FT buitenland. Winnaar Nations League strijkt volgend jaar meer dan tien miljoen euro op - Wales mist Bale tegen Spanje De voetbalredactie

10 oktober 2018

17u48

Bron: Belga 0

Winnaar Nations League strijkt komend jaar meer dan tien miljoen euro op

De UEFA heeft aangekondigd dat de te verdienen bedragen in de Nations League gevoelig stijgen. Zowel de basisbedragen die alle landen krijgen als de premies voor de verschillende groepswinnaars, gaan met liefst vijftig procent omhoog.

De 55 deelnemende landen gaan er allemaal op vooruit. De winnaar van het toernooi, waarvan de finale in juni van 2019 plaatsvindt, zal in totaal 10,5 miljoen euro opstrijken. "De beslissing om de premies op te trekken werd genomen door het Uitvoerend Comité van de UEFA, en werd mogelijk door de goede financiële situatie", klinkt het bij de UEFA. "Die situatie is mede te danken aan de opbrengsten van het EK in 2016, die opzij werden gezet voor latere investeringen."

De Rode Duivels spelen vrijdag in het Koning Boudewijnstadion tegen Zwitserland in de Nations League.

Wales mist Bale in oefeninterland tegen Spanje

Wales kan morgen niet rekenen op Gareth Bale in de vriendschappelijke interland tegen Spanje. Voor het Nations League-duel van dinsdag tegen Ierland zijn zijn speelkansen 50-50. Dat maakte bondscoach Ryan Giggs vandaag bekend.

De 29-jarige sterspeler van Real Madrid werd zaterdag in de competitiematch tegen Alaves (1-0 nederlaag) in de 80e minuut vervangen.

"Gareth heeft wat last van spiermoeheid", stelde Giggs volgens de BBC. "We willen geen risico nemen en volgen het dag na dag op." De supporters in het Principality Stadium in Cardiff zullen de aanvaller dan ook niet op het veld in actie zien. Giggs hoopt dat Bale vijf dagen later wel kan spelen in Dublin.

Ventura aan de slag bij Chievo Verona

Voormalig bondscoach van Italië Gian Piero Ventura (70) is aangesteld als de nieuwe coach van Chievo Verona. Hij zette zijn handtekening onder een tweejarig contract. Dat heeft de Serie A-club vandaag bekendgemaakt.

Ventura zat zonder werk sinds hij ontslagen werd als bondscoach van Italië, nadat hij er niet in geslaagd was de Azzurri te plaatsen voor het WK in Rusland. Bij Chievo is Ventura de opvolger van Lorenzo D'Anna, die gisteren de laan werd uitgestuurd. Onder zijn leiding verloor Chievo zes keer in de Serie A, twee keer pakte de ploeg een puntje.

Ventura heeft er al een erg lange carrière als coach opzitten. Hij stond eerder aan het roer van onder andere Napoli, Sampdoria Genua, Udinese en Hellas Verona.

Chievo kreeg aan het begin van dit seizoen drie punten in mindering vanwege gesjoemel in de boekhouding. Het staat laatste in de Serie A met -1. Ventura begint op 21 oktober bij zijn nieuwe club. Dan ontvangt Chievo Atalanta Bergamo.

Adel Amrouche stapt op als bondscoach van Libië

Adel Amrouche (50) is niet langer bondscoach van Libië. Opmerkelijk, de tot Belg genaturaliseerde Algerijn besliste amper vier dagen voor het duel met Nigeria op te stappen.

Vrijdag speelt Libië in Nigeria in de kwalificaties van de Africa Cup 2019. Amrouche, pas in mei aangesteld, zal dan echter niet meer op de bank zitten bij Libië. Hij is niet te spreken over de omstandigheden waarin hij moet werken, zo klaagde hij volgens de BBC over de manke betaling van de lonen.

Libië speelde vorige maand bij het debuut van Amrouche 0-0 gelijk tegen Zuid-Afrika. De Libische nationale ploeg mag thuiswedstrijden niet in eigen land afwerken, gezien de onveilige toestand. Maandag ontvangen de Libiërs Nigeria in Tunesië.

Amrouches assistent Omar Al-Maryami is aangesteld als T1 ad interim. De Libische voetbalbond (LFF) is van plan juridische stappen te ondernemen tegen Amrouche na zijn plotse vertrek.

Na twee speldagen telt Libië vier punten in de kwalificaties van de Africa Cup 2019. Zuid-Afrika heeft ook vier punten maar heeft een slechter doelsaldo. Nigeria volgt met drie punten en de Seychellen zijn puntenloos laatste. Enkel de top twee plaatst zich voor de eindronde.