FT buitenland. Witsel en Lukebakio bij beste nieuwkomers Bundesliga - Stadion Boca Juniors puilt uit voor... training

23 november 2018

Witsel en Lukebakio bij beste nieuwkomers

Axel Witsel (Dortmund) en Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf) behoren volgens het Duitse voetbalblad ‘Kicker’ tot de beste nieuwkomers in de Bundesliga dit seizoen. Lukebakio wordt geprezen om zijn ‘glänzenden Schusstechnik’, zijn geweldige traptechniek. Witsel is dan weer uitgegroeid tot de onbetwiste draaischijf van de Borussen. (KDZ/VDVJ)

Stadion Boca Juniors bomvol voor training

De aanhangers van Boca Juniors zijn massaal naar de training gekomen om hun helden nog eens extra op scherp te zetten voor de return in de finale om de Copa Libertadores tegen aartsrivaal River Plate. De tribunes van het befaamde stadion in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires puilden uit met 50.000 fans. De Argentijnse club werd zelfs gedwongen om de poorten van La Bombonera te sluiten omdat de toeloop te groot was. Duizenden fans bleven teleurgesteld buiten staan. “Het spijt ons”, schreef Boca Juniors op Twitter. “We zijn met miljoenen, helaas kan niet iedereen naar binnen.” Twee weken geleden eindigde het eerste duel op 2-2. Zaterdag is er de terugwedstrijd in het Estadio Monumental van River Plate. In beide duels zijn fans van de bezoekende club niet welkom in het stadion. Het is voor het eerst dat de twee grootmachten uit Buenos Aires elkaar treffen in de finale van het belangrijkste toernooi voor Zuid-Amerikaanse clubs.