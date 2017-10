FT buitenland: Willem II-aanvaller Fran Sol heeft tumor in teelbal - Brute pech voor ploegmaat Nainggolan Redactie

Bron: Belga 0 ANP Pro Shots Buitenlands Voetbal Bij de Spaanse spits Fran Sol van Willem II is een tumor aangetroffen in een teelbal. De topscorer van de Nederlandse eersteklasser ondergaat vanochtend in het ziekenhuis een operatie om de tumor te verwijderen. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig het is.

"We gaan het onderzoek met hoop, energie en vertrouwen tegemoet", zegt Sol op de website van Willem II. "Daarnaast hopen we dat iedereen onze familie en gezondheid respecteert en om die reden met rust wil laten. De steun die wij van de club krijgen is voor ons erg belangrijk. Daarvoor willen we graag iedereen van harte bedanken."

Sol maakte gisteravond nog de winnende treffer in de bekerwedstrijd tegen SC Heerenveen (2-1). De 25-jarige Spanjaard scoorde dit seizoen in de Eredivisie al zes keer, vorig jaar kwam hij tot tien doelpunten.

"We zijn erg geschrokken van dit nieuws", reageert algemeen directeur Berry van Gool van Willem II. "Wij wensen Fran en zijn familie uiteraard veel sterkte toe."

Sol komt uit de jeugd van Real Madrid, maar een doorbraak bij de Spaanse grootmacht bleef uit. De aanvaller speelde wel in de hoofdmacht van Real Oviedo en Villarreal. De Spanjaard streek vorig jaar in Tilburg neer en zorgde er met zijn doelpunten voor dat Willem II uit de degradatiezone bleef.

Dit seizoen presteert de ploeg van trainer Erwin van de Looi moeizaam, maar de laatste twee competitieduels werden gewonnen. Vooral dankzij Sol, die twee keer scoorde tegen FC Twente (3-1) en de enige treffer maakte tegen FC Groningen (1-0). In het bekerduel met Heerenveen was hij wederom beslissend.

Bij Willem II is Sol ploegmaat (en concurrent) van Jordy Croux en Ismail Azzaoui.

Rick Karsdorp (AS Roma) scheurt kruisband bij rentree

Rick Karsdorp staat opnieuw lang aan de kant. De Nederlandse verdediger van AS Roma blijkt woensdag tijdens zijn debuut in de Serie A tegen Crotone (1-0) de voorste kruisband van zijn linkerknie te hebben gescheurd. Dat constateerden de artsen na onderzoek in het ziekenhuis.

Karsdorp onderging in de zomer, direct na zijn transfer van Feyenoord naar AS Roma, een operatie aan zijn andere knie. De drievoudig international van Oranje hervatte twee weken geleden de groepstraining en vierde tegen Crotone als basisspeler zijn debuut voor de Romeinen. Tijdens de tweede helft kreeg hij last van zijn linkerknie. Karsdorp werd zo'n tien minuten voor tijd gewisseld. Ploegmaat Radja Nainggolan maakte de 90 minuten vol.

De 22-jarige verdediger repte na afloop met geen woord over knieklachten. "Het was een geweldig gevoel om weer te voetballen, ik voelde me net weer een klein kind dat op straat met een bal mag spelen", zei Karsdorp. "Het ging goed, maar ik kan beter. Het is vooral fijn om na zo'n lange afwezigheid weer op het veld te staan."

De pijn in zijn linkerknie waar hij na de wedstrijd bij de medische staf over klaagde, bleek echter erger te zijn dan verwacht. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig het precies is en of Karsdorp opnieuw onder het mes moet.

AS Roma betaalde afgelopen zomer 14 miljoen euro aan Feyenoord voor Karsdorp. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 19 miljoen.

