornflakes naar Duitse voetbalbond

In het gebouw van de Duitse voetbalbond in Frankfurt stapelen de dozen cornflakes zich op. Supporters van derdeklasser Kaiserslautern zetten een ludieke actie op touw.

Alles begon met een opmerkelijke uitspraak van Jan Löhmannsröben, speler van Kaiserslautern, na afloop van het 1-1 gelijkspel in Zwickau. Hij voelde zich onrechtvaardig behandeld door de scheidsrechter. Die had in de slotseconden de bal op de stip gelegd na handspel van Löhmannsröben. Volgens de speler beschermde hij evenwel zijn gezicht nadat hij een elleboogstoot had gekregen. Door de penalty zag Kaiserslautern in de extra tijd alsnog de zege uit handen glippen.

Na afloop was Löhmannsröben boos en haalde hij voor de camera uit naar de scheidsrechter. "Als dat een referee is, dan weet ik het niet meer. Hij zou beter cornflakes gaan tellen", klonk het. Löhmannsröben bood later zijn verontschuldigingen aan voor het interview, dat meteen een hit werd op sociale media. Toen de Duitse voetbalbond besliste een onderzoek te openen, lanceerde een supporter van Kaiserslautern de oproep om massaal dozen cornflakes naar de federatie te sturen met de hashtag "genietvanhettellen".

De Duitse voetbalbond nam de actie sportief op en liet inmiddels weten dat er al ruim duizend dozen cornflakes zijn toegekomen. "We zijn de cornflakes aan het tellen", luidde het met een knipoog in een reactie. De dozen zullen allemaal gedoneerd worden aan een organisatie die minderbedeelden ondersteunt.

Love the genuine emotion in this interview from Kaiserslautern's Jan Löhmannsröben. In German but you can get quite a bit from the tone.



"I hope the ref doesn't sleep for a week."

"If that's a ref, I don't know man, he should go count cornflakes."pic.twitter.com/yCVYHhLEl1 Jonathan Harding(@ JonBloggs66) link

Chievo krijgt drie strafpunten

Chievo Verona bungelt al onderaan in de Serie A en komt nu qua punten ook nog eens in de min te staan. De Italiaanse club heeft drie punten aftrek en een boete van 200.000 euro gekregen voor gerommel met de boekhouding. Chievo pakte slechts één punt uit de eerste drie competitieduels en komt nu op min twee te staan.

De club uit Verona zit sinds 2008 in de Serie A, waarin het afgelopen seizoen op de dertiende plaats eindigde. Voorzitter Luca Campedelli en de overige bestuursleden hebben de laatste jaren via illegale transacties de financiële positie van hun club gunstiger doen lijken, om op die manier de licentie voor de Serie A te behouden. Volgens de aanklager had Chievo onder meer spelers verkocht aan Cesena waarbij met de transfersommen werd gerommeld. De winst zou op papier groter zijn dan in werkelijkheid om een florissanter beeld te krijgen.

Italiaanse media noemden een aftrek van vijftien punten als mogelijke straf, maar het bleef beperkt tot drie punten. Campedelli werd voor drie maanden geschorst.

Bij Chievo speelt middenvelder Sofian Kiyine, een in Verviers geboren 20-jarige Marokkaan. Hij mocht dit seizoen al drie keer invallen. Samuel Bastien verhuisde deze zomer naar Standard.

PSG moet Kurzawa lang missen na rugoperatie

Layvin Kurzawa heeft gisteren een rugoperatie ondergaan. De 26-jarige linkervleugelverdediger van PSG komt dit jaar vermoedelijk niet meer in actie. Op de teamwebsite laat PSG weten dat de ingreep aan de tussenwervelschijf goed is verlopen. De kampioen uit de Ligue 1 zegt er niet bij wanneer de Fransman weer op het veld wordt verwacht, maar volgens mediaberichten zal dat pas in 2019 zijn.

Kurzawa speelde vorig seizoen 28 wedstrijden voor de Parijzenaars. In het Champions Leagueduel thuis tegen Anderlecht eind oktober 2017 scoorde hij in de tweede helft een loepzuivere hattrick. PSG won de partij met 5-0.