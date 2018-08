FT buitenland. Witsel maakt eerste minuten bij Dortmund - Cristiano meteen trefzeker - Lewandowski leidt sterk Bayern naar Supercup De voetbalredactie

12 augustus 2018

22u48

Bron: ANP en eigen berichtgeving 1 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Axel Witsel maakt eerste minuten voor Dortmund

Rode Duivel Axel Witsel heeft in Essen zijn eerste wedstrijd gespeeld voor zijn nieuwe broodheer Dortmund. De Duitsers wonnen met 1-0 van Lazio Roma. Witsel mocht in de 75e minuut opdraven. Aan de overkant kwam Silvio Proto als reservedoelman niet in actie. Jordan Lukaku zat niet in de Romeinse selectie.

Marco Reus scoorde in de 6e minuut het winnende doelpunt voor Dortmund. De afgeweken bal ging via Stefan Radu in doel.

Dortmund speelt op maandag 20 augustus zijn eerste officiële wedstrijd. Dan staat de bekerwedstrijd tegen Furth op het programma. Op zondag 26 augustus treden de Schwarzgelben in hun eerste competitiewedstrijd aan tegen Leipzig.

Lewandowski leidt sterk Bayern naar Supercup

Bayern München heeft voor de zevende keer in Duitsland de Supercup gewonnen. De landskampioen versloeg vandaag bekerwinnaar Eintracht Frankfurt met liefst 0-5. Bij de rust was de stand 0-2. Robert Lewandowski was de gevierde man bij de formatie uit Beieren. Hij tekende voor de eerste drie doelpunten. Invaller Kingsley Coman bracht de vierde treffer op zijn naam en Thiago zorgde in de 85e minuut voor de eindstand.

Voor trainer Niko Kovac was het een speciaal duel. Amper drie maanden geleden won hij als coach van Eintracht Frankfurt de Duitse beker door in de finale met 3-1 te winnen van Bayern München. Daarna trad hij in dienst van de Duitse kampioen. De Oostenrijker Adi Hütter maakte in de Supercup zijn officiële debuut als nieuwe trainer van Eintracht.

PSG, met Meunier 90 minuten op de bank, wint makkelijk van Caen

Paris Saint-Germain heeft vanavond op de eerste speeldag van Franse Ligue 1 drie punten gepakt tegen het Caen van Stef Peeters. De Parijzenaars wonnen met 3-0 dankzij doelpunten van Neymar, Rabiot en Weah.

Caen, met Stef Peeters in de basis, keek aan de rust tegen een 2-0 achterstand aan. De Parijse doelpuntenmakers van dienst waren Neymar (10.) en Adrien Rabiot (35.). In de tweede helft pikte de voor Neymar ingevallen Timothy Weah (89.) nog een doelpunt mee. Thomas Meunier bleef de hele wedstrijd op de bank zitten bij PSG. Stef Peeters maakte de 90 minuten vol bij Caen.

Verschueren met Breda kansloos in Alkmaar, Sels houdt nul tegen tien Bordelais

AZ Alkmaar is zondag in eigen huis met succes begonnen aan de Nederlandse Eredivisie. AZ won op de eerste speeldag met 5-0 van NAC Breda, waar onze landgenoot Arno Verschueren de 90 minuten volmaakte. In de Franse Ligue 1 wist Matz Sels met zijn nieuwe club Straatsburg de nul te houden op het veld van Bordeaux (0-2).

Nog voor de rust was het al 3-0 voor AZ. Doelpuntenmakers van dienst waren Jonas Svensson (26.), Pantelis Hatzidiakos (30.) en Myron Boadu (42.). Naar het einde van de wedstrijd toe zetten een afstandsschot van Teun Koopmeiners (79.) en een kopbaldoelpunt van Bjorn Johnsen (85.) de forfaitcijfers op het bord.

Het doelpuntensaldo van de wedstrijd maakt van AZ Alkmaar de leider van de Eredivisie en verwijst NAC Breda naar de laatste plek.

De wedstrijd tussen Bordeaux en Straatsburg werd getekend door een vroege rode kaart (13.) voor Pablo, die aan Ludovic Ajorque ging hangen toen die laatste door de defensie glipte. Toch had Straatsburg 68 minuten nodig om van de situatie te profiteren. Het was middenvelder Ibrahim Sissoko die een hoekschop tegen de netten devieerde en zo de drie punten veilig stelde. In de 79e minuut verdubbelde Joia Nuno Costa de score. Hij was het eindpunt van een prachtige combinatie van de bezoekers.

Cristiano opent rekening bij Juventus

De eerste ploeg van Juventus heeft vandaag in Villar Perosa het jaarlijkse oefenduel met de beloften met 5-0 gewonnen. Miljoenentransfer Cristiano Ronaldo maakte zich meteen populair bij zijn nieuwe fans door na acht minuten de score te openen.

Maar liefst 300 stewards moesten de traditionele oefenpot in het anders zo rustige dorpje Villar Perosa (4.000 inwoners) in goede banen leiden. Eén man lag aan de basis van die gekte: de voor 100 miljoen euro van Real Madrid overgekomen Cristiano Ronaldo. Voor de 5.000 afgereisde fans was het de eerste gelegenheid om de vedette in een Juve-shirt te zien spelen.

CR7 stelde het publiek niet teleur en opende de score al na zeven minuten spelen. Uit de talloze gezangen bleek dat de supporters hopen dat de 33-jarige Ronaldo hun club de Champions League schenkt. De laatste keer dat de club uit Turijn de beker met de grote oren in de lucht mocht steken dateert van 1996.

Cristiano Ronaldo maakt zaterdag op het veld van Chievo Verona zijn competitiedebuut.

Cristiano Ronaldo First Goal With Juventus Shirt!!🔥🔥 pic.twitter.com/ojglyZ80uw QUALITY(@ Quality_HReel) link

Feyenoord begint met valse noot

Feyenoord is ook in de eredivisie rampzalig begonnen. De Rotterdammers verloren niet alleen met 2-0 van het gepromoveerde De Graafschap, maar zagen ook twee spelers voortijdig met een rode kaart vertrekken. Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius (ex-Genk) dupeerden hun team door, met geel op zak, tegen een domme tweede gele kaart aan te lopen.

Feyenoord is de klap van de 4-0 dreun tegen Trencín van afgelopen donderdag in Slowakije nog niet te boven. Vanmiddag, tijdens de competitie-opener bij De Graafschap, ging de ploeg van Giovanni van Bronckhorst opnieuw onderuit. De Doetinchemmers wonnen met 2-0. Doelpuntmakers namens de uit de eerste divisie gepromoveerde club: Fabian Serrarens en Stef Nijland. Eerstgenoemde scoorde in de eerste helft uit de rebound na een inzet van Leeroy Owusu, die nog gekeerd werd door de Rotterdamse doelman Justin Bijlow. Nijland maakte in blessuretijd de tweede treffer.

Geen Courtois, Real neemt de maat van AC Milan

Real Madrid heeft de galamatch tegen AC Milan om de Trofeo Santiago Bernabéu gewonnen. De winnaar van de Champions League versloeg de Italiaanse club met 3-1 en kon zo aan het begin van het seizoen weer een beker ophalen, al ging het slechts om een oefenduel. Thibaut Courtois kwam niet in actie.

Karim Benzema opende al in tweede minuut met een kopbal de score. Gonzalo Higuain, de nieuwe spits van AC Milan, trok de stand vlak daarna weer gelijk. De Argentijnse oud-speler van Real Madrid krulde het leer bij zijn eerste schot op doel voor zijn nieuwe club heerlijk binnen, maar vierde zijn treffer ingetogen. Gareth Bale - eindelijk een glansrol voor hem dit seizoen? - zette de Madrilenen kort vuur rust weer op voorsprong.

In de tweede helft werd aan beide kanten volop gewisseld. De toeschouwers in stadion Santiago Bernabéu klapten vooral voor invaller Luka Modric, de Kroatische middenvelder die met zijn land de WK-finale bereikte. Modric staat nadrukkelijk in de belangstelling van Internazionale, maar de Madrileense fans hopen vurig dat hij bij Real blijft.

In de extra tijd kopte een andere invaller, Borja Mayoral, in de rebound de 3-1 binnen. De 'Koninklijke' won de Trofeo Santiago Bernabéu zo voor de dertiende keer op rij.

Japanner Honda, zelf nog voetballer bij Melbourne Victory, wordt bondscoach van Cambodja

Cambodja staat op de meest recente FIFA-ranking pas 166e, maar het Aziatische land heeft wel een opvallende bondscoach kunnen strikken. De 32-jarige Japanner Keisuke Honda, die zelf nog voetbalt voor het Australische Melbourne Victory, zal het team leiden.

Honda heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij de Cambodjaanse voetbalbond. Als voetballer verdedigt hij dus ook nog de kleuren van Melbourne Victory. De Japanner kwam daar deze zomer terecht na een passage bij het Mexicaanse Pachuca, waar hij sinds 2017 actief was. Voordien voetbalde de middenvelder onder meer voor het Nederlandse Venlo (2008-2010), het Russische CSKA Moskou (2010-2014) en het Italiaanse AC Milan (2014-2017).

Honda telt bij de nationale ploeg van Japan 98 caps waarin hij 37 doelpunten maakte, maar zette recent een punt achter zijn internationale loopbaan. Hij maakte deel uit van de Japanse selectie op het recente WK. Japan sneuvelde in Rusland in de achtste finales tegen België. Honda viel in die partij, die de Rode Duivels na een spectaculaire comeback met 3-2 wonnen, negen minuten voor tijd in. Na het WK kondigde hij zijn afscheid aan.

Standard kijkt met glimlach naar belabberde match Ajax

Met een valse start is Ajax voor een morrend eigen publiek aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie begonnen. Het elftal van trainer Erik ten Hag kon de hooggespannen verwachtingen in de ouverture van de competitie allesbehalve waarmaken en moet na het gelijkspel tegen Heracles Almelo alweer in de achtervolging (1-1). De Rouches - dinsdag op bezoek in de Nederlandse hoofdstad voor de return van de derde CL-voorronde - zagen het graag gebeuren.

Even leken de bezoekers het nieuwe voetbaljaar net als vorig seizoen (2-1) te openen met een zege op Ajax. Kristoffer Peterson schoot Heracles in de 84ste minuut namelijk prachtig op voorsprong. Vier minuten later maakte Matthijs de Ligt echter nog gelijk (1-1).

Ze gingen er eens goed voor zitten, de supporters van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Na vier jaren zonder prijs kregen ze deze zomer het gevoel dat er voor hun club weer eens wat te winnen valt. Vooralsnog is alleen Justin Kluivert vertrokken. Met aanwinsten als Dusan Tadic en Daley Blind lijkt Ajax er niet slechter op geworden. Ajax speelde tegen Heracles echter zo belabberd dat er na het rustsignaal alweer fluitconcerten klonken.

Trainer Ten Hag heeft naar eigen zeggen geen elf maar zeker zestien basisspelers. Met het oog op de return van tegen Standard besloot hij enkele vertrouwde gezichten rust te gunnen. Niet Klaas-Jan Huntelaar maar de twintigjarige Kaj Sierhuis startte als spits bij de thuisploeg. Ook Frenkie de Jong, Nicolás Tagliafico en Lasse Schöne verschenen niet aan de aftrap. Zij maakten plaats voor Carel Eiting, Maximilian Wöber en Donny van de Beek.

Ajax opende slordig en in een te laag tempo. Janis Blaswich, de nieuwe doelman van Heracles Almelo, hoefde voor rust alleen echt in actie te komen toen Wöber en Van de Beek voor hem opdoken. Heracles kreeg een riante kans om de score te openen. Aanvaller Adrián Dalmau kopte echter in het zijnet.

Trainer Ten Hag keek het nog even aan in de tweede helft maar besloot na een uur toch maar Huntelaar en De Jong te brengen voor Sierhuis en Wöber. Even leek Ajax op te leven maar Huntekaar en Neres misten in kansrijke positie. Voor de openingstreffer van Peterson ontsnapte Ajax al toen Dalmau vrij voor keeper André Onana opdook.