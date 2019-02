FT buitenland. Witsel & Dortmund na strafschoppen uit beker geknikkerd - Messi lijkt klaar voor Clásico - Limbombe scoort voor Nantes De voetbalredactie

05 februari 2019

23u33

Bron: ANP/Belga 0

Witsel & Dortmund uitgebekerd

Borussia Dortmund is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van de DFB Pokal. In de achtste finales ging de ploeg van Rode Duivel Axel Witsel na verlengingen en strafschoppen onderuit.

Werder Bremen begon prima aan de bekerwedstrijd. Een verrassende vrije trap van aanvoerder Kruse viel voor de voeten van Milot Rashica (5.), en die wist daar wel raad mee: 0-1. Dortmund was in zijn eigen uitverkochte stadion op achtervolgen aangewezen, maar op slag van rust viel de verdiende gelijkmaker. Na een fout op Witsel kreeg Borussia een vrije trap, Marco Reus (45.+3) knalde die enig mooi in doel en hing de bordjes in evenwicht. Beide ploegen kregen in de slotminuten elk nog een enorme kans op de winnende treffer. De debuterende doelman Oelschlägel voorkwam een nachtmerrie voor Dortmund door een afgeweken vrijschop van Kruse af te weren. Aan de overzijde hield de lat de 1-1 op het scorebord, en dus moesten verlengingen uitsluitsel brengen.

Daarin dacht Christian Pulisic (105.) na een snelle uitbraak voor de verlossing te zorgen, maar de ingevallen ouderdomsdeken Claudio Pizarro (108.) bracht Werder met een handigheidje snel weer langszij. Ook Achraf Hakimi (113.) dacht de kwalificatie veilig te stellen voor de Borussen, maar opnieuw keerden de bezoekers terug. Martin Harnik (119.) sleepte in de slotminuut de 3-3 en dus strafschoppen uit de brand. Witsel ging niet in de fout bij de derde penalty, maar zijn ploegmaats Alcacer en Philipp deden dat eerder wel. Werder Bremen miste niet, en Kruse zorgde voor de genadeslag.

Messi lijkt fit voor Clásico van morgen

Lionel Messi zit morgen ‘gewoon’ bij de selectie van Barcelona voor El Clásico in de halve finale van het toernooi om de Copa del Rey. De Argentijn lijkt voldoende te zijn hersteld van de tik die hij zaterdag kreeg van Toni Lato tegen Valencia (2-2). Messi werkte zonder problemen de laatste training af in aanloop naar de confrontatie in eigen huis met Real Madrid. Barcelona-coach Ernesto Valverde heeft zodoende besloten de Argentijnse sterspeler op te nemen in de selectie voor de eerste wedstrijd van het tweeluik met de Koninklijke.

Of Messi daadwerkelijk meespeelt, is nog niet zeker. Desondanks weet Barça ook dat de ploeg ook zonder Messi geen modderfiguur slaat tegen de rivaal. In oktober ontbrak de Argentijn wegens een blessure aan zijn arm. Toen zag hij vanaf de tribunes toe hoe zijn ploeg met een 5-1 overwinning het ontslag van Real Madrid-coach Julen Lopetegui inluidde.

Wolves hebben Dendoncker niet nodig

In de FA Cup heeft Wolverhampton zich geplaatst voor de achtste finales. Nadat de heenmatch op bezoek bij derdeklasser Shrewsbury op 2-2 was geëindigd, wonnen de Wolves in eigen huis met 3-2. Leander Dendoncker kwam niet van de bank. Wolverhampton neemt het in de volgende ronde op tegen tweedeklasser Bristol City.

De uitslagen van de replays in de vierde ronde om de Engelse FA Cup:

Wolverhampton - Shrewsbury (D3) 3-2

Newport (D4) - Middlesbrough (D2) 2-0

Brentford (D2) - Barnet (D5) 3-1

Queens Park Rangers (D2) - Portsmouth (D3) 2-0

Manchester City kan ook tegen Everton niet op Kompany rekenen

Manchester City kan tijdens de vooruitgeschoven wedstrijd van de 27ste speeldag in Premier League, bij Everton, opnieuw niet rekenen op Vincent Kompany. Dat bevestigde coach Pep Guardiola dinsdag, een dag voor de wedstrijd, op zijn persconferentie. Kompany staat intussen al een maand aan de kant met een spierblessure. Kompany speelde zijn laatste duel voor City op 3 januari in de topper tegen leider Liverpool (2-1). Hij werd toen twee minuten voor tijd met een lichte grimas naar de kant gehaald en haalde sindsdien het wedstrijdblad niet meer.

De 87-voudig Rode Duivel kende voordien een nagenoeg blessurevrije heenronde. Desondanks was hij lang niet altijd basisspeler in het sterrenensemble van Guardiola, dat momenteel op de tweede plaats staat in de competitie op drie punten van leider Liverpool. Voorlopig zit hij dit seizoen aan veertien officiële duels, waarvan negen in de Premier League. De wedstrijd tussen Everton en Manchester City stond oorspronkelijk op zaterdag 23 februari geprogrammeerd, maar moest verzet worden omdat de Citizens een dag later de finale van de League Cup spelen tegen Chelsea.

Limbombe schiet Nantes naar kwartfinale Coupe de France

Nantes heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Coupe de France. De “Kanaries” legden in de achtste finales FC Toulouse met 2-0 over de knie, mede dankzij doelpunten van oude bekende Kalifa Coulibaly en Anthony Limbombe. Limbombe stond in het Stade de la Beaujoire nog maar voor de zesde keer in de basis bij Nantes. De eenmalige Rode Duivel zag zijn ploeg een droomstart nemen. Coulibaly, ex-spits van Charleroi en AA Gent, kopte in de negende minuut de 1-0 tegen de touwen. Een gedroomd eerbetoon aan Emiliano Sala, die bij Nantes met rugnummer 9 speelde voor hij het vliegtuig naar Cardiff nam.

De thuisploeg kreeg in de eerste helft nog verschillende kansen, maar moest wachten tot de 41ste minuut om de score uit te diepen. Limbombe ging op wandel, dribbelde twee spelers en verdubbelde met een afgeweken schot de voorsprong. Voor de Belgische winger is het nog maar zijn tweede treffer bij Nantes. Meteen na de pauze dacht Limbombe de 3-0 gescoord te hebben, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Met nog een kwartier te spelen mocht onze landgenoot gaan rusten, en meteen daarna werd Aaron Leya Iseka ingebracht bij Toulouse. De Belgische belofte-international kon het tij niet meer keren.

FIFA sluit joint venture met Qatar, gastland van WK in 2022

De Wereldvoetbalbond heeft een joint venture opgestart met Qatar, het gastland van het WK in 2022. Dat maakte de FIFA vandaag bekend. De bedoeling is dat de FIFA meer inspraak krijgt in de organisatie “om efficiëntieproblemen te vermijden”. De Wereldvoetbalbond krijgt in de joint venture een belang van 51 procent, de overige 49 procent is voor het Qatarese organisatiecomité. Het samenwerkingsverband moet “de operationele werkwijze herorganiseren en efficiëntieproblemen vermijden”, legde FIFA-secretaris Fatma Samoura dinsdag uit in Doha.

Tot en met het WK in Rusland mochten organisatiecomités bijna volledig autonoom invulling geven aan het WK, zelfs al kwam het budget voornamelijk van de FIFA. Maar de ervaring leert dat er steevast vertraging op het WK-project kwam. “Daarom willen we over een aantal zaken meer controle”, aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino. “Dat wij een deel van de organisatie naar ons trekken, doen we vooral omdat we daardoor effectiever te werk kunnen gaan. Dat willen we vanaf nu altijd doen en heeft dus niets te maken met Qatar.”

Het fel gecontesteerde WK in Qatar zal voor het eerst in de winter gespeeld worden, van 21 november tot en met 18 december 2022. Voorlopig worden 32 landen uitgenodigd, maar de FIFA wil dat aantal graag verhogen naar 48. Daarover valt in maart een beslissing.

AS Roma kan nieuw stadion gaan bouwen

AS Roma kan eindelijk beginnen met de bouw van een nieuw stadion. Het stadsbestuur van Rome had begin 2017 al groen licht gegeven voor het Stadio Della Roma, maar het duurde lang voordat alle formaliteiten waren afgehandeld.

Een technische studie van de Universiteit van Turijn leverde vandaag ook een positief oordeel op, waarmee de laatste horde werd genomen. “Het Stadio Della Roma gaat gebouwd worden’', verscheen op het twitterkanaal van het nieuwe onderkomen van AS Roma. Burgemeester Virginia Raggi van Rome sprak van “goed nieuws voor de stad”. Onduidelijk is nog wanneer AS Roma kan verhuizen.

De club van Rick Karsdorp en Justin Kluivert deelt nu het oude Stadio Olimpico met stadgenoot Lazio. De nieuwe thuishaven verrijst in de wijk Tor di Valle, op de oever van de Tiber, en gaat plaats bieden aan ruim 50.000 toeschouwers. Rond het stadion worden grote winkels en restaurants gebouwd. Het totale project kost een slordige 2 miljard euro, waarvan zo’n 400 miljoen euro is gereserveerd voor de voetbalarena.

The Politecnico di Torino's independent technical report is positive: #StadiodellaRoma will be built.#LoStadioSiFa pic.twitter.com/I4nVU3Wyl2 Stadio della Roma(@ StadiodellaRoma) link

Witsel-pruik te koop

De populariteit van Axel Witsel bij Dortmund kent geen grenzen. En daar speelt de Duitse competitieleider handig op in. Vanaf nu biedt de club Witsel-pruiken aan in de fanshop. Wilt u binnenkort ook graag met een krullenbol naar het Westfalenstadion? Dat kan voor 9,95 euro. (VDVJ)

💂‍♂️ Es witselt sehr in Dortmund!



👉 Get the look: https://t.co/gGijSliPEB pic.twitter.com/JCDYapyKkC Borussia Dortmund(@ BVB) link

Mourinho krijgt gevangenisstraf van één jaar en boete wegens fiscale fraude

Een gevangenisstraf van één jaar, die hij niet moet uitzitten, en een boete van 182.500 euro. Die sanctie heeft José Mourinho aanvaard omdat hij zich in Spanje schuldig heeft gemaakt aan fiscale fraude. Het akkoord met justitie raakte vandaag bekend.

De Portugees werd vervolgd omdat hij in 2011 en 2012 als coach van Real Madrid inkomsten uit portretrechten verborgen had gehouden voor de Spaanse fiscus, die ongeveer 3,3 miljoen euro misliep. Mourinho zal bovenop de boete dat bedrag moeten terugbetalen. In juli maakte hij al 462.000 euro over.

De gevangenisstraf zal Mourinho niet moeten uitzitten. Wie in Spanje nog geen eerdere veroordeling opliep, hoeft bij gevangenisstraffen tot 2 jaar niet achter de tralies.

De ‘Special One’ zit zonder club sinds hij medio december afscheid nam van Manchester United. Van 2010 tot 2013 stond hij aan het roer bij Real Madrid.

Verschillende voetbalsterren botsten al met de Spaanse fiscus. Twee weken geleden kreeg Cristiano Ronaldo een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van ongeveer 3,2 miljoen euro vanwege belastingfraude. In totaal kostte die zaak de Portugees 18,8 miljoen euro.

Porto mist goaltjesdief Marega in achtste finale Champions League tegen AS Roma

FC Porto moet het in de achtste finales van de Champions League tegen AS Roma zonder zijn aanvaller Moussa Marega doen. De Malinees viel zondag in de competitiewedstrijd tegen Vitoria Guimaraes uit met een dijblessure.

Volgens Portugese media heeft de 27-jarige Marega een spierscheur opgelopen en moet hij twee maanden revalideren. Daardoor ziet de aanvaller de dubbele ontmoeting met AS Roma (12 februari en 6 maart) aan zijn neus voorbijgaan.

Marega scoorde dit seizoen op het kampioenenbal in vijf van de zes groepsmatchen van Porto. In 31 matchen zit hij aan 16 goals en 9 assists.

Klopp rekent ook Spurs tot titelkandidaten

Het leek een strijd te worden tussen Liverpool en Manchester City, maar Jürgen Klopp rekent ook Tottenham tot de titelkandidaten in de Premier League. “We hebben het wekenlang gehad over een tweestrijd. Maar Tottenham is vanuit een heel moeilijke situatie teruggekomen, dat hebben ze fantastisch gedaan”, aldus de Liverpool-coach na het 1-1-gelijkspel bij West Ham. “Tottenham doet 100 procent mee in de race om de titel.”

Liverpool heeft in het klassement drie punten voorsprong op City en vijf op de Spurs, die ook zonder hun geblesseerde sterren Harry Kane en Dele Alli blijven winnen. Klopp kon tegen West Ham niet beschikken over Wijnaldum (knieklachten), Henderson en Lovren (spierblessures). Van Dijk en Milner waren ziek, maar moesten in Londen toch aan de bak. “Virgil is drie of vier dagen thuis gebleven en verloor vier kilogram. En James kwam vanwege infectiegevaar op eigen initiatief naar Londen omdat we bang waren dat hij de anderen zou aansteken. Zulke dingen helpen allemaal niet, maar de jongens blijven vechten. De voorbereiding op de wedstrijd tegen West Ham was verre van perfect, maar we hebben toch een punt. Dat is prima. Als je aan het einde van het seizoen bovenaan wil staan, moet je ook door zware periodes zien te komen.”