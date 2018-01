FT buitenland: Witsel naar groepsfase Aziatische Champions League - Clubs spendeerden in 2017 meer dan vijf miljard euro De voetbalredactie

30 januari 2018

11u53

Bron: Belga 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Argentijns bondscoach Sampaoli verwacht Messi in bloedvorm

Jorge Sampaoli, de bondscoach van Argentinië, verwacht zijn sterspeler Lionel Messi in absolute topvorm op het WK voetbal in Rusland komende zomer. Het is de bedoeling dat Messi minder vermoeid aan het toernooi begint dan in 2014, toen Argentinië verliezend finalist was.

"We hebben het gehad over zijn huidige toestand, en over het feit dat hij niet zo uitgeput op de wereldbeker mag arriveren als vier jaar geleden", zei Sampaoli vandaag op een persconferentie over Messi. Het plan is dat de aanvaller van Barcelona "maximaal profiteert van rustperiodes om fysiek en mentaal nog in topvorm te zijn".

Op het laatste WK in Brazilië scoorde Messi vier keer, maar haalde hij nooit zijn allerbeste niveau. In de finale was Duitsland te sterk. Het is al van 1986 geleden dat Argentinië nog eens wereldkampioen werd. In Rusland zijn Messi en co. ingedeeld in groep D met IJsland, Kroatië en Nigeria.

Benfica-voorzitter beschuldigd van corruptie

De voorzitter van Benfica Lissabon, Luis Filipe Vieira, is in staat van beschuldiging gesteld wegens corrupte praktijken. Dit gebeurde in het kader van een maandag uitgevoerde actie van de anticorruptiecel van de Portugese gerechtelijke politie. De 68-jarige zakenman staat sinds 2003 aan het roer van Benfica.

De anticorruptiecel voerde een dertigtal huiszoekingen uit in het kader van een corruptieonderzoek. Daarbij werden vier mannen en een vrouw gearresteerd. Verder zijn "meerdere personen" in staat van beschuldiging gesteld.

Benfica bevestigde speurders over de vloer gekregen te hebben. Maar de Portugese topclub beklemtoont niet het doelwit te zijn in het lopende onderzoek.

Voetbalclubs spendeerden in 2017 meer dan vijf miljard euro

Voetbalclubs hebben wereldwijd in 2017 een bedrag van om en bij de 6,37 miljard dollar (5,1 miljard euro) uitgegeven aan internationale transfers. Het cijfer is het laatste jaar met liefst 30 procent gestegen door de forse stijging in de transferbedragen. Dat maakt FIFA-TMS, het platform dat internationale transfers registreert, bekend in een rapport.

Het cijfer overtreft de verwachtingen van FIFA-TMS. In 2016 bedroeg het totale transfercijfer immers nog 'maar' 4,8 miljard dollar (3,9 miljard euro). Voor dit jaar werd een cijfer om en bij de 5 miljard dollar (4 miljard euro) verwacht. De reden voor de sterke stijging ligt in de voorbije zomermercato. Transfers als die van Neymar, voor 222 miljoen euro van FC Barcelona naar PSG, hebben het bedrag sterk doen oplopen. FIFA-TMS omschrijft de stijging als een "multiplicatoreffect". "Clubs ontvangen grotere transfersommen voor bepaalde spelers en herinvesteren die sommen opnieuw in nieuwe spelers. Zo krijgen weer andere clubs grote sommen geld en ook zij herinvesteren die meteen", klinkt het.

Weinig verbazingwekkend blijven de Engelse clubs de grootste uitgevers, met 1,64 miljard dollar (1,32 miljoen euro). De transfers van PSG hebben ervoor gezorgd dat Frankrijk dit jaar op de tweede plaats terechtkomt, met 860 miljoen dollar (693 miljoen euro). Verderop volgen Spanje met 730 miljoen dollar (588 miljoen euro), Duitsland met 722 miljoen dollar (581 miljoen euro) en Italië met 654 miljoen dollar (527 miljoen euro).

Brazilianen blijven de meest begeerde spelers, met 1.755 overgangen op een totaal van 15.624 internationale transfers. Globaal bekeken zijn alle Zuid-Amerikaanse spelers populair. Brazilianen, Argentijnen en Colombianen verdedigen tesamen een vijfde van alle getransfereerde spelers.

Kroatië ontvangt Engeland met gesloten deuren in Nations Cup

Het duel tussen Kroatië en Engeland van 12 oktober in de UEFA Nations League zal doorgaan zonder supporters. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) vandaag bekendgemaakt.

De wedstrijd achter gesloten deuren is het gevolg van een door de UEFA uitgesproken sanctie nadat er in juni 2015 een hakenkruis was aangebracht op het veld in Split voor de EK-kwalificatiematch tegen Italië. De UEFA bedacht Kroatië vervolgens met twee thuiswedstrijden zonder toeschouwers. In oktober 2015 speelden de Kroaten al in een leeg stadion tegen Bulgarije. Sindsdien werkten ze geen UEFA-thuiswedstrijd meer af. Het duel in Split tegen Italië werd trouwens al achter gesloten deuren gespeeld als straf voor racistische spreekkoren van Kroatische fans in een eerdere interland.

In de A-divisie van de UEFA Nations League, een gloednieuwe landencompetitie, neemt Engeland het in groep 4 verder op tegen Spanje. De Rode Duivels ontmoeten Zwitserland en IJsland in groep 2.

Olympique Marseille slachtoffer van inbraak

Olympique Marseille is vannacht het slachtoffer geworden van een inbraak. Dat meldde de club in een persbericht. Er werd op het oefencomplex voor 5.000 euro aan trainingsmateriaal gestolen. Marseille, momenteel op een gedeelde tweede stek in de Franse Ligue 1, heeft een klacht ingediend en de Franse politie is inmiddels een onderzoek gestart.

@OM_Officiel werd vannacht het slachtoffer van een inbraak. Er werd op het oefencomplex voor 5.000 euro aan trainingsmateriaal gestolen. Dat bevestigt de club in een communiqué. Mathieu Goedefroy(@ MGoedefroy) link

Thibaut Courtois weer fit

Thibaut Courtois is weer klaar voor de dienst bij Chelsea. Dat heeft zijn coach Antonio Conté bevestigd. De doelman blesseerde zich tien dagen geleden aan de enkel tijdens de laatste training voor het competitieduel op Brighton & Hove Albion. De Rode Duivel miste daardoor enkele wedstrijden van de Blues maar hij traint opnieuw en is selecteerbaar voor de competitiepartij tegen Bournemouth.

Of Michy Batshuayi er woensdagavond bijloopt op Stamford Brdige, is nog onduidelijk. De aanvaller leek op weg naar de uitgang maar scoorde zondag wel twee keer in de FA Cup tegen Newcastle. "De jongens hebben vandaag gedreven getraind, maar het is niet simpel de match voor te bereiden door de situatie waarin Batshuayi zich bevindt", verwees Conté naar het mogelijke vertrek van 'Batsman' uit Londen. De coach van de Blues voegde eraan toe dat hij wedstrijden op de laatste dag van de transferperiode geen goed idee vindt. "Vele coaches delen mijn mening", benadrukte hij.

Alvaro Morata, David Luiz en Willian zijn er niet bij tegen Bournemouth. Alle andere spelers, onder wie Eden Hazard, zijn fit. Chelsea volgt na 24 speeldagen als derde op 15 punten van leider Manchester City. Bournemouth staat twaalfde.

Juventus moet het een maand zonder buitenspeler Juan Cuadrado doen

Juventus zal de komende maand geen beroep kunnen doen op flankaanvaller Juan Cuadrado. De Colombiaan kampte met pubalgie en werd maandag geopereerd, zo maakte de Oude Dame bekend.

Volgens Juventus leed de 29-jarige Cuadrado al geruime tijd aan "symptomatische pubalgie". Er werd dan ook besloten hem te opereren, hetgeen gebeurde in München. Zijn afwezigheid wordt geschat op zo'n 30 dagen.

De Colombiaan, die in Turijn nog een contract heeft tot medio 2020, mist zo de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League van de Italiaans kampioen thuis tegen Tottenham (13 februari). Cuadrado speelde dit seizoen twintig officiële duels voor Juventus en kwam daarin tot 4 goals en 5 assists.

De 62-voudig Colombiaans international is aan zijn derde seizoen bezig bij Juventus. De eerste twee seizoenen was dat op huurbasis van Chelsea. Vorige zomer maakte hij definitief de overstap.

Witsel naar groepsfase Aziatische Champions League

Het Chinese Tianjian Quanjian heeft zich in eigen huis geplaatst voor de groepsfase van de Aziatische Champions League. Het team van Rode Duivel Axel Witsel klopte in de laatste kwalificatieronde het Filipijnse Ceres met 2-0.

Witsel stond de hele partij tussen de lijnen bij de thuisploeg en zag de Franse spits Anthony Modeste (18. en 57.) beide doelpunten voor zijn rekening nemen. In de groepsfase van de Champions League, die eind februari start, botst Tianjin Quanjian op Jeonbuk Hyundai Motors uit Zuid-Korea, Kitchee uit Hongkong en de winnaar van het kwalificatieduel tussen het Japanse Kashiwa Reysol en het Thaise Muangthong United.

Bij tegenstander Ceres, de regerend Filippijns kampioen, stond met linksachter Jeffrey Christiaens een jeugdproduct van Club Brugge in de basis. Na een passage bij derdeklasser Torhout vertrok de intussen 26-jarige Christiaens naar de Filipijnen, waar hij na twee seizoenen bij Global (2012-2014), nu al vier jaar aan de slag is bij Ceres.

Tianjin Quanjian beëindigde de Chinese Super League vorig seizoen als derde en plaatste zich zo voor de laatste kwalificatieronde van de Aziatische Champions League. Het nieuwe competitieseizoen in China start in maart.