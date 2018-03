FT buitenland: Wilmots: "Als Batshuayi zo blijft scoren, wordt het moeilijk voor Martínez om hem niet te selecteren" Redactie

07 maart 2018

Wilmots: "Dortmund beste beslissing die Batshuayi kon maken"

De officiële website van de Bundesliga had een exclusief gesprek met Marc Wilmots over Michy Batshuayi. De spits die meteen bij zijn komst bij Borussia Dortmund potten brak. "Dortmund en Batshuayi is een heel goede combinatie", vertelde de voormalige coach van Batshuayi bij de Rode Duivels. "De speelstijl van BVB past het best bij hem. Hij heeft technisch indrukwekkende spelers achter hem zoals Marco Reus, Mario Götze en Andre Schürrle. Zij bieden hem het best mogelijk platform om zijn potentieel te benutten. Hij kan alleen maar profiteren van het snelle en direct aanvallende spel. Zijn beslissing om naar Dortmund te gaan was de beste die hij had kunnen maken."

Wilmots werd ook gevraagd of Batshuayi straks mee op het vliegtuig zal stappen richting Rusland, om er het WK te betwisten. "Als hij zo blijft scoren, dan wordt het moeilijk voor de Belgische coach Roberto Martínez om hem uit de selectie te laten. Hij concurreert met Divock Origi voor een plek. Het valt te begrijpen dat hij naar het WK wil omdat hij nog nooit naar zo'n groot toernooi is gegaan, terwijl Origi er in Brazilië wel al bij was."